Pet stvari koje rade slobodne djevojke, a koje su muškarcima odbojne

S obzirom na to da nisu u vezi, a pod pretpostavkom da ga traže, slobodne devojke ne gube ni trena za analiziranje muških postupaka i mišljenja, gubeći pri tome iz vida činjenicu da možda te iste muškarce svojim ponašanjem odbijaju od sebe.

Žene su u velikom broju slučajeva uvjerene da su muškarci stvoreni samo da bi im kidali živce i dovodili ih do ludila.

Previše zaokupljene traganjem za “gospodinom idealnim”, gotovo neprimjetno se i same udaljavaju od “idealnog”.

Šta je to što muškarce najviše nervira kod slobodnih devojaka?

Ponašaju se previše slobodno

“Slobodne djevojke su često prilično neukrotiva haotična stvorenja koja, kako se na prvu loptu čini, djeluju bez ikakvog razuma i razmišljanja. Ukoliko je djevojka koja vam se dopada dugo bila sama, trebaće joj dosta vremena da se navikne na odgovornost. Vjerovatno će vrlo često kasniti na sastanak s vama, zaboravljati da vam odgovori na poziv, mejl ili SMS, i svakako imati vrlo lako razumijevanja za to zašto ste ljuti. Sve što je njoj potrebno jeste vrijeme da se navikne da ima nekog, o čijim osjećanjima treba da misli.

Uz njih dolazi neizvjesnost

Takođe posljedica “singl” života. Slobodne djevojke su uvijek spremne za nepredviđene okolnosti. Biće potrebno i nekoliko mjeseci prije nego što ona shvati da treba s vama da podijeli svoje misli i stavi vam do znanja šta planira. Imajte na umu da je njoj ovo strana teritorija i da njeni postupci u trenutku predstavlja do tada jedini način postupanja za koji zna.

Previše forsiraju nezavisnost

Iako muškarci vole nezavisne djevojke, nikako ne vole da se osjete kao da su suvišni. Međutim, koliko god vi željeli da budete njen “princ na bijelom konju”, ona možda nije navikla da bude “princeza”. Pokušajte prvenstveno malim koracima da zadobijete njeno povjerenje i omogućite joj da vam prepusti neke svoje planirane postupke. Slobodnoj (do juče) djevojci je izuzetno teško da shvati da neke stvari više ne mora da radi sama.

Ne znaju šta zapravo žele

Djevojke koje su slobodne najčešće su takve jer ne znaju šta žele. Ovo muškarcima koji žele da ih osvoje zadaje dodatne probleme. U istom trenutku vaša voljena vam govori kako želi da budete fini i pažljivi prema njoj, a kada se spomene neki problematičan frajer, pokazuje interesovanje za njim. Ovakve djevojke misle da će im život sa finim dečkom biti dosadan, a da opasan tip donosi uzbuđenje, sve dok na svojoj koži ne osjete da nije tako.

Plaše se da će završiti same

Najgori vid ponašanja jedne žene jeste strah od samoće, ali onaj pretjerani, kojeg je svjesna svaka osoba koja je upozna. Upravo iz ovog razloga date djevojke ne uspijevaju da ostvare dublju vezu, jer su toliko preplašene da će završiti same da jednostavno odgurnu sve muškarce voljne da im priđu. Ženama je nametnuto to da stalno misle na svoj biološki sat, iako on ne otkucava tako brzo kao što one misle. Kako biste ovo prevazišli, treba samo djevojci da stavite jasno do znanja da vi nikuda ne idete i da ne treba ničeg da se plaši. prenose nezavisne

