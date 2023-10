IBRAHIMOVIĆ SA SUZOM U OKU PRIČAO O ŽIVOTU: Novac ne kupuje sreću

Legendarni švedski fudbaler Zlatan Ibrahimović nedavno je dao novi intervju, a sa Šveđaninom je razgovarao novinar Piers Morgan.

Ibrahimović je igračku karijeru završio u Milanu gdje je na kraju prošle sezone okačio kopačke o klin. U janauaru 2020. godine je stigao među Rossonere, a sa 41. godinom završio je profesionalnu karijeru. Sjajni napadač se dotakao i pitanja novca. Rekao je kako smatra da novac čini život lakšim, ali da ne kupuje sreću.

Novac stvara problem u porodicama, što ga više imaš, veći je stres. Možeš živjeti život sa normalnim parama. Ali šta su normalne pare? Bio sam na obje strane. Šta je sreća? To su momenti, uz novac je lakše, ali ne kupuje sreću – rekao je Ibrahimović i dodao:

San mi je bio da igram za Barcelonu. Nakon godinu dana to je postala noćna mora. Vidite situaciju u Arabiji. Ljudi idu tamo kako bi zaradili još više, ali čemu, zar to mijenja život? Mislim da to ne igra ulogu, prenosi Hayat

