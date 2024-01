NOVČANI HOROSKOP OD 22.1. do 28.1.: Svemir nagrađuje Djevice, a ovaj znak očekuje veliki rast budžet

“Maksimalna aktivnost i bez lijenosti” – to je plan ili čak moto za tjedan od 22. do 28. siječnja/januara. U to vrijeme dogodit će se nekoliko važnih astroloških događaja: u utorak će Venera ući u svoj povoljan znak Jarca pa će mnogi ljudi imati fizičku i moralnu snagu krenuti naprijed. U subotu će Uran izaći iz retrogradnog položaja.

Nastojte djelovati promišljeno, ne preuzimajući nepotrebne rizike, ali ne budite besposleni.

Ovan

Ovog povoljnog tjedna Ovnovi mogu posvetiti vrijeme kupovini kako bi povratili snagu i dobro raspoloženje. Ali bolje je unaprijed odijeliti iznos koji trebate potrošiti kako ne biste ostavili previše novca u trgovini.

Ako su pažljivi, Ovnovi će se moći zaštititi od gubitaka i financijski rasti, učinkovito rješavajući sve probleme na poslu.

Krajem tjedna mogući su honorarni poslovi i neočekivani financijski primici.

Bik

Onaj tko definitivno može poboljšati financijsku stranu života je Bik. Vrlo je vjerojatno da će ovaj tjedan uspjeti riješiti mnoga financijska pitanja u svoju korist.

Također će mnogim Bikovima postati lakše naći obećavajuće poslove i projekte. Možete vjerovati svojoj intuiciji u financijskim pitanjima kako biste unaprijed osjetili koji će posao donijeti novac, a koji gubitke.

Poslovni sastanci bit će korisni. Astrolozi savjetuju održavanje jasnoće i čistoće razmišljanja.

Blizanci

Nekim Blizancima susret s važnom osobom pomoći će promijeniti njihovu financijsku situaciju na bolje. Takav se sastanak može dogoditi u bilo kojem trenutku.

Međutim, ne biste trebali posebno tražiti tako koristan kontakt. On vam se sam mora obratiti.

Općenito, razdoblje je vrlo povoljno za posao i karijeru, a novac možete potrošiti na kupnju za dom, hobije ili budući odmor.

Rak

Vrlo je vjerojatno da će Rakovi potrošiti dio svog novca na pomaganje voljenima. Takvo trošenje posebno je izgledno sredinom tjedna.

Ne biste trebali razgovarati o svojim financijskim poslovima sa strancima, čak i ako računate na praktične savjete.

Astrolozi savjetuju da sami potražite odgovore na pitanja.

Lav

Lavovi će biti malo podložniji utjecaju energetskih vampira, stoga je bolje ne komunicirati s otrovnim ljudima niti ih slušati.

No, Lavovi će se brzo moći izvući iz stanja panike ili depresije, što će označiti početak novog sjajnog početka u poslu.

Malodušnost i financijsku stagnaciju zamijenit će oporavak, novac će ići u vaš džep. Glavna stvar je ne pokvariti ono što je već postignuto.

Vikend je bolje odvojiti za kupovinu.

Djevica

Djevice će morati posvetiti puno vremena sferi odnosa, ali ne zaboravite na posao, karijeru i kupovinu.

U poslu je bolje voditi se ne samo emocijama, već i razumom: provjerite kvalitetu robe, rok trajanja i pažljivo pročitajte upute.

Sada je bolje ne gubiti vrijeme na avanture. Važno je puno raditi, a onda će svemir nagraditi Djevicu, a vrlo je moguće da će to biti ovaj tjedan.

Vaga

Energija Vaga će se znatno povećati. Moći će pobijediti nervozu i pronaći unutarnju ravnotežu te krenuti pobjedničkim financijskim putem.

Konačno ćete uspjeti dovesti stvari u red. Astrolozi savjetuju da za sada ne govorite kolegama, poznanicima i prijateljima o svojim planovima: inače bi energija i strast mogli nestati.

Venera će vam dati puno snage i motivacije.

Škorpija

U tjednu od 22. do 28. siječnja/januara mnogim će Škorpionima biti puno lakše rješavati poslovne i financijske probleme.

Vrijedno je početi s onim stvarima koje se ne mogu odgoditi. Međutim, ne smijete zanemariti ljubavnu sferu. Ponekad se trebate odmoriti od žurbe i fokusirati na romantiku i obitelj.

Ovaj tjedan također možete promijeniti svoj posao, učiniti ga unosnijim i profitabilnijim, posvetiti vrijeme kupovini, bez žaljenja za satima i novcem potrošenim na to.

Strijelac

Strijelcima se preporučuje da ulože novac u svoj razvoj – steknu nova znanja, upišu se na tečajeve i poboljšaju svoje vještine.

Ako posao zahtijeva neke alate i materijale, možete ih kupiti.

Sada je također važno potrošiti novac na zdravlje, ako je potrebno, odvojite novac za medicinske postupke i dogovorite sastanak s liječnikom.

Jarac

Jarcima bi ovog tjedna moglo dobro doći gledanje na financijske probleme iz drugog kuta. Gdje naporan rad i upornost ne mogu izaći na kraj, možete koristiti inteligenciju i kreativnost.

Važno je samo izbjegavati lukavstvo i prijevaru. Sada definitivno ne možete prebaciti posao na tuđa ramena: u ovom slučaju, financije i sreća također će ići drugoj osobi.

Krajem tjedna očekujte ugodne promjene i rast budžeta.

Vodolija

Vodenjak se, prema položaju zvijezda, može upustiti u važne kupnje i odgovorna financijska pitanja. Zarada će rasti, ali ovdje je glavna stvar ne zanijeti se previše i izgubiti dodir sa stvarnošću.

Prilikom donošenja odluka o trošenju i depozitima, ne zaboravite biti samokritični i odvagnuti prednosti i nedostatke.

Savjeti voljenih osoba također će pomoći Vodenjacima da povećaju svoje prihode i bogatstvo.

Ribe

U ovom razdoblju Ribe mogu sudjelovati u dobrotvornim projektima i događajima koliko god mogu, ali samo ako im financijski poslovi krenu uzbrdo.

Astrolozi savjetuju posuđivanje u malim iznosima i samo osobama od povjerenja. Projekti koji donose najviše novca uključivat će brojke i izračune. Najprikladniji dan za ulaganja i kupnju je subota, ali općenito će cijeli tjedan također biti prilično dobar za to.

Vrijeme je da se prisjetite svih nedovršenih stvari, dovedete ih do kraja, završite stare projekte i započnete nove. Započnite svaki novi dan kako treba kako bi prošao dobro. Želimo vam uspjeh. prenosi novi

