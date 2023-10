Ova 3 znaka horoskopa očekuje ludačka sreća od sredine oktobra: ČEKA IH OBILJE I PROSPERITET

Horoskop otkriva da nas 16. oktobra čeka velika energetska promjena na nebu – pun Mjesec u Lavu. Ova astrološka pojava učiniće da nekim horoskopskim znacima ovaj period bude veoma intenzivan, dok će neki kroz ove promjene proći lagano i bezbrižno, dakle imaće mnogo sreće. Evo o koja tri znaka je riječ.

Blizanci

Pun Mjesec u Lavu podiže vam svijest u oblastima koje nisu fizički opipljive. To će vam pomoći da otvorite um i osvijestite stvari koje ste direktno ili indirektno izbjegavali. Podsjetiće vas da je za neke stvari i dalje potrebno vreme i posebna pažnja. Prestanite probleme da gurate pod tepih. Tenike za opuštanje mogu vam pomoći da redefinišete svoje prioritete i osigurate da vaše fizičke i mentalne potrebe budu zadovoljene. prenosi novi

Djevica

Pun Mjesec u Lavu učiniće da se promijeni vaš pogled na svijet. Useljava se u vašu kuću životne filozofije i ukazuje na važno vrijeme za istraživanje, proširenje vidika i uvažavanje različitih navika i kultura van vaše. Možda ćete osjetiti potrebu da se uronite u knjige za pozitivnu transformaciju koje ranije niste mogli da pročitate ili da dublje zađete u svoju podsvest.

Jarac

Pun Mjesec u Lavu donosi vam neobičnu igru. Inspirisaće vas da kreirate i iskoristite sve kreativne ideje. Sada je trenutak kada ih možete pretvorite u poslovne poduhvate. To će vas ohrabriti da se okružite društvom za koje znate da može zadovoljiti vaše duhovne potrebe. Pored toga, to će vas voditi da radite na sebi i unaprijedite one stvari koje omogućavaju vašem unutrašnjem djetetu da se opusti i zasiti svoju radoznalost, piše Najžena.

Facebook komentari