Koliko ste ludi prema horoskopu? Ribe su najstabilnije, a 2 znaka probijaju sve granice

Saznajte koji su znakovi apsolutno ludi i najluđi, a sa kojim znakovima možete imati relativno miran suživot!

Blizanci

Nikada ne znate sa kojom stranom Blizanaca ćete imati posla. Neodlučan, strpljiv, ali divlje zabavan, Blizanci prolaze kroz život kao da je jedna velika zabava.

Istina je da će se Blizanci lako prilagoditi svakoj situaciji, ali morate biti sigurni da je situacija zabavna, a ne zastrašujuća.

Njegov tipičan izlazak u petak uveče sastoji se od fine večere u najnovijem restoranu u gradu, nakon čega sledi egzotični klub prepun sumnjivih ljudi u ekstravagantnoj odeći.

Djevica

Device su prilično visoko na skali ludila zbog svoje nesposobnosti da se odreknu kontrole. Obraćaju pažnju na sitne detalje i neumorno rade na postizanju savršenstva, a ovo su samo neke od osobina koje zbunjuju njihove prijatelje.

Iako su poznate po tome što rade dobre stvari poput volontiranja sa starijima, Device su tip ljudi koji će preuzeti zasluge za novu poslovnu ideju.

Njihovi saradnici se previše plaše da se pobune, pa dobijaju pohvale za stvari koje ne zaslužuju – i to im je sasvim u redu. Visoko analitične, Device se ističu u stresnim situacijama, čak i ako to znači baciti drugu osobu pod autobus da bi dobile priznanje.

Lav

Lavovi su čudesni, glasni i vole biti u centru pažnje. Odrasli ste gledajući Lava kako stalno ide na svaki školski talent show, a sada ga možete videti kako gleda ljude u vašem lokalnom baru i procenjuje ko je najpijaniji i najodvratniji.

Ona stalno objavljuje svoje fotografije u kupaćem kostimu na društvenim mrežama i glasno priča o seksu na večerama kako bi svi mogli da čuju.

Lav je jedan od dva znaka koji su najviše rangirani na skali ludila – oni zaista nemaju mere ni za šta!

Rak

Raspoloženja kod Raka mogu se promeniti lako kao što se more menja. Iako mogu biti žestoko lojalni, mogu se odlučiti i da izađu u klub sa strancem. Vaš bivši je bio Rak i bio je najneobičnija osoba koju ste ikada upoznali.

Jednog trenutka bi vam slao poruke koliko vas voli, a sledećeg bi vam ostavio poruku u kojoj bi vam govorio koliko je vaša porodica bezvredna. Ne možete predvideti šta će Rak uraditi, ali on želi da živite u neizvesnosti…

Šta reći? Ipak, ima svojih dobrih trenutaka.

Jarac

Jarac uspeva u profesionalnom okruženju. Ovaj znak je izuzetno organizovan i čvrst, što znači da je spreman da prihvati svaki izazov sa kojim se može nositi svojom inteligencijom. Ali iako izgledaju skupljeni na površini, zlokobni obrt ovog znaka se vidi kada funkcioniše sa drugima.

Kada su uključeni u grupne projekte i slučajno imate bolju ideju od njih, budite spremni na prekorne poglede i pasivno-agresivne poruke koje će vas terati da prihvatite njegov način rešavanja problema.

Istu kontrolu primenjuju na svoje lične živote, pa srećno u izboru restorana ili filma kada ste u gradu sa Jarcem – žele da rade stvari na svoj način ili ne žele uopšte.

Bik

Bik se obično povezuje sa toplinom, velikodušnošću, ljubavlju i otvorenim umom, ali ovaj zemljani znak može biti neverovatno tvrdoglav i snažan.

Bik je tip prijatelja koji će se svađati sa vama dok ne budete plav u licu, ali će vam takođe čuvati leđa u vašem najmračnijem trenutku.

Vaš Bik će se verovatno svađati sa barmenom oko cene pića, a zatim će platiti rundu za sve prisutne. Oni su dosledno nedosledni.

Vaga

Tražeći ravnotežu u svemu što rade, Vaga će otići do krajnosti da bi postigla harmoniju, obično čineći to diplomatskim i racionalnim tokom celog procesa.

Međutim, tamna strana Vage dolazi do izražaja kada traži partnera.

Njihova poruka za sastanke na mreži je „Voli me ili mrzi me, to je još uvek opsesija“. Ako Vaga ima oko na vas, možete očekivati od njih da prošire vest da imate polno prenosive bolesti ako to znači da će dobiti ono što žele.

Škorpija

Škorpije… bodu… Škorpija – iako autsajder, on je snalažljiv i intuitivan. Ali onima koji ga poznaju? Recimo samo da ne poznajete nikoga ko je imao vezu sa Škorpijom bez povrede.

Spetljali ste se sa Škorpijom jedne noći u gradu, ali ste nakon toga odlučili da prekinete vezu.

Sledećeg dana su vam gume automobila bile izbušene. Kada ste mu poslali poruku da li je to uradio, stigao je odgovor: „Izvinite, čiji je ovo broj?“. Zvuče kao jedan od najosetljivijih znakova zodijaka i iznenađujuće su dobri ljubavnici.

Uz Lava – ludi 100%. I bodu…

Ovan

Hrabri, radoznali, samouvereni i uvek spremni za izazove – Ovnovi su dobri prijatelji, ljubavnici i pouzdani partneri u penjanju po stenama. Budući da je vatreni znak, Ovan je strastven i brz da svima saopšti svoje stavove.

Nikad ne odustati od borbe može biti dobra stvar, osim ako niste onaj koji izvuče deblji kraj u svađi s Ovnom.

Obično, ovi argumenti proizilaze iz razlika u mišljenjima o temama koje Ovnove strastveno zanimaju – socijalna pravda ili politika (ili čak diskusija o prednostima dijete bez glutena). Ne možete da se nosite sa njegovim čudnim stavovima, ali poštujte činjenicu da on nikada ne odustaje od njih.

Strijelac

Strelac uvek traži istinu i nezavisnost. Pošto toliko cene svoju slobodu, ovaj znak ponekad može da shvati moto „samo jednom živiš“ previše doslovno i pritom sprži njihove prijatelje i porodicu.

Sećate se svog prijatelja koji je upao u vaš stan u 5 ujutro, povratio na pod i odbio da mu pomognete da počisti? Da, to je Strelac.

Kada imate posla sa Strelcem, možda ćete se zaglaviti u stalnom čišćenju posledica njegovih nestašluka.

Vodolija

Vodolije su lude na mnogo načina, a kada stvari ne idu po planu, mogu biti nepodnošljive.

Ovaj znak je tip osobe koja će otvoriti vrata strancu, a zatim brzo pozvati svog zubara da izbegne plaćanje računa (čak i ako su pristali da plate taj iznos unapred i informacije su potpuno tačne) – to je Vodolija ukratko.

Ribe

Od svih znakova zodijaka, Ribe su najmanje lude. PoznatE su po svojoj iskrenosti, rezervi i saosećanju, na njih možete računati u svakoj situaciji.

Ovaj dobrodušni vodeni znak će vam često ulepšati dan i uvek će se izviniti ako vas slučajno povredi, čineći ga najrazumnijim (i najslađim) od svih znakova, piše Atma.

