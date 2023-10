VELIKI NEDELJNI HOROSKOP: Vage će ući u TAJNU AFERU, Lavovi treba da se POSVETE SEBI, a Jarčeve očekuju VELIKE PROMJENE na poslu

OVAN

Hrana

Još je jedna energetski zahtevna sedmica u kojoj će biti potrebno da dopunite baterije kvalitetnim obrocima. Meso, ali ne i mesne prerađevine, jaja, povrće – naročito spanać i cvekla.

Ljubav

Mlad Mesec i pomračenje Sunca u znaku Vage (vašem partnerskom polju), ukazuje na period krajeva i početaka. E sad, kao što može da ukaže na kraj odnosa i početak „oporavka“ od istog, takođe ukazuje i na kraj dosadašnjeg funkcionisanja i prelazak odnosa na neki drugi nivo. Sve zavisi od trenutnog stanja u vašoj vezi – u svakom slučaju, proces promene je pokrenut i biće zaokružen u narednih šest meseci. Slobodni Ovnovi – osoba iz vaše nedavne emotivne prošlosti može pokušati da obnovi kontakt i odnos sa vama. Takođe – poslovni segment je vrlo aktuelan za nova (ali i stara) ljubavna dešavanja.

Posao

Izazovnih situacija na poslu će biti – moguće je da neki posao ili dogovor neće ispuniti vaša očekivanja ili da ćete doći u ozbiljnije razmimoilaženje sa nekim od saradnika. Kod pojedinih će postojati nezadovoljstvo finansijskim segmentom u smislu da ono šta radite nije dovoljno vrednovano. Moguće je da će neki Ovnovi početi da polako pripremaju odstupnicu, jer žele da otvore novi poslovni smer. Komplikovana i zahtevna poslovna svakodnevica i naglašenije teškoće u saradnjama.

Zdravlje

Prehlade, viroze. Osetljivost stomaka.

BIK

Hrana

Kombinacija mesa i povrća je idealna za ovaj period, mada ni sa pastama ne biste pogrešili. Što se mesa tiče – ostavljam izbor vama, a od povrća najviše će vam odgovarati paradajz, paprika, kupus.

Ljubav

Venera prelazi u znak čija vam energija odgovara – u Devicu, a Mars ulazi u polje partnerstava i znak Škorpije. Smena energije u partnerstvima je u najavi – i dok će nekim vezama ovo izuzetno prijati jer ćete imati osećaj da ste konačno krenuli napred, biće i onih veza u kojima će – pogotovo sa partnerove strane biti pojačana nervoza, isključivost, ljubomora. Slobodni Bikovi – prilično čudna nedelja u kojoj se očas posla mogu pokrenuti nove ljubavi, ali isto tako se može aktivirati i neko iz vaše prošlosti. Ukoliko se trenutno osećate usamljeno i ljubavno prazno – uskoro će se situacija promeniti na bolje.

Posao

Atmosfera na poslu nije sjajna ovih dana – nakuplja se tenzija već neko vreme unazad, i obzirom da se mlad Mesec i pomračenje Sunca dešavaju u vašem poslovnom sektoru – itekako je moguće da neke napetosti eskaliraju. Bikovi su generalno u periodu kada će biti sve više spremni na promenu – kod nekih će to ići brzo, kod drugih – biće potrebno par meseci. Vi ćete biti u drugačijoj energiji nego do sada i umećete da povučete prave poteze – bilo da su oni vezani za redovne obaveze, bilo da utirete put nečemu novom.

Zdravlje

Sitnije zdravstvene tegobe.

BLIZANCI

Hrana

Vaša energija je dobra, apetit je solidan i nema nekih posebnih preporuka za vas. Možda biste se još bolje osećali ako pojačate unos povrća, zeleniša, salata. I možda nešto više supica, čajeva.

Ljubav

Suštinski kao par niste loše u ovom periodu, ali će biti sitnica koje će vam smetati i kvariti vam povremeno raspoloženje. Te sitnice ne moraju da se vezuju za sam odnos sa partnerom – ali mogu biti manjak zajedničkog vremena zbog obaveza ili eventualno neke porodične teme koje nikako da rešite. Pokušajte da pokrenete dobru energiju u odnosu nekim zajedničkim akcijama – pa makar to bilo i zajedničko spremanje zimnice. Slobodni Blizanci – iako ste krenuli napred, nešto vas stalno vraća – bilo da su to osobe iz prošlosti ili slični tipovi osoba/odnosa kao ono kroz šta ste već prošli.

Posao

Vrlo slična situacija kao i po pitanju emocija – sitni bagovi koji vas koče, preskakanje prepreka, otežanja. Vi lično funkcionišete dobro, imate motivaciju i volju kao i dobru usmerenost na ciljeve – ali kao da ne možete „iz cuga“ sve obaviti – već postoje odlaganja ili komplikovanja. Ovo će se u svakom slučaju rešiti do kraja ove nedelje. Zato – ako stvari odmah ne idu onako kako ste zamislili – prilagodite se i nađite nov model funkcionisanja, nova rešenja. Manje nervoze sa saradnicima i kolegama su moguće.

Zdravlje

Moguće viroze – bilo da su u pitanju respiratorni ili stomačni virusi.

RAK

Hrana

Mlad Mesec u drugom delu nedelje donosi Rakovima odličnu mogućnost da krenu sa novim režimom ishrane, dijete, da se okrenu novim, zdravijim životnim navikama.

Ljubav

Možda će vam u ovoj sedmici faliti ljubavi, pažnje, bliskosti sa partnerom. Možda ćete grabiti tek poneke lepe i opuštene momente zajedno – jer ćete oboje biti više okrenuti onome što se mora, što je dužnost, obaveza, što treba rešiti, završavati. Jer, ovi vam dani ne donose lakoću – prisutna je neka forma istrošenosti, mentalnog ali i fizičkog umora. Zato te neke zajedničke momente „trošite“ da jačate bliskost, pa čak i sitnicama, malim znacima pažnje. Slobodni Rakovi – ulazak Marsa u znak Škorpije i vaše polje zabave i ljubavi pokrenuće vas, ali će pokrenuti i druge prema vama.

Posao

Dosta obaveza, dogovora, sastanaka, kretanja – pred vama je jedan aktivniji period, mada vam sam početak nedelje može doneti neorganizovanost i nešto lošiju komunikaciju sa saradnicima. U nekim situacijama, dogovorima možda nećete odmah ostvariti ono čemu se nadate, ali postoji prostor da do kraja ove nedelje ili tokom naredne ipak sve „legne“ na svoje mesto. Svaki projekat, dogovor ili posao koji sada pokrećete može imati u početnoj fazi zastoje i otežanja.

Zdravlje

Slabije zdravstvene tegobe.

LAV

Hrana

Ovih dana se možete osećati umorno i izduvano. Potrebno vam je nešto da vas „digne“, pa pokušajte da pojačate ishranu jajima, orašastim plodovima, crnom čokoladom, spanaćem, džigericom.

Ljubav

Energija u partnerstvima se menja. Veze započete tokom leta sada ulaze u fazu zvanu „da li je sve bio lažni sjaj ili je ovo zaista ono pravo?“ U dužim odnosima – prethodni period koji je bio čas fantastičan a čas dramatičan – sada će dati svoje rezultate. Ide se ili ka većim, pozitivnim promenama u odnosu (možda i planiranju ozbiljnih koraka), ili će u narednom periodu dolaziti do sve dubljeg raskola i distanciranja. Slobodni Lavovi – posle burnog leta ispunjenog uglavnom pozitivnim i zanimljivim dešavanjima, sada polako ulazite u mirniju fazu. Malo iskulirajte, odmorite, posvetite se sebi.

Posao

Venera ulazi u vaše polje zarada i iako njen uticaj ovde nije toliko snažan – ipak je dovoljan da potpomogne stabilizaciji vaših finansija. U ovoj nedelji manje, a u većoj meri od sledeće sedmice pa na dalje. Period vam je dobar za poslovna putovanja, dogovore, sastanke, bavljenje papirima, dozvolama, ugovorima, za aktivnije i organizovanije delovanje. Iako ćete se suočavati sa preprekama i otežanjima, umećete i uspevaćete da ih rešite u svoju korist. Bićete zadovoljni rezultatima.

Zdravlje

Umor, osetljivost.

DEVICA

Hrana

Pravi trenutak da sve u vezi ishrane dođe na svoje mesto. Da pronađete ravnotežu, da ukinete one navike koje vam ne prijaju ili vam štete, i pokrenete sebe ka pozitivnim promenama.

Ljubav

Venera ulazi u vaš znak, što će svakako doneti to da se vi osećate bolje. U mnogim partnerstvima sada dodatno postoji prostor za pozitivne promene, pa čak i ako je u prethodnom periodu bilo što manjih što većih „potresa“. No, naravno – imamo i one veze i brakove koji su i dalje na nestabilnom i klizavom terenu – tu će sada biti moguće napraviti neki labavi kompromis, ali vrlo brzo – već u narednim sedmicama će se pokazati da li ste stvari istinski rešili ili ste samo odložili neminovno. Slobodne Device – vreme aktivnijeg ljubavnog života se za vas zvanično otvara od polovine sedmice.

Posao

Sa Venerom u svom znaku I Marsom koji ulazi u Škorpiju, vaše polje aktivnosti, dogovora, akcije – malo je verovatno da nećete biti poslovno uspešni u ovoj nedelji, kao i u periodu koji je ispred vas. Šta više, od drugog dela sedmice možete napraviti par odličnih poteza ili pak ostvariti dogovor koji je vrlo povoljan po vas. U suštini, vi sada intenzivnije krećete put svojih ciljeva. Neke saradnje mogu doći u fazu trenutnog zastoja ili nerazumevanja, ali je moguće rešiti ovo i nastaviti dalje.

Zdravlje

Moguće su prehlade i viroze.

VAGA

Hrana

Za vas je sada najbolja varijanta da jedete manje obroke, da uzimate dosta tečnosti i da izbegavate premasnu ili prezačinjenu hranu. Manjih tegoba sa varenjem bi moglo biti.

Ljubav

Mlad Mesec i pomračenje Sunca u vašem znaku, kao i prelazak vaše vladarke Venere u znak Device – pokazatelji su promena i lično kod vas, ali i u vašim emotivnim relacijama. Te promene mogu ići na više strana – možete ući u tajnu aferu (važi i za slobodne i za zauzete), nestabilni odnosi mogu ući u lošiju fazu, ali isto tako će biti i onih koji će se odlučiti za veće promene u vezi, kao i onih koji će postati spremniji za ozbiljnije korake u odnosu. Što se tiče slobodnih Vaga, sem te tajnosti ili eventualno osoba iz vaše prošlosti – ovo baš i nije savršen period za ljubav. Mnogo se priča, dobija se malo.

Posao

U ovu nedelju ćete ući kroz neki vid zastoja, neorganizovanosti, nemotivisanosti. Možete se zaglaviti na nekoj, realno gledano nebitnoj stavki – i nećete moći da maknete dalje dok je ne rešite. Ispetljaćete se iz svake situacije koja vas zakoči, ali će vam to oduzimati vreme i energiju. Doduše, ova će vam sedmica doneti i mogućnost dogovora i saradnje – posebno ako su u pitanju projekti koji se vezuju za inostranstvo ili za strane firme. Iako će troškova biti, vaše finansije kreću uzlaznom linijom.

Zdravlje

Prehlade, viroze, osetljivost stomačnog dela.

ŠKORPIJA

Hrana

Mars ulazi u vaš znak – da, donosi vam energiju ali vam donosi i trošenje – pa je potrebno da u narednom periodu više obratite pažnju na raznovrsnost i kvalitet vaše ishrane.

Ljubav

Ulazak Marsa u vaš znak je istovremeno i dobar i ne baš dobar pokazatelj dešavanja u vašim emotivnim relacijama. Vi ćete biti energičniji, direktniji, glasniji, strasniji, ali ćete istovremeno biti i teži, naporniji, posesivniji, nervozniji. Pošto će partneru u ovoj nedelji trebati vaša podrška, a vi ćete biti tu za njega – uglavnom bi sve trebalo da funkcioniše kako treba. Pogotovo što će strast između vas dvoje igrati jednu od glavnih uloga. Slobodne Škorpije – sem početka nedelje koji je obojen malo težom energijom – vi ste u periodu kada će ljubavnih šansi biti više nego inače, a vi ćete biti baš u raspoloženju za osvajanje.

Posao

Dosta solidna sedmica je pred vama, ako zanemarimo prvih par dana – koji bi vam mogli doneti naporno funkcionisanje sa saradnicima i lošu organizaciju posla. Od sredine nedelje vi intenzivno krećete napred – imate više nego jasne ciljeve, dobru energiju i umete da prepoznate prave prilike. Gledajte samo da ne budete netaktični i previše direktni u kontaktima – makar pokušajte da povremeno taktizirate. Niste u lošem finansijskom periodu, a on bi uskoro trebao da postane još bolji.

Zdravlje

Moguće su virusne, ali i bakteriološke infekcije.

STRELAC

Hrana

Trudite se da promenite nešto i usvojite zdravije navike. Ne ide to baš onako kako ste zamislili – neki put zato što ne možete da se organizujete i onda posežete za gotovom ili brzom hranom.

Ljubav

Nije savršeno, ali nije baš ni toliko loše koliko vi povremeno možete da ubedite sebe. Nemojte da idete u krajnost i da primećujete samo ono što vam smeta ili što vam bode oči (a verovatno je to neka sitnica koju ste vi „prenaduvali“ u svojoj glavi) – obratite pažnju i na ono lepo što se dešava i što vam partner pruža. U prevodu – manje zakerajte, više uživajte. Slobodni Strelčevi – društveni život vam je dobar, ali koliko ste zadovoljni emotivnim mogućnostima i potencijalnim prilikama – je već neko drugo pitanje. U svakom slučaju – ovaj period iskoristite da se dobro provedete, a ako se usput provuče i nešto što vas ljubavno pokreće – tim bolje.

Posao

Sve u vezi posla će se dodatno ubrzati – što će vam da, doneti podosta obaveza i aktivnosti, napora – ali će vam doneti i više nego dobre rezultate, pa čak i nove poslovne mogućnosti. Moguće su vrlo pozitivne najave – bilo što se tiče vašeg napredovanja ili poboljšanja zarada kroz posao. Pred vama je par nedelja u kojima će biti više poslovnih šansi. Poslovna dešavanja će svakako biti brza i intenzivna, pa postoji prostor za propuste i neorganizovanost – posebno kroz prvi deo ove sedmice.

Zdravlje

Nešto slabiji imunitet.

JARAC

Hrana

Skoro pa standardna situacija. Jedine preporuke su više mlečnih proizvoda, povrća, variva. Ukoliko ste eventualno nabacili koji kilogram viška – sada ćete to lako skinuti.

Ljubav

Od sitnice može nastati krupnica. A od krupnica – glava može zaboleti. Partner može biti sklon zakeranju ovih dana – ako se uhvatite u to kolo i krenete da se međusobno ubeđujete – samo možete doneti negativnu energiju u vaš odnos. Ono što je dobro jeste da čak iako partner i vi uđete tokom ove sedmice u neku napetiju, lošiju fazu – ovo itekako može biti rešeno. Komunikacija vam u ovoj nedelji nije savršena, ali se uz malo truda može popraviti na bolje. Slobodni Jarčevi – ulazak Venere u znak Device vama itekako odgovara i od ove nedelje ulazite u mnogo uzbudljiviju i ispunjeniju ljubavnu fazu.

Posao

Pred vama je period intenzivnih poslovnih dešavanja i većih promena. Neke će se pokrenuti već tokom ove nedelje, a druge u periodu od narednih par meseci. Gledajte da se sa autoritetima ne nadmudrujete tokom ove sedmice baš mnogo – možete nepotrebno zahladneti odnos. Pogotovo što ste u periodu kada možete napredovati. Dobro odmerite svoje ciljeve i modele delovanja – jer sada ono što deluje kao mali potez može da se pokaže kao vrlo značajan u budućnosti. Imaćete dobru podršku.

Zdravlje

Solidna situacija.

VODOLIJA

Hrana

Potrebno vam je dosta energije, pa preporučujemo meso, jaja, banane, sve vrste salata i naravno – puno voća i povrća. Ništa vam ne bi falilo ni da jedete više ribe, ali I čorba, variva.

Ljubav

Nije baš ovo podsticajna nedelja za vaše emotivne relacije. Poslovni i porodični segment zahtevaju maltene pa svu vašu pažnju i malo je prostora za opuštenost, uživanje, bliskost. Više će biti onih momenata u kojima ste smoreni nego onih u kojima preovladava radost. Ne znači ovo da će doći do nekih sukoba ili raskola između vas dvoje, ali znači da ćete celu nedelju bukvalno „odraditi“. Slobodne Vodolije – ni kod vas nije neki spektakl. Niko ne kaže da neće biti dešavanja sa suprotnim polom, ali sve je to nešto mrljavo, na kašičicu, na sitno. Uglavnom stvari neće ići po vašim željama.

Posao

Pa, nadam se da ste se dobro pripremili jer ulazak Marsa u vaše polje karijere, pozicije, nadređenih – obećava da će vam narednih mesec i po dana biti prilično „začinjeni“. Promene su više nego nagoveštene, a da li će se one pokrenuti ove nedelje ili ćete sačekati malo – zavisi od trenutnih okolnosti kod vas. U svakom slučaju – ovaj segment će u narednom periodu biti mesto u koje ćete ulagati najviše energije. Tokom ove nedelje su mogući novi dogovori i saradnje, ali sa odloženim početkom.

Zdravlje

Naglašena nervoza.

RIBE

Hrana

Neki od vas su primetili da su se zaokruglili, što je posledica lošeg načina ishrane, ali i preterivanja. Da biste oporavili organizam, potrebna vam je lagana hrana, sa manje mesa, ali više svežeg i barenog povrća, kao I ribe.

Ljubav

Ponavljanje starih tema u partnerskim odnosima. Kakav će rezultat tih ponavljanja biti znaćete kada oboje budete umeli da odgovorite na pitanje „koliko mi je ovo što imamo zaista vredno?“ Ukoliko je vredno – na stare teme će se naći odgovori i rešenja. U svakom slučaju – dobro će proći oni odnosi u kojima ste oboje svesni šta imate, šta želite i u kojima ste spremni da podržite jedno drugo. Slobodne Ribe – Venera je ušla u vaše polje partnerstava a Mars takođe „radi“ za vas – od polovine nedelje skroz vam je dobar period za nove ljubavi koje mogu biti lepe. Samo se nemojte vraćati unazad.

Posao

Ne mogu da kažem da je sedmica pred vama mirna i stabilna. Jer nije. Pogotovo vam prvi deo sedmice može dobrano protresti nervni sistem i učiniti da ne znate na koju ćete stranu pre. Tenzija će doći i proći, sve ono što se na trenutak uskomešalo će krenuti ka sređivanju. Od polovine nedelje očekujte vrlo intenzivan poslovni period (da, i ovaj do sada je bio prilično opterećujuć) ali će rezultati dolaziti mnogo brže i biće bolji nego do sada. Pogotovo po pitanjima finansija koje će se znatnije popraviti.

Zdravlje

Zdravstvena situacija nije savršena.

