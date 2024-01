Crni Zodijak: Ribe u stanju da ubiju, Ovan vrhunski sadista, a Vodolija uživa u pe.verzijama

Ovan

Ratnik, prvi, sklon igrama i intrigama, često nagao (što je posljedica koleričnog temperamenta).

On voli žene (muškarce), smatra ih se.sualnim objektima i često ih „šutne“ nakon „obavljenog“ (Kazanova).

Jak ekonomista i uglavnom radi dobro plaćen posao.

Mane: ponos, brzopletost i ego.

Može biti sadista.

Bik

Voli da jede, pije i spava. Plus (tako kažu) seks.

Temperamentan, diplomatski, tvrdoglav, lenj (osim ako nije dobro plaćen posao).

Materijalista, često uspešan u politici i vojnim aktivnostima, ali i u privredi.

Pokrovitelj umetnosti, iako kažu da i Bikovi imaju talenat da sami nešto stvore.

Mane: nepopustljivost, sklonost alkoholu, ljubomora.

Poznate ličnosti rođene u Biku: Sokrat, Frojd, Tito, Makijaveli, Ruđer Bošković.

Blizanci

„Pola-pola“ osobe. Koliko imaju dobrih kvaliteta, toliko imaju i loših.

Privlačan, ali hladan, inteligentan ali bez emocija, samokritičan, ali voli da pljuje po drugima.

Kontradiktorni, dvojni znak koji danas tvrdi jedno, sutra drugo, a onda pljuje ono što je juče iskovao u zvezde.

Često bise.sualni.

Poznate ličnosti rođene u znaku Blizanaca: Platon, Lorka, Džek London, Sartr, Paskal, Merlinka, Anđelina Džoli.

Rak

Vodeni znak promenljivog raspoloženja, koji se nalazi u gotovo svakoj profesiji, ali treba vremena da se odluči za samo jednu.

Ako to ne uradi na vreme, može postati socijalni slučaj. S druge strane, može postati Rokfeler ili Tesla (ali takvi se jednom rađaju).

Inače je dobar domaćin, blag i temperamentan, emotivan i preosjetljiv, lako se vrijeđa ali ne pokazuje da je povrijeđen ili da mu nešto smeta.

Često pjesnička/umjetnička duša.

Nedostaci: lako se vrijeđa, sklon porocima, previše emotivan, ponekad zaboravan.

Lav

Nijedan Lav ili Ovan nikada nisu stigli daleko u životu, a da nisu bili voljeni od strane ljudi, bili ubijeni ili izvršili samoubistvo (Hitler, Napoleon).

Diktator ne priznaje svoje greške, uvek je u pravu, miran ako je nadmoćan ili je u okruženju koje je intelektualno (ili na nekom drugom polju) iznad njega. Može da bude diplomata, ali retko.

Ako ima moć, okolina je patila.

Najbolje ga je nahraniti i dati mu svoj prostor kako ne bi tiranizirao okolinu.

Djevica

Pomalo dvojan znak, dobar u skoro svemu što radi, samokritičan, ponekad tvrdoglav i lenj.

Analitičan, materijalistički poput Bika, promenljiv, dobroćudan i impulsivan.

Ako prenagli, može da pokvari situaciju i pozove prijatelje da ga spasu.

Ima boemsku crtu, što znači kartanje, alkohol i sve vrste se.sa (Tolstoj).

Vaga

Jedini vazdušni znak sa iskrenim emocijama (vazdušni znaci su Blizanci, Vaga i Vodolija), ali prilično nesređen znak.

Vole lepe i retke stvari, dobre dekoratere i prijatelje.

Žene Vage nisu opterećene konzervativnim vaspitanjem u ljubavi.

Nedostaci: puno troše, hiroviti su i ne znaju šta žele u životu, često su neurotični.

Škorpija

Depresivan i veoma misteriozan znak.

Često se krije iza maske šaljivdžije, uspešnog u poslovima koji zahtevaju dinamiku – marketing, prof. vozač, promoter itd.

Voli drogu, a ako su droge previše ekstremne, alkohol igra ulogu vode.

Veoma ljubomoran, impulsivan i osvetoljubiv.

U kombinaciji sa Bikom, 100% čista strast.

Sklon lomljenju i uništavanju sebe i drugih.

Strijelac

Filozofi puni sreće, ludi vozači, često kockari i kockari.

Neće posustati kada iza nečega stanu, niti priznati da su izgubili ili pogrešili – slično Lavovima. Kardinalni znak.

Njihova obično mora da bude poslednja, mada ponekad znaju i da ćute.

Ne vole ograničenja i konzervativizam, maksimalno su otvoreni i skloni debatama. Možete sarađivati sa njima.

Uglavnom ateisti, agnostici (Čomski).

Jarac

Materijalisti koji mogu biti lenji i tvrdoglavi. Možda odrastu u matematičare ili programere, ali uglavnom ne stižu daleko.

Ali ako se prihvate posla, mogu to da urade do savršenstva. I mogu to da mrze toliko da sve to propadne.

Oni prihvataju samo „konkretne” dokaze o bilo čemu, a posebno o duhovnosti (mada nije nemoguće da i njima nalaze zamerke).

Nisu im strani cinizam i arogancija, a ponekad i sebi mogu pripisati uspehe drugih. Ali uglavnom nisu loši ljudi.

Žene rođene u znaku Jarca su izuzetno „na cijeni“.

Vodolija

Promenljiva priroda, plitke emocije , veoma pametne, ponekad gotovo genijalne, prilično svestrane.

Dobri prijatelji, ali zbog njihove iskrenosti i otvorenosti neki ljudi mogu da im zamere.

Vole da se šale, ali su i humani.

Poput Blizanaca, s jedne strane su altruisti i kažu da nas u eri Vodolije čeka nova renesansa i napredak, ali s druge strane, Sodoma i Gomora i kataklizma moraju prvo doći i proći.

Često učestvuju u orgijama i uglavnom su skloni alkoholu i druženju.

Preporuka: izbjegavajte duže druženje sa njima.

Ribe

Svi znaci su ujedinjeni u ovom znaku, što nikako nije dobro.

Kriza identiteta, divergencija koja izaziva podele na sve strane, protivrečnosti i najjače izražene promene raspoloženja su osobine koje nisu za pohvalu.

To može biti osoba koja će vam hladnokrvno otkinuti glavu ili zaplakati ako joj ‘pogodite žicu’.

Treba ih izbjegavati, uprkos činjenici da su dobar broj genija i umjetnika bili pripadnici ovog znaka, piše atma.

