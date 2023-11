Milijarder traži par koji bi živio na njegovom otoku za 160.000 funti, ovo su uslovi

Strani mediji prenijeli su oglas za posao objavljen na stranici agencije za zapošljavanje Fairfax and Kensington u kojemu biznismen nudi 160.000 funti godišnje paru koji će živjeti i održavati njegov privatni karipski otok.

Zadatak im je, dok žive tamo, na društvenim mrežama promovisati transformaciju otoka iz gradilišta u luksuzni raj.

Influenseri koji bi dobili posao otišli bi u januaru na tajni otok, a na društvenim mrežama dijelili bi svoje iskustvo života tamo. I otok i ime vlasnika drže se u strogoj tajnosti.

Savršeni kandidati su oni s velikim iskustvom u luksuznom ugostiteljstvu. Osim objava na društvenim mrežama, zadatak im je i nadzirati i upravljati radom objekata i događanja na otoku do završetka projekta.

George Ralph Dunn iz agencije za zapošljavanje Fairfax and Kensington kaže da im je cilj privući kandidate izvan mreže svoje kompanije jer, navodi, radnici u ugostiteljstvu uglavnom nemaju influenserske vještine niti platforme na kojima bi mogli utjecati na velik broj ljudi.

Tvrdi da posao s plaćom od 160.000 funti daje paru priliku da otok “učine svojim” te se našalio da bi se i on prijavio da njegov zadatak nije pronaći idealne kandidate, piše Daily Mail.

“Ovo je prava prilika za influensere. Svoj život spakirali bi u kofere i preselili se. Na otocima koji ga okružuju imate Richarda Bransona i Larryja Pagea, tako da je to područje obično igralište za milijardere. Vlasnik želi naglasiti ljepotu mjesta i to je veliki dio ovog posla. Morali bi to snimiti i zatim staviti vlastiti pečat na to kako sve izgleda i radi”, napominje Dunn.

Onaj par koji dobije posao mora prikazati kako se otok transformisao od prvog dana, kada je sve u principu gradilište, do završne faze kada je sve spremno za goste. Posao, kaže, odgovara svima koji su pustolovni. Otok već ima glavnog upravitelja i inženjere zadužene za izgradnju njegovih objekata.

Par bi radio šest dana sedmično te bi imali godišnji odmor od 25 dana koji bi mogli provesti na nekom od obližnjih otoka, prenosi Index.

Šta sve piše u oglasu?

Ključne odgovornosti novih zaposlenika bile bi: nadzor i održavanje otoka, osigurati nesmetan svakodnevni rad objekata na otoku i infrastrukture, nadzirati uređenje krajolika plaža i vanjskih prostora te doprinijeti viziji stvaranja primarnog prebivališta i smještaja za goste.

Što se tiče ugostiteljskih usluga, par bi se trebao pobrinuti za upravljanje događajima i prilikama organizovanih na otoku, pružiti luksuzno iskustvo investitorima i gostima koji će doći prije završetka projekta te nadzirati osoblje koje priprema obroke i održava domaćinstva.

Kod promocije otoka, bitno je aktivno sudjelovati u kampanji predstavljanja destinacije, dokumentirati svoje iskustvo i transformaciju otoka te podijeliti svoja iskustva na raznim medijskim platformama.

Kvalifikacije potrebne za posao su: iskustvo u luksuznom ugostiteljstvu, sposobnost upravljanja timom, poznavanje upravljanja domaćinstvom održavanja nekretnina i uređenja okoliša, poznavanje medija, iskustvo pričanja pred kamerom, snažne komunikacijske i međuljudske vještine te sposobnost rada u udaljenom okruženju.

