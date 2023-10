Popularnu voditeljicu namjerno slali u dječiju emisiju bez grudnjaka ‘zbog očeva koji sjede ispred televizora’?!

Britanski TV svijet ima bezobrazan skandal.

Riječ je o voditeljskoj zvijezdi, njenim počecima na poslu i šefovima stanica koji su je navodno namjerno poslali na dječiju televiziju bez grudnjaka. Tako da izgleda privlačnije očevima koji gledaju…

Holly Willoughby (42) je jedna od najpoznatijih voditeljica u zemlji.

Ona od 2009. vodi jutarnji show “This Morning” i jedno je od zaštitnih lica “Plesa na ledu”.

No, žilava TV dama i majka dvojice sinova i kćerke počela je karijeru na dječijoj televiziji. Godine 2004. postala je poznata kroz emisiju “Ministry of Mayhem” u Engleskoj, koja se prikazivala svake subote ujutro i zabavljala djecu.

Tada je Holly bila prilično mlada u televizijskom poslu.

Skandal se sada vrti upravo oko ove emisije. Jer Hollyin bliski kolega sada prvi put otkriva što se navodno dogodilo iza kulisa.

U razgovoru za Mail on Sunday, insajder otkriva kako su Willoughby navodno seksualizirali njeni šefovi zbog posla, prenosi Pressmedia.

U to je vrijeme on bio uključen u produkciju dječije emisije (trajala od 2004. do 2006.).

Sada tvrdi da su voditeljicu muški voditelji zamolili da se u emisiji pojavi bez grudnjaka:

– Prije nego što sam uopće saznao ko je Holly, vidio sam je bez grudnjaka. Pitao sam reditelja ko je ona i zašto je tako obučena.

I nastavlja:

– Ja sam tada rekao da mora staviti grudnjak, ipak je pred kamerama za dječiju televiziju.

Razgovarao je i sa samom Holly o tome i izrazio zabrinutost.

No, njen je odgovor bio otrežnjujući:

– Rekla je da ne bi trebala nositi grudnjak i da gledatelji emisije zapravo nisu za djecu.

Kako kaže, emisije su “za očeve djece koji sjede ispred televizora”.

Zaposlenik svojim opisima sugerira da se odraslima “nudi” ovako nešto, što bi trebalo osigurati gledanost.

Plavokosa djevojka više je puta u emisijama imala sugestivan “look” koji je često namjerno uključivao veliki dekolte ili oskudne haljine.

Ponekad je bila odjevena kao sluškinja, ponekad kao seksi Djed Mraz. Često su je i polivali vodom tokom nastupa.

Drugi insajder se slaže:

– Kao i mnoge druge industrije, televiziju su većinom stvarali muškarci, a mlade, ambiciozne žene su bile angažirane i morale su raditi šta im se kaže. Bilo je potpuno mizogino.

Štaviše, bivša kolegica je čak dala Holly Willoughby nadimak “Willoughbooby”, referencu na njenu veličinu grudi.

Facebook komentari