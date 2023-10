Da li dobar se*s popravlja loše odnose?

Dobar seks ne popravlja loše odnose, ali proizilazi iz dobrih.

Ne uskačete u krevet sa partnerom zato što ste toliko željni i puni strasti, već prilazite jedno drugom zato što je tjelesna ljubav važna i ne treba je zapostavljati. Uigranost zamjenjuje spontanost, što uopšte nije loše, iako se mnogo govori o potrebi za „osvježenjem“ u spavaćoj sobi. Ono što vam dobro ide i što radite na najbolji način, koji ste odavno pronašli i utvrdili, ne mora da bude dosadno i prevaziđeno – seks nije manje dobar samo zato što je uvijek dobar na isti način sa istom osobom.

Tjelesna ljubav sa (bračnim) partnerom, dio je ukupne ljubavi u vašem odnosu, a ona uključuje poznavanje, prihvatanje, povjerenje, razumijevanje, poštovanje.

To nisu seksi osobine, ali one se zaista ogledaju u vašem seksualnom životu. Zato je veoma važno kako funkcionišete van kreveta, koliko ste povezani i koliko vremena posvećujete prepoznavanju i potvrđivanju one duboke veze koja vas spaja. A to će ponekad ići malo teže, piše wannabemagazine.com.

Da bi par dobro funkcionisao, potrebno je da postoji pretpostavka dobre namjere – to znači da uvijek morate pretpostavljati da vam partner misli dobro, da ne želi da vas uvrijedi i povrijedi. Ako uradi nešto neljubazno ili neprijatno, potrebno je da to odmah razjasnite, da ga pitate šta se dešava, jer to ne liči na njega. Ako pitate „zašto“ – vjerovatno ćete dobiti odbrambeni odgovor ili će on prekinuti komunikaciju, zato pretpostavite da on nije namjerno loš prema vama, već se dešava nešto drugo.

Ljubaznost je u odnosu obavezna – svi vole da budu cijenjeni i da osjete zahvalnost, a nema često velikih prilika za tako nešto. Zato su mali, svakodnevni gestovi od najveće važnosti. Moramo da čuvamo i njegujemo partnera, kao i on nas – tako zajedno čuvamo i njegujemo odnos. Zahvalite za sve, čak i za one poslove koji se obavljaju rutinski.

Psiholozi su se bavili istraživanjima o relaciji „pranja sudova i seksa“ (ne bukvalno, već u smislu podjele kućnih poslova, koji su opterećujući i dosadni) i utvrdili su da partneri koji su ocijenili pozitivno pomoć druge polovine u kućnim obavezama i zadacima, isto tako pozitivno ocjenjuju i svoj seksualni život. Te ocjene su bile bolje nego kod onih parova koji nisu dijelili kućne poslove, imajte to na umu. prenose Nezavisne

Seks pomirenja pomaže ponekad, naročito kod mlađih parova, ali ako to postane obrazac vašeg seksualnog života, to znači da se često sukobljavate i da nemate zdrave osnove odnosa, da vam nedostaje povjerenje i poštovanje. Toksično ponašanje se ne može „izliječiti“ u krevetu i seks postaje dio održavanja bolesnog odnosa, kao što je i dio održavanja zdravog.

Tjelesna nježnost ne bi trebalo da bude rezervisana za spavaću sobu, važno je da razmjenjujete dodire, zagrljaje, poljupce i da na taj način izražavate nježnost i privrženost, koji god da vam je primaran „jezik ljubavi“. Navika izražavanja nježnosti van spavaće sobe, odražava se pozitivno na vašu intimu.

Dobar smisao za humor i osećaj za mjeru uvek pomažu. Mnoge stvari su blesave, zabavne i smiješne, ako ih tako vidite i ako taj pogled na stvari dijelite sa partnerom, imate najbolje šanse za dug aktivan i zadovoljavajući seksualni život. Zajednički smijeh vas postavlja na istu stranu šire perspektive, koja vam omogućava da se opustite i da ne shvatate tragično i preozbiljno male probleme koje možete prevazići.

Kada čujete savjet da svoj ego treba da ostavite van spavaće sobe, to znači da u krevetu treba da budete iskreni, otvoreni, predusretljivi, da tražite, i pružate, dajete i primate. Ali, to je dobar savjet i za svaki drugi aspekt odnosa – svako od vas bi trebalo da poznaje sopstvenu krhkost ega i tvrdoglavost, kao i partnerovu, i trebalo ni da jedno drugo ohrabrujete u prevazilaženju ovih ograničenja u komunikaciji i bliskosti. Biti ranjiv, ogoljen, otvoren, vitalan je faktor zdravih odnosa i dobrog seksa.

Dobar seks je povezan sa dobrim zdravljem i opštom vitalnošću organizma, zbog lučenja hormona – homocisteina koji kod muškaraca štiti srce, kao i oksitocina, koji podstiče povezivanje, smanjuje stres i pozitivno utiče na imuni sistem. Kad imate dobar seks, osjećate se dobro i opušteno, zdraviji ste i bolje izgledate. To je pozitivan ciklus – jedan pozitivan ishod vodi do sljedećeg i tako ukrug.

Zato njegujte svoju intimu i bliskost u odnosima na svim nivoima, jer svaki aspekt odnosa utiče na svaki drugi. Vodite ljubav – uvijek, a ne samo u krevetu, prenose Vijesti.me.

