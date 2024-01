Koja je razlika između muške i ženske nevjere – Objašnjava psiholog Mihail Labkovski

Ruski psiholog Mihail Labkovski je na veoma jednostavan način objasnio koja je razlika kada vara muškarac i kada vara žena. On ističe da se muškarci više plaše da će ih njihova partnerka fizički prevariti, to jeste da će biti fizički intimna sa drugim muškarcem. Sa druge strane, žene se više plaše emocionalne nejere. Plaše se da će njihov muškarac zavoljeti neku drugu ženu. Labkovski ističe da mnoge žene žive u uvjerenju da muškarci ne mogu kontrolisati svoje nagone zbog čega lako opraštaju nevjeru svojim partnerima. Sve im je prihvatljivo dokle god je on samo “njihov” i dokle god se uvijek vraća njima. Mnogi muškarci se plaše poređenja. Boje se da će se njihovoj ženi drugi muškarac više svidjeti te se mentalno takmiče sa njim. Velike su šanse da žena oprosti fizičku nevjeru, dok će muškarci prije oporostiti emocionalnu iako je varanje u principu zaista bolno i neugodno iskustvo. Iz ovoga možemo zaključiti da žene mnogo teže opraštaju emocionalnu nevjeru jer im je treško prihvatiti da se njihov muškarac vezao za neku drugu ženu, a muškarcima je teško oprostiti fizičku nevjeru jer se ne mogu pomiriti sa činjenicom da je neki drugi muškarac dobio ono što je njihovo. Varanje je uvijek neugodno i bolno iskustvo bilo ono fizičko ili emocionalno i to je nešto što zahtjeva da se riješi na način koji će biti najbezbolniji za oboje. Ako se partneri odluče ostatio zajedno i nakon što je jedan od partnera varao, potrebno je mnogo rada i truda kako bi se povjerenje ponovo izgradilo i kako bi se izgradila dobra i funkcionalna veza,piše Infpultinfo

Facebook komentari