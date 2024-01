Jednostavno je: Evo savjeta kako zimi zadržati vlažnost ruku

Kada temperature pokažu zube, a razina vlage u prostoriji dramatično je niska, ruke reagiraju prve. No, pravi rituali i malo više brige spriječit će to neslavno perutanje i crvenilo koje može dovesti i do pojave ranica.

Rukavice su obavezne

Ako provodite dan vani po hladnom vremenu – ne zaboravite nositi rukavice. Ne samo da će držati vaše ruke toplima, nego rukavice također štite vaše ruke od hladnog vremena i oštre klime.

Idealne su one vodootporne, no tu su i divne verzije s kašmirom ili vunenom podstavom. Tamne su praktične radi prilagodbe stilu, a i dobro da su duže, kako bi ih što više zaštitile.

Bitno je nositi ih sa sobom, kako bi ruke konstantno, pri svakom izlasku bile ugrijane.

Hidratantne kreme s vitaminima i hranjivim tvarima

Za borbu protiv hladnog vremena nezamjenjiva je hidratantna krema sa sastojcima koji hrane kožu te podržavaju prirodne obrambene funkcije. prenosi 24sata

To će osigurati da možete zadržati cjelodnevnu hidrataciju i održati ruke vlažnima od jutra do večeri.

Među odličnim sastojcima su i ulja poput kokosovog, bademovog i maslinovog.

Neke su kreme namijenjene čestoj aplikaciji te ne ostavljaju mastan sjaj.

Formula sa zaštitnim faktorom

Da, dobro ga je nositi i tijekom zime – sunce možda ne vidimo, ali UV zračenje ide kroz oblake. Ne zaboravite kremu za lice staviti na ruke, zaštitni faktor smanjit će pojavu tamnih pjega i isušivanja kože. Ruke će time zadržati mladolikost.

Pažljivo sa sredstvima za dezinfekciju

Iako je dezinfekcijsko sredstvo za ruke super, prepuno je alkohola i brzo isušuje kožu. Koristite samo kad vam treba, a ne nakon svakog pranja ruku jer će se koža dubinski isušiti.

Krema prije odlaska na spavanje

Dobro ih je namazati i prije spavanja, kako bi se tijekom noći dobro obnovile.

Kao što mažemo lice i tijelo, tako je dobro dati prednost i rukama te kožici oko noktiju, piše Nature well beauty.

