Tragedija: Dječak (5) preminuo nakon vađenja mliječnih zuba pod općom anestezijom

Dječak je doživio srčani zastoj kada je pao u komu tokom vađenja dva mliječna zuba u jednoj od stomatoloških klinika. Ljekari su ga uspjeli reanimirati te je hitno prebačen na odjel intenzivne njege, gdje je kasnije proglašena moždana smrt.

Dijete je bilo u komi 37 dana.

“Leti, dečko naš, leti, budi nam svjetlost s neba. Počivaj u miru, dragi naš Lesonjo”, napisao je dječakov otac Viktor Pašnik na svom profilu na društvenim mrežama.

Otac je prethodno na društvenim mrežama opisao detalje tragedije koja se dogodila 8. decembra.

“Zaposlenici stomatološkog centra ponudili su izvođenje kirurške intervencije vađenja mliječnih zuba u općoj anesteziji. Na dan operacije dijete se jako bunilo u operacijskoj sali, odbijalo mu staviti masku, kao da je naslućivalo približavanje tragedije.

Anesteziologinja mu je na silu stavila masku pred mojom ženom. Supruga ga je zamolila da prestane, ali je anesteziologinja nije poslušala i nastavila je pritiskati masku, nakon čega je Veles zaspao”, priča otac.

Nakon nekog vremena majka je čula komešanje u operacijskoj sali.

“Počeli su se okupljati medicinski radnici, a nakon dvadesetak minuta stigle su dvije ekipe Hitne pomoći. Direktor klinike rekao je mojoj ženi da je djetetovo srce stalo tokom operacije i da je Veles prebačen u bolnicu. Tamo smo od ljekara doznali da je stanje kritično i da je u teškom stanju.

Rekli su nam i da je tokom operacije zuba naš sin bio klinički mrtav te da su ljekari predugo čekali na reanimaciju. Nakon sljedećeg pregleda ljekar je konstatirao da je djetetov mozak mrtav i da ga samo aparati održavaju na životu”, kaže otac.

Postupkom ljekara iz stomatološke klinike, prema vlastitim riječima, obitelj je posebno pogođena:

“Nezainteresiranost uprave stomatološkog centra za našu tugu očituje se i u tome što nam ne daju ono najvrjednije što je ostalo od našeg sina, dva mala zuba, izvađena tokom operacije, a koja su nam draga jer pripadaju našem sinu…”

Veles je imao dvije sestre.

Policija je pokrenula kaznenu obradu zbog nestručnog obavljanja svojih profesionalnih dužnosti od strane zdravstvenih radnika. Okrivljeniku prijeti kazna zatvora do tri godine ili ograničenje slobode do pet godina uz lišenje prava obavljanja određenih funkcija ili bavljenja određenim djelatnostima do tri godine.

Ravnatelj klinike “Ori-Dent” Roman Onisko rekao je lokalnim medijima da oni surađuju s istragom.

“Trenutačno su ljekari, koji su bili uključeni u pružanje medicinske pomoći, suspendirani s dužnosti do okončanja istrage”, rekao je Onisko., prenosi Radiosarajevo

Facebook komentari