Hiljade krava ukrašenih cvijećem šeće livadama i planinskim stazama… Početak jeseni u ovoj prekrasnoj alpskoj zemlji i službeno je proslavljen

Ovaj tradicionalni običaj poznat kao “Parada krava” danas je postao prava turistička atrakcija koja privlači posjetitelje iz svih dijelova svijeta!Generacijama unatrag, Švicarci, poput svojih alpskih susjeda, šalju svoju stoku na više nadmorske visine tijekom ljeta kako bi pasla svježu travu i bilje koje buja tijekom kratkog perioda toplih mjeseci. No, svake jeseni, više od četvrt milijuna goveda, raspoređenih na čak 7000 različitih planinskih pašnjaka, vraća se u pitome, mirne doline. Ovaj običaj duboko je ukorijenjen u švicarskoj tradiciji i danas je za turiste prava turistička atrakcija.Tijekom ovog spektakularnog povratka domaćih životinja, farmeri i njihova stoka kreću se niz bajkovite planinske staze, odjeveni u tradicionalne planinske nošnje i s zvonima oko vrata glavnih krava. Zvuk tih zvona poput čarobne melodije putuje kroz okolne doline i stvara nezaboravan koncert koji prati ovaj ključni trenutak u godini za farmere. S druge strane, to je prilika za seljake da s ponosom pokažu svoje stado i izraze svoju povezanost i poštovanje prema impresivnim švicarskim planinamOsim što ima duboko ukorijenjen kulturni značaj, ovaj povratak stoke iz planina u dolinu također privlači brojne promatrače i turiste iz svih dijelova svijeta. Ljudi dolaze kako bi svjedočili ovom jedinstvenom spektaklu, zabilježili trenutke fotografijama i sudjelovali u raznim zabavnim i gastronomskim manifestacijama koje prate ovu stoljetnu tradiciju.U nekim selima krave su ukrašene prekrasnim cvjetnim krunama. Krave koje daju najviše mlijeka ili one koje vode stada obično se odabiru da nose “tschäppl’ od dalija, suncokreta i krizantema. Osim samih parada, proslave uključuju živahne prodavače, melodičnu glazbu i ukusnu domaću hranu. To je zaista izvanredna prilika da se upoznate s lokalnim stanovništvom u njihovim tradicionalnim nošnjama i poslušate tradicionalnu glazbu koju izvode alpinisti i jodleri.

Parada alpskih krava predstavlja spoj prošlosti i sadašnjosti, a također podsjeća na duboku povezanost Švicaraca s njihovim predivnim planinskim okolišem i tradicijama koje se njeguju generacijama unatrag. Ovaj događaj oduševljava sve prisutne, bilo da su domaći stanovnici ili posjetitelji, i pruža nezaboravan uvid u švicarski ruralni život i kulturu.

