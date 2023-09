Struka dala odgovor na pitanje koliko treba čekati od poroda do ponovnog vodjenja ljubavi

Stručnjaci s klinike Mayo preporučaju pauzu od minimalno četiri do šest tjedana, neovisno o tome jeste li imali vaginalni porod ili carski rez. Rizik za komplikacije nakon poroda najveći je tijekom prva dva tjedna, čak i kada su u pitanju, primjerice, lagani i brzi vaginalni porodi kod kojih nije bilo ni potrebe za epiziotomijom. Kod težih poroda kod kojih je došlo i do kirurških intervencija savjetuje se znatno duža pauza. Većina stručnjaka preporučit će minimalno šest tjedana suzdržavanja od seksualnih odnosa i zbog velikog rizika od raznih infekcija.Istraživanja su pokazala kako su u 60-im i 70-im godinama prošlog stoljeća, u vrijeme kada se nije dovoljno stavljao naglasak na potrebu oporavka tijela nakon poroda, žene ponovo stupale u seksualni odnos i nakon manje od dva tjedna od poroda.

Novija istraživanja pokazala su kako je svijest o važnosti oporavka žena nakon poroda danas vrlo visoka. Prema studijama Međunarodnog časopisa za porodništvo i ginekologiju, većina žena napominje kako ni navedenih šest tjedana nije bilo dovoljno za potpuni oporavak koji bi rezultirao bezbolnim seksualnim odnosom.

Osim fizičkih komplikacija uzrokovanih porodom, rodilje navode i kako je njihov libido u periodu nakon poroda znatno smanjen. Stručnjaci navode kako je nedostatak želje za seksom nakon poroda normalna pojava i ne treba žuriti s njim sve dok žena nije spremna i fizički i psihički.

Slučaj Deborah Hodge koja je za emisiju This Morning britanske televizije ITV svojevremeno otkrila kako je sa svojim partnerom imala seksualni odnos dva sata nakon poroda iznenadio je mnogo žene. Dogodila se neka nevjerojatna bliskost između nas. Nisam se osjećala seksi, ali osjećala sam se posebno. Vjerujem da je to posljedica lijekova na kojima sam bila, priznala je Deborah u intervjuu i dodala kako je uoči poroda dobila epiduralnu anesteziju i kako je to vjerojatno razlog zbog kojeg seks dva sata nakon poroda za nju nije bio ni neugodan ni bolan.

Većina reakcija na društvenim mrežama bila je negativna. Oprostite, ali meni to nije jednostavno nije normalno. I da si imala najlakši porod na svijetu od pet minuta, nakon svega si ipak iscrpljena i doslovno si tek rodila. Ja nisam imala volje ni otići do WC-a, a kamoli pomisliti na seks, jedan je od komentara.

Bilo je i onih koji su rekli kako ne vide problem jer ne postoji nikakva službena medicinska zabrana za seks nakon poroda i dokle god se žena osjeća dobro nema prepreke za seksualni odnos.

I na Redditu se povela rasprava o tome koliko vremena mora proći od poroda do seksualnog odnosa, a mišljenja i iskustva žena su različita. Čim je prošlo šest tjedana. Imala sam lagani porod, bez šavova i hormoni su mi divljali. Jedva sam i toliko čekala, kazala je jedna korisnica.

Ja sam žena s vrlo jakim libidom. Rodila sam četvero djece, nikad nisam popucala tijekom poroda. Obično sam se vraćala seksu nakon četiri do šest tjedana. Međutim, vrlo polako i uvijek mi je trebalo par mjeseci da u potpunosti uživam, napisala je druga.

Prošlo je 18 mjeseci od rođenja mog sina, a suprug i ja još uvijek nismo imali seksualni odnos. Jednom smo pokušali, ali bilo je to toliko bolno za mene da sam odustala i još uvijek nisam spremna, jedan je od komentara koji je naišao na mnogo reakcije jer se većina žena pronašla upravo u njemu.

Sve razumijem. Srećom, imam supruga koji je pokazao nevjerojatnu količinu razumijevanja za mene u svemu ovome. Imala sam težak porod s puno komplikacija, fizički sam se oporavljala mjesecima, a mentalno još uvijek nisam svoja i nemam nikakvu želju za seksom u ovom trenutku iako je prošlo više od godinu dana od poroda, zaključila je komentatorica,piše N1

