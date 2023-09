Možda je vrijeme za novu četkicu za zube – pripazite na ove promjene

Koristimo ih svakodnevno i to više puta. Osim što je zaslužna za lijep osmijeh, četkica za zube pomagalo je od iznimne važnosti za naše oralno zdravlje. Budući da neredovita, odnosno nepravilna njega dovodi do mnogih bolesti, izuzetno je važno posvetiti vrijeme njezi cjelokupne usne šupljine. No, koji je rok kada bismo stare morali zamijeniti novima i je li u zdravlje oralne higijene pripada i redovito mijenjanje četkica za zube? Ukratko, da. U oralnu higijenu ulazi i redovito mijenjanje četkice, no rok zamjene ovisi o vrsti četkice koju koristite.

Idealni rok zamjene manualnih i električnih četkica za zube

– Ako četkate zube ručnom četkicom dva puta dnevno po dvije minute, trebate ju mijenjati svaka tri do četiri mjeseca. Otprilike isto vrijedi i za glavu električne četkice za zube, ali je najvjerojatnije treba zamijeniti nakon 12 tjedana. To je zato što električne četkice za zube često imaju kraća vlakna koja se brže troše – navode iz Američke stomatološke udruge.

Uz to, zapamtite, starije četkice su znatno manje učinkovite u uklanjanju naslaga koje uzrokuju plak, a potom i bolesti desni te karijes. Ipak, ako ste zaboravili kada ste zadnji put napravili zamjenu, postoje znakovi koji upućuju na to da je vrijeme za promjenu, bilo da koristite ručnu četkicu za zube ili onu električnu.

Ako vlakna četkice imaju sljedeća obilježja, ona upućuju na znak za nabavku nove:

rubovi koji se počinju habati

ukupna simetrija vlakana četkice izgubila je svoj početni oblik

Kako očuvati vijek četkice

Postoji nekoliko učinkovitih savjeta koje možete primijeniti kako bi vaša četkica za zube ostala u dobrom stanju sve do njezine zamjene:

Uvijek isperite četkicu za zube nakon četkanja kako biste uklonili ostatke zubne paste te ostatke hrane.

Čuvajte četkicu za zube na mjestu gdje ne može dodirivati glavu druge četkice i širiti bakterije.

Odložite ju uspravno i ostavite da se osuši na zraku. Nikada ju ne stavljajte u zatvorenu posudu koja stvara idealno okruženje za razvoj bakterija i plijesni.

Nikada ne dijelite četkice za zube, čak ni sa svojim najbližima. piše Gloria

Facebook komentari