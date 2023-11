Nježnošću žena privlači – Borbenošću zadržava: 6 osobina za kojima muškarci “odlijepe”

“Nije nešto posebno, ne znam šta vidi na njoj”, samo se neke još od fraza koje ste imali priliku da čujete. Ali, kako god, njen muškarac, a i drugi lude za njom. Prema viđenjima nekih psihologa ovu se neki od praktičnih razloga zašto žene izazivaju intresovanje kod suprotnog pola:

1. Žena je slobodna i ne pati da bude u odnosu Zapravo, na njenoj ruci nema burme, ali ona to i ne želi pod svaku cijenu. To se jasno vidi i na njoj. Ne odaje utisak nekoga ko je umoran od samoće i samo čeka muškarca. Baš suprotno, itekako zna da se zabavi i uživa sama.

2. Jednostavna je i mirna Umije da obavlja komunikaciju spontano, a opet zavodljivo. Gleda u lice sagovornika naivno i misteriozno. To svako budi dozu seksipila i privlačnosti kod druge strane. Otvorena je za komunikaciju, ali opet ne znate kakve su joj namjere.

3. Ne namće svoje znanje Zna da vodi razgovor, a da pritom ne zatrpava sagovornika svojim znanjem. Ima mjeru. Partneri koji su na istom intelektualnom nivou, brzo će se razumijeti. Sagovornik će prepoznati vašu pamet i znanje, a opet biti zadovoljan jer to ne pokazujete na napadan način.

4. Ne crveni se kada priča o intimnosti Muškarce itekako privlači kada žena mirno i otvoreno priča na temu intimnosti. To pokazuje iskustvo, ali i spremnost da kada ste sa njom u odnosu otvoreno kažete vaše potrebe i želje. Kada je intimnost dobra, i odnos je dobar.

5. Nije feministikinja, ali zna da poštuje sebe i svoja prava Skoro pa nijedan muškarac ne voli pretjerano nametanje samo njenih prava. Ovakva žena zna za sebe i cijeni sve ono što jeste, ali bez potrebe da to namće drugoj strani. To pokazuje da je žena osvještena, i da sa ili bez muškarca funkcioniše isto. Pravi muškarac, koji nije sujetan, to itekako poštuje i ujedno ga privlači.

6. Drži do svog izgleda i izgleda njegovano To ne mora odmah da znači da ima tanak struk i druge noge. Dovoljno je da brine o svojoj kosu, licu i da bude prikladno obučena. Malo provokativna, ali u isto vrijeme kulturna. To svakako donosi znatiželju i privlačnost kod suprutnog pola,piše Infpultinfo

