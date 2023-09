DNEVNI HOROSKOP ZA 7. SEPTEMBAR 2023.: Astrolog upozorava – Pred Škorpijama neprijatno suočavanje, Vodolije oprez

OVAN

POSAO: Odličan dan za sve one koji se bave poslovima obrazovanja. Posebno Ovnovi koji namjeravaju da putuju to obavezno da se organizuju do kraja mjeseca. LJUBAV: Velika podrška partnera. Usamljeni pronalaze svoju srodnu dušu. ZDRAVLJE: Uživate u kućnoj atmosferi.

BIK

POSAO: Imate dobar i izbalansiran dan kada se emocije, intelekt i volja udruže. To je taj Blizanac koji pravi dobre poslove gdje god da se nađe. LJUBAV: Partnera uvijek možete da ubijedite da ste baš vi u pravu, iako niste, povjerovat će. Imate zanimljivu harizmu. ZDRAVLJE: Problem sa nogama.

BLIZANCI

POSAO: Približavate se riješavanju problema koji vas prate malo po malo cijeli mjesec. Imate sve mogućnosti da idete u neku zapadnu državu gde počinjete nov posao. LJUBAV: Partnerstvo i njegova podrška vam znače mnogo. ZDRAVLJE: Jačajte imunitet prirodnim melemima.

RAK

POSAO: Ako se pokrenete na nešto novo svi će to videti i bićete zadovoljni svojim radom napretkom. Novčana nagrada. LJUBAV: Emotivno ste bolje, zadovoljni, imate sve izglede da se okrenete srećnim danima. Podrška svih oko vas. ZDRAVLJE: Malo ste plašljivi.

LAV

POSAO: Imate sigurnost, stabilnost, osećaj moći u današnjem danu. Dobro je da se bavite nekretninama, prodaja, kupovina ili ćete imati dobrog klijenta. LJUBAV: Partner je zadovoljan vašim ponašanjem i izlivima emocija, sigurna ljubav. ZDRAVLJE: Dobro se osećate.

DJEVICA

POSAO: Razmišljate da ste neko ko treba da konkuriše na neko bolje radno mjesto ili ste već predloženi za neku poziciju. LJUBAV: Odličan dan za ljubav i sreću kroz to. Možete biti u nekom novom poznanstvu ili započeti zajednički život. ZDRAVLJE: Bez većih promjena. Dobro.

VAGA

POSAO: Intelekt vam ide ispred emocije. To je ono čime se danas vodite u današnjem danu. Pristup koji nije praktičan neće dovesti do pozitivnog rješenja. LJUBAV: Naivni šarm vas vodi. Puštate emocije da same nađu svoj put. ZDRAVLJE: Moguća glavobolja.

ŠKORPIJA

POSAO: Dan suočavanja. Za vas veoma napeta i stresna situacija. Želite da pobjegnete i prespavate. LJUBAV: Partner nestrpljivo čeka bilo kakav odgovor od vas. Nerazumijevanje. ZDRAVLJE: Nesanica, vrtoglavica

STRIJELAC

POSAO: Ne možete da donesete pravi zaključak. Jer se sve svodi na za i protiv. U cijeloj situaciji možete da se pogubite i ostanete na početku LJUBAV: Opušetni ste, veseli. Partneru prilazite prijateljski malo površno. ZDRAVLJE: Odmorite se.

JARAC

POSAO: Oko vas svi se raspravljaju a vi u sredini. Danas niste za teške riječi. Samo slušate i lukavo se smiješite. LJUBAV: Želite da se dopadnete svima , ali to i nije tako dobra ideja. ZDRAVLJE: Začinjena hrana vas privlači.

VODOLIJA

POSAO: Stanje redovono sve se odvija po planu. Nema većih trzavica. LJUBAV: Sentimentalni ste, želite da se zaljubite. Budite oprezni možete upasti u tešku vezu. ZDRAVLJE: Prirodni čajevi će biti dobra pomoć.

RIBE

POSAO: Dodatno obrazovanje u vezi posla može doneti bolju zaradu. Može biti takođe grupna edukacija. Razmislite. LJUBAV: Malo se udaljavate od partnera, ali to ne znači raskid. Morate imati malo prostora za sebe. ZDRAVLJE: Osjetljivi bubrezi, piše Lepaisrećna.

