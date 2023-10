Škorpija iz bitke izlazi sa štitom ili na štitu – najopasniji znak i hladokrvni zavodnik

Duboko u njoj leži moćna sila, ali nju okružuju rane iz prošlosti.

Škorpija je intenzivna, odlučna, snažana, hrabra i odvažna, istrajna, tajanstvena, prodorna, istraživač je, snalažljiva, a po nečijem mišljenju čak i zadrta. Znakom Škorpiona vladaju Mars i Pluton, kao i znakom Ovna. Iako dele vladare, Ovan i Škorpija se razlikuju u mnogim stvarima, piše Stil.

Ovan je vatreni, aktivni, muški znak, inicijator, početak života, dok je Škorpija vodeni, ženski, pasivni znak, vladar smrti i propadanja. Ovan kao prvi znak daruje život, Škorpija kao osmi znak ga oduzima. Ovan napada, a Škorpija uvek brani.

Iako se za Škorpiju vezuju negativni pojmovi kao šta su smrt, strah, destrukcija, propadanje, kraj, inat… Škorpija ipak predstavlja i regeneraciju, smrt starog i početak novog.

Dakle, svaka Škorpija će u životu dva puta doći do vrha i dva puta biti srušena do dna, ali opet postoji šansa da na repu Škorpije, poput feniksa, uskrsne iz pepela u punom sjaju. Drugim rečima, Škorpija je toliko tvrdoglava, da neće ni umreti kada mu dođe vreme, već isključivo kad ona to želi.

Samim tim, vidimo da je Škorpija najekstremniji od svih znakova, u svakom smislu reči je ekstrem. Škorpija ili mrzi ili voli, ili je opsesivno zainteresovana ili vas potpuno ignorše, i kao šta izreka kaže, iz bitke izlazi „kao pukovnik ili kao pokojnik“.

Najodaniji od svih znakova

Mnogi će se zapitati zašto bi onda uopšte trebali imati nekog Škorpiona u svojoj blizini? Zato što je on najodaniji od svih znakova. Nikad vam neće zabiti nož u leđa i nikada vas neće ostaviti na cedilu.

Škorpion obožava sve vrste kriznih situacija i uvek je tu da vas izvuče iz istih pa ako imate Škorpiona u svojoj blizini, budite sigurni da vam se ništa loše neće dogoditi, jer Škorpija će za vas prkositi i smrti. U međuljudskim odnosima za Škorpiju nema sredine, ili će za vas staviti ruku u vatru, ili će se pretvarati da ne postojite.

Osvetnički nastrojeni

Budite oprezni, jer Škorpija je veliko zlopamtilo Zodijaka. Ako se zamerite Škorpiji, spaliće sve mostove i prekinuti svaki vid komunikacije, te će vam trebati jako puno vremena da se iskupite, čak iako je najsitnija greška u pitanju.

Ako ste napravili neku veću grešku, onda je najbolje da se sami zakopate, jer Škorpija je znak osvete. Škorpija će čekati da zaboravite na svoju grešku, i kad pomislite da ste sigurni, tek onda će vam servirati svoju osvetu.

Hladnokrvni zavodnici

Na emotivnom planu, uvreženo je mišljenje da su Škorpije bezosećajne i i hladne kao led. Istina je da je većina Škorpija hladnokrvna poput snajperiste, ali to ne znači da su im emocije nerazvijene. Njihove emocije su jako duboke, te ih oni jako dobro kriju.

Škorpije su poput nuklearnog reaktora, nose veliku količinu energije i stabilni su pod pritiskom, ali do određene granice. Ako pređete prag tolerancije jedne Škorpije, bežite što dalje, jer ste pokrenuli nuklearnu eksploziju. Škorpije su izuzetno senzualne i erotične. Dok trepnete, Škorpija će vas zavesti i upropastiti, istovremeno!

Ako govorimo o materijalnom planu, Škorpije su izuzetno orijentisane na novac. U astrologiji, Škorpija vlada novcem drugih ljudi, bankama, osiguravajućim kućama, kreditima, porezima, dugovima, ali i milijunašima. Škorpion će uvijek svoju finansijsku situaciju doživljavati i ponašati se ili kao prosjak ili kao tajkun.

I da zaključimo, Škorpione možete obožavati, možete ih i mrziti, ali jedno je sigurno, prema njima nikada nećete biti ravnodušni!

