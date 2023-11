Partner vas je prevario? Šest pitanja koja morate postaviti ako želite pružiti drugu priliku

Afera se čini kao najveća izdaja u vezi, ali ako je partner varao, ne mora uvijek značiti da je gotovo; i dok bi za mnoge nedopuštena afera značila kraj – za neke nije uvijek tako jednostavno. Zapravo, ovisno o čimbenicima koji okružuju nevjeru, veliki broj stručnjaka vjeruje da se na vezi može uspješno raditi.

Studija koju je provela služba za podršku vezama Relate pokazala je da, dok samo 33 posto opće javnosti misli da veza može preživjeti aferu, 94 posto Relate savjetnika vjeruje da ne samo da može preživjeti, nego čak i napredovati.

– Kad osoba vara partnera, to često nije zato što nešto nedostaje u njihovoj vezi, to je više zbog problema s kojima se suočavaju u vezi sebe, kao što je nedostatak samopoštovanja. Za partnera koji je izdan, to može imati ozbiljan utjecaj na njihovo emocionalno blagostanje i može patiti od tjeskobe, stresa i depresije. Mogu se osjećati neadekvatno s osjećajima niskog samopoštovanja i vlastite vrijednosti, neprestano se pitajući zašto nisu bili dovoljni. Možda će im biti teško ponovno vjerovati bilo u svoju sadašnju vezu ili u buduće veze i postavit će prepreke kako bi spriječili ponovno povrjeđivanje – objašnjava savjetnica za razvode Sarah Woodward o tome kako prevara može utjecati na vezu.

Vjerojatno će svi oko vas imati mišljenje o tome što trebate učiniti nakon što otkrijete da partner ima aferu i trebate li im dati drugu priliku, dodaje Sarah, no međutim, kaže da ne postoji točan ili pogrešan odgovor, već ono što je ispravno za vas i vašu budućnost.

– Razmislite o bračnom savjetovanju gdje stručnjak može pružiti siguran prostor za oboje da istražite kako se osjećate, shvatite što je dovelo do afere i kako možete krenuti naprijed, zajedno ili odvojeno. Ako ste voljni sudjelovati, Sarah preporučuje da pokušate koristiti otvorena pitanja za početak dijaloga umjesto zatvorenih pitanja koja izazivaju odgovor ‘da’ ili ‘ne’ koji neće pokrenuti razgovor.

Ona također preporučuje izbjegavanje korištenja pitanja ‘zašto’ jer to može dovesti do obrambenog stava druge osobe jer se osjeća napadnutom, što možda neće biti pogodno za produktivan razgovor, donosi The Sun.

6 pitanja koja morate postaviti ako partneru razmišljate dati drugu priliku nakon prevare

Kako biti siguran da je afera gotova?

U konačnici, potrebno vam je uvjeravanje da je afera gotova i da više neće biti kontakta, što nije uvijek jasno ako su, na primjer, kolege s posla. Puno je teže nastaviti dalje ako znaš da će se i dalje viđati svaki dan pa ako je to slučaj, razmisli što se treba dogoditi da se osjećaš ugodno.

Kakve osjećaje gaje prema toj osobi, tada i sada?

Na odluku može utjecati ako znate da je to bio samo jedan slučaj i da nije značilo ništa, u usporedbi s punom ljubavnom vezom. To ne znači da je izdaja manja, ali će vam dati naznaku koliko je vjerojatno da možete obnoviti svoju vezu. Ako je partner zaljubljen u drugu osobu, razmislite ponovno koliko druga prilika ima smisla.

Je li im žao?

Ključno je da partner prizna svoju pogrešku, pokaže istinsko kajanje i ispriča se. Moraju prihvatiti odgovornost za svoje ponašanje, a ne okrivljavati vas. Ponašaju li se kao da im je žao? Bez toga nema nade za odnos.

Kako zajedno vratiti povjerenje?

Oboje će trebati raditi na ponovnoj izgradnji odnosa, a to uključuje mogućnost otvorene komunikacije i vođenje teških razgovora. Spoznaja što je partner spreman učiniti kako bi ponovno izgradio povjerenje i vaš odnos, pokazat će koliko je predan zajedničkoj budućnosti. Također će vam omogućiti da odlučite možete li i želite li mu dati ono što traži.

Što je netko ponudio, a vi niste?

Iako ovo može biti teško čuti, ako se pažljivo postupa, ova rasprava može biti izvrsna osnova za utvrđivanje onoga što treba promijeniti u budućnosti kako bi odnos bio jači. Također može pomoći da se dogovorite o tome koje su vaše individualne potrebe i očekivanja za odnos.

Što su rekli o vašoj vezi?

Može se osjećati kao dvostruki udarac ako je partner raspravljao o vašoj vezi i o tome čime nije bio zadovoljan s nekim drugim, umjesto da je to priopćio vama i dao vam priliku da zajedno radite na tome. Razmislite možete li to prerasti.

Potrebno je vrijeme da se ponovno izgradi povjerenje nakon što vas je partner prevario i to nije lako – ali može se. Mogućnost otvorenog i iskrenog međusobnog komuniciranja povećat će šanse da ponovno izgradite svoju vezu.

Evo nekoliko pitanja koja biste sami sebi mogli postaviti prije nego što odlučite da li partneru dati drugu šansu

Što osjećate prema partneru?

Je li vaša veza vrijedna spašavanja i jeste li se spremni boriti za nju ili je afera pokazatelj da je veza loša… Dajete li mu drugu priliku jer se bojite biti sami?

24sata

Što zapravo želite?

Provedite neko vrijeme razmišljajući o tome umjesto da budete pod utjecajem prijatelja, obitelji i partnera. Svi će oni imati mišljenje o tome što biste ‘trebali’ raditi, ali to ne znači da je to prava stvar za vas.

Mislite li da ćete moći oprostiti?

Oprost ne znači da odobravate takvo ponašanje, već znači da prihvaćate da se dogodilo i omogućuje vam da zajedno krenete naprijed. Opraštanje je zapravo za vas, a ne za partnera, jer ćete bez njega ostati zaglavljeni i obuzimat će vas destruktivne misli, što nije dobro za vaše emocionalno blagostanje. Razmislite o tome da tražite podršku od stručnjaka koji će vam pomoći da riješite ovo.

Koja su vaša očekivanja od partnera?

Vjerojatno je da ćete barem kratkoročno zahtijevati više transparentnosti od partnera o stvarima poput toga gdje su i s kim su u bilo kojem trenutku. Jesu li otvoreni i podložni tome – razmislite i o tome što se kod vas treba promijeniti kako biste ojačali svoju vezu kako biste mogli rasti kao par. Je li partner spreman mijenjati se i rasti?

Pokazuje li partner grižnju savjesti i prihvaća li odgovornost za svoje postupke?

To je ključno za funkcioniranje veze. Ako vas okrivljuju i govore vama da se morate promijeniti, onda to nije obećavajuće za vašu zajedničku budućnost.

Čuju li vas i uvažavaju li vaše osjećaje?

Osjećate li da možete izraziti svoje osjećaje, a da vam se ne kaže da ste preosjetljivi ili da pretjerano reagirate i da to nije ništa strašno. Vaši osjećaji vrijede kakvi god da jesu. prenosi 24sata

