Seksepilna Bosanka traži ljubav na njemačkoj televiziji

Ovo nije prvi put da se Adela nalazi u ovoj ulozi. Ona je, naime, prije nekoliko godina učestvovala u švicarskoj verziji “Bachelorette” kada se za njeno srce borilo čak dvadeset dva muškarca.

22 muškaraca

Objavili ste novosti da ćete učestvovati u novom šou.

– Bit ću dio njemačkog šoua “Bachelor in Paradise”, gdje ću tražiti svoju veliku ljubav. Već sam nešto slično radila u Švicarskoj gdje sam, također, bila glavna uloga, a dvadeset dva muškarca su tada se borila za moju ljubav.

Kada će se emitirati šou?

– Šou se snima na Tajlandu i emitirat će se 3. novembra na RTL+. Predivne su lokacije i kadrovi, uživamo na snimanjima. Tajland kao egzotična lokacija je opravdao sam naziv šou-programa.

Kakva su Vam očekivanja?

– Nadam se da ću tamo upoznati divnog muškarca. Ako se to ne desi, nadam se bar dobro provedenom vremenu. Svakako je još jedno bogato iskustvo u mom životu i prilika da se predstavim publici u Njemačkoj.

Iza kamere

Koliko su naporna snimanja?

– Snimanje traje 24 sata dnevno, tako da sam neprestano pod prismotrom. To mi ne predstavlja problem, jer sam ispred i iza kamere ista osoba i uvijek autentična. Također, iskustvo je na mojoj strani jer su iza mene brojna snimanja televizijskih emisija i učestvovanje u Vip Velikom Bratu i drugim šou-programima.

Šta kažu Vaši prijatelji i familija na učešće?

– Moja porodica i prijatelji me podržavaju u mojoj karijeri i beskrajno im hvala na tome.

Kada planirate doći u Bosnu?

– Vjerovatno ću za zimske praznike i ponovno se vratiti u Bosnu, u Teočak gdje imam puno familije. Volim svoju drugu domovinu. Nedostaju mi srdačni, duhoviti i vedri ljudi koji postoje u Bosni i Hercegovini, zbog čega rado idem tamo.

Podrška oca Admira

Kolika Vam je otac podrška?

– On mi je najveća podrška u životu. Ne samo što se tiče karijere već i privatno. Uvijek mogu da dobijem dobar i iskren savjet od njega i uvijek ću znati da će taj savjet biti samo za moje dobro. Što je danas rijetko moguće naći. On mi je uvijek bio idol i heroj. Kad sam trebala da snimam prvi put “Bachelorette”, nije bio oduševljen, jer je mislio da će me snimati 24 sata čak i pod tušem. Ali, kada je čuo o kakvom je šou riječ, podržao me je – rekla je Smajić o ocu, koji je ranije bio poznati fudbaler.

