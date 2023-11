U McDonald’s u Engleskoj pustili miševe obojane u boje palestinske zastave

Tekst na kraju videa poziva ljude na bojkot svih robnih marki koje su izravno podržavaju “izraelski apartheid”. Podsjetimo, McDonald’s Israel je dao tisuće besplatnih obroka izraelskoj vojsci. Franšize u nekim većinskim muslimanskim zemljama, kao što su Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati, Jordan i Turska, zbog toga su se odvojile od izraelske franšize, piše The Guardian. Policija: Ovo se tretira kao kazneno djelo

Druga pak snimka prikazuje kako djelatnici druge podružnice McDonald’sa u Birminghamu u utorak hvataju miševe obojane crvenom, crnom, zelenom i bijelom bojom te ih stavljaju u plastične spremnike,piše Index

“Provodimo istragu nakon što je netko pustio žive glodavce u restoran u blizini Watson Roada. Ovakav postupak nije prihvatljiv ni pod kojim okolnostima te se tretira kao kazneno djelo uznemiravanja javnosti”, priopćila je policija.

A Muslim anti-Israel protester in Birmingham, England spray painted dozens of mice the colors of the Palestine flag. He then released them at a McDonalds at the Star City location. pic.twitter.com/LMDKLfvLSq

— Andy Ngô ????️‍???? (@MrAndyNgo) October 31, 2023