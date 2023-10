Bliži li se kraj vašoj vezi? Po jednoj stvari ćete to prepoznati

Ponekad je slutnja više od toga: nova studija pokazuje da su ljudi relativno dobri u predviđanju kada njihov partner želi prekinuti vezu. To je zaključak nove studije Singapurskog sveučilišta za menadžment pod naslovom ‘Kada partner želi van: svjesnost, tjeskoba privrženosti i točnost’.

Kenneth Tan, koautor rada i asistent profesora psihologije na SMU-u, proučava percepciju ljudi o mogućnosti prekida veze.

– Znamo da kada dođe do prekida veze, da je barem jedan partner aktivno razmišljao o tome, no zanima nas može li do uvidjeti drugi partner – Tan, piše Huff Post.

– Moguće je da će oni koji sumnjaju da njihov partner namjerava prekinuti prvo odgovoriti prekidom, što je nametnulo pitanje: Jesu li ljudi svjesni toga kada partner želi prekid – rekao je Tan, čija je studija objavljena u European Journal of Social Psychology.

Tan i njegov tim predstavili su novi koncept za opisivanje ove dinamike: RPRP ili razmatranje percipiranog razvoda partnera.

– Mi definiramo RPRP kao mjeru u kojoj pojedinci smatraju da njihov partner razmišlja prekidu njihove veze. To je prilagodba vlastitog razmatranja razvoda ili mjere u kojoj netko razmišlja o tome – objasnio je.

Tan je naglasio da je razmatranje prekida ne znači obvezu. Na primjer, može postojati scenarij u kojem je partner još uvijek predan vezi, ali duboko razmišlja o prekidu jer se sprema preseliti u drugu zemlju.

– I partneri koji su manje predani mogu biti manje brižni ili imati pomiješane osjećaje o tome žele li da se veza nastavi, ali to je drugačije od aktivnog razmatranja o kraju veze – rekao je.

Samo po sebi, razmatranje razvoda predstavlja egzistencijalnu prijetnju vezi. Ljudi su prilično točni u vezi s partnerovim stvarnim razmatranjem razvoda/prekida.

Kako bi pratili koliko su ljudi točni kada su u pitanju osjećaji da njihovi partneri razmišljaju o razvodu, Tan i njegovi koautori uzeli su veliki uzorak parova s američkog sveučilišta. Također su angažirali čak 235 para sa sveučilišta u Singapuru. Parove su pitali o vlastitim razmatranjima oko teme razvoda.

Dobra vijest je da su ljudi bili prilično točni u vezi s partnerovim stvarnim razmatranjem razvoda. Stil privrženosti također je napravio razliku. Osobe s tjeskobnim načinom privrženosti – što znači da se osoba boji napuštanja u vezama i rijetko se osjeća sigurno u njima – bile su mnogo bolje u procjeni razmišljanja svojih partnera o razvodu, u usporedbi s osobama sa sigurnim načinom privrženosti.

To ima smisla, rekao je Tan, budući da se ljudi s tjeskobnim stilom privrženosti obično boje odbijanja i vrlo su oprezni u pogledu prijetnji vezi.

Nažalost, tjeskobno privrženi ljudi u studiji također su ponekad precijenili stvarnu želju svojih partnera za prekidom.

U daljnjem radu, Tan želi ispitati kako tjeskobno privrženi ljudi mogu reagirati na RPRP: postoji li veća vjerojatnost da će pokušati ponovno uspostaviti vezu sa svojim partnerom ili ga odbiti. Trenutna studija samo je promatrala jesu li ljudi bili točni u pogledu razmatranja partnerovog razvoda, a ne u vezi s vjerojatnošću prekida.

– Mislimo da je moguće da preokupacija RPRP-om može signalizirati potencijalni kraj veze: jedan bi partner mogao odlučiti prekinuti vezu umjesto da je spasi – naglasio je.

Iako se ova tema može činiti neugodnom za proučavanje, Tan kaže da postoji pozitivna stvar za parove.

– Većina ljudi zapravo želi da se njihova veza nastavi, stoga moraju biti oprezni u točnom praćenju RPRP-a – rekao je.

Ako ste zabrinuti da vaš partner razmišlja o prekidu, terapeuti imaju nekoliko savjeta.

Općenito, veza je dvosmjerna ulica, ističe Alejandro Daniel Pina, bračni i obiteljski terapeut iz Los Angelesa.

– Ako je netko nesretan, to obično znači da su obje osobe nesretne. Neki stručnjaci za parove vezu nazivaju plesom, a ako jedno od vas dvoje nije u koraku, to će na kraju utjecati na drugog partnera – izjavio je Pina.

Također je moguće da previše razmišljate, rekla je Michele Leno, psihologinja iz Farmington Hillsa, Michigan.

– Prije nego što to kažete partneru, razmotrite činjenice o vezi: ono što znate naspram onoga što mislite da znate – rekla je Leno.

Možda biste trebali razmisliti kako vaše prošle veze utječu na vaše razmišljanje o ovoj sadašnjoj.

– Ponekad, ako ste ostavljeni, ne možete se opustiti ni u jednoj vezi. Razmotrite koliko se ovaj odnos razlikuje od prethodnog. Ako vas je netko napustio bez upozorenja, to obično više govori o njihovoj disfunkciji nego o vama – naglasila je Leno.

Bez obzira na problem, najbolje je razgovarati s partnerom, kako biste suzili varijable i pronašli rješenja, rekla je Pina.

– Inače će zadržavanje svojih briga za sebe utjecati na vaš zajednički ‘ples’ i na kraju vas oboje izbaciti iz takta – zaključila je. prenosi 24sata

