Svakodnevne navike koje treba izbjegavati nakon obroka kako bi izbjegli probavne smetnje

Izbjegavanjem ovih navika, možete postići bolju probavu i druge dobrobiti za vaš organizam, a na kraju vas to može dovesti i do gubitka neželjenih kilograma.

Odmah se prepuštate energičnoj aktivnosti

Bavljenje jačom tjelesnom aktivnošću neposredno nakon obroka može poremetiti vaš probavni proces. To je zato što vaš organizam usmjerava protok krvi u mišiće koje koristite tokom tih fizičkih aktivnosti, skrećući ga dalje organa koji služe za probavu.

Ovo preusmjeravanje protoka krvi potencijalno može dovesti do nelagode u želucu, grčeva i usporene probave. Radije, pričekajte sat vremena i počnite s nekim manje zahtjevnim aktivnostima kao što je šetnja.

Pijete previše vode

Unos vode je ključan za održavanje zdravlja, ali važno je imati ravnotežu kada je riječ o pijenju vode nakon obroka. Prekomjerne količina vode odmah nakon jela potencijalno mogu imati negativne posljedice na proces probave.

To je zato što može doći do razrjeđivanja želučane kiseline koja služi za razgradnju hrane. Preporučuje se da umjereno pijete vodu i da pričekate barem 30 minuta poslije obroka kako bi popili veće količine vode.

Ležanje

Mnogi ljudi imaju ovu naviku nakon obroka. No, ona potencijalno može dovesti do nelagode, žgaravice i refluksa kiseline, što može poremetiti probavni proces. Zbog toga je najbolje da ostanete u uspravnom položaju najmanje dva do tri sata.

Konzumacija kofeina

Ukoliko imate naviku piti kafu ili čaj nakon obroka, trebate biti svjesni da to može utjecati na apsorpciju esencijalnih minerala i hranjivih tvari, posebno željeza i kalcija. Poželjno je da s konzumacijom kofeina pričekate barem sat vremena nakon obroka, kako bi organizam imao vremena apsorbirati hranjive tvari.

Preskakanje dentalne higijene

Zanemarivanje pravilne oralne higijene nakon jela predstavlja znatan rizik za zdravlje vaših zuba, potencijalno dovodeći do razvoja karijesa i bolesti desni. Stoga se poslije oboroka preporučuje da zube očistite zubnim koncem ili četkicom. prenosi KlIX

