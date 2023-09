Najtačniji horoskop za septembar 2023: Lenormand karte proriču sudbinu, a evo šta predviđaju za svaki znak

Ove karte nose ime po francuskoj proročici Mari En Lenormand (1772-1843).

Danas se gotovo bez izuzetka koristi manji špil koji se sastoji od 36 karata, koji je nastao početkom 19. vijeka. Veliki špil je koristila sama Madam Lenormand i taj se sastoji od 54 karte, a stvoren je prema uzoru na tarot karte poznatog francuskog okultiste Etteille (1738-1791).

Prve karte nazvane njenim imenom počele su da se proizvode svega nekoliko godina nakon smrti Madam Lenormand, kada je izdat špil od 54 karte za proricanje uz 5 knjiga koje su se bavile temama astrologije, hiromantije itd.

Ovo je generalno otvaranje za horoskopske znakove prema Lenormand kartama. Takve vrste prognoza, ne moraju rezonovati sa svima, piše Slavenka Polojac za portal Zadovoljna.

Ako kod opisa događanja za vaš znak, nema to nešto navedeno što bi vas interesovalo, znači da se u to vreme neće ništa bitno događati, u nekom određenom segmentu života.

Vrijeme, ako će biti navedeno, tumačim kao krajnju granicu da se nešto dogodi.

OVAN

Ovo je mesec kada vam ide nešto što ste vrlo dugo čekali, a svakako događaj koji se mora dogoditi i to na jako dobar način po vas. Kad se najmanje nadate ili pomislite da od toga nema ništa, eto ga. Sada ćete širiti poglede i idete dalje ka uspehu.

Mogući susret na nekom putovanju ili malo dalje od vašeg mesta boravka. Ako nešto niste smeli da iskazažete, sada ćete doći do te tačke da to više ne držite u sebi.

Energija vam je dosta nova u ovom mesecu i vama koji nemate emotivnog partnera, ovo vreme nosi samo dobro. To je neko ko je vrlo inovativna osoba i vrlo pametno razmišlja.

Uglavnom, imajte na umu da bez obzira na retrogradni Merkur, sve što započnete u ovo vreme, povoljno je po vas. Baš rađanje nečega novog. Šta započnete u ovom mesecu, ide ka ozbiljnom ishodu. Situacije iz prošlosti izbacite iz svoje podsvesti.

BIK

U toku ovog meseca, sledi nakupljanje pozitivne energije u vama. Neka događanja koja vas dosta dugo opterećuju, sada će se raščistiti. I u ovom mesecu nećete se osećati kao da vas nešto koči. Putovanje će vam dobro doći da malo razbistrite misli.

S osobom koja vam se sviđa krajem meseca ide promena na bolje. Jednim delom ste se oslobodili od negativnih energija i osoba pa nastojte i dalje tako. Pred vama je vreme kada se možete osećati slobodno i s mirom u duši.

Vi koji imate emotivnog partnera, ta osoba još uvek traži sebe. Možda je čudno, ali tako je. Slobodnima poznanstvo i to moguće preko društvenih mreža.

Neki od vas kao da nisu još u duši spremni da uđu u nešto novo, morate se preispitati šta želite i dobro pazite pred kim pričate neka događanja o vašem životu, neka to ostane za odabrane osobe, nemojte sve pričati svima.

BLIZANCI

U ovom mesecu većini pripadnika ovog znaka vidi se sreća. Nećete morati da razmišlja šta dalje, ali na duži period. Ali ja vas molim, da budete svakako oprezni na dvoličnost ljudi. Onima od vas koji se na neki način edukuju – dajte celog sebe u to jer sledi vam uspeh.

Pazite se osoba koje žele da vam se osvete, to je neko iz vaše prošlosti. Tu budite mudri. Tajne čuvajte za sebe.

Moguće novo poznanstvo, s osobom s kojom se morate sresti karmički. Tu će se dogoditi i otkrivanje nečeg tajnog, a odnosi se na osobu koja će pokazati da vam ne misli dobro. Pazite šta pred kim pričate.

RAK

U ovom mesecu znajte da će se dogoditi da progledate u smislu poverenja, da shvatite i uverite se da ste nekim pogrešnim osobama davali prijateljstvo. Vi imate čistu i nevinu dušu i ne dajte da vam iko crpi energiju.

Energija koja ide uz vas u ovom mesecu je duhovne prirode, okrenite se malo ka tome, da biste se uzdigli u lošim danima. Postoji osoba koja će malo pokazati da je nespremna na neke vrste saradnje pa se nemojte ni vi tu davati, radije se okrenite sebi.

Novi početak se vidi da vam ide, ovaj vam je mesec dobar za to. Ali svakako ne dajte da vas diraju u srce postupci određene osobe. Neka ta osoba sama radi na sebi, a dalje se svakako možete nadopunjavati.

Jaka povezanost, na intelektualnom nivou s tom osobom, ali ipak držite se za početak malo rezervisano. Pa neka dela pričaju umesto te osobe. Ako ste imali neka razočaranja u osobe koje su vaši bližnji, sada ćete dobiti ponudu za novi početak. Na vama je hoćete li pristati.

LAV

Energija ovog meseca je za većinu pripadnika ovog znaka dosta brza i kao neko upozorenje da malo usporite tempo. Moguće je da će vam se pojaviti neke osobe iz ranijih dana, ne moraju to biti samo emotivni partneri, nego se odnosi i na posao. Postoji osoba u vašoj blizini koja je jako okrenuta ka vama i uz vas je moguće da se sredi iznutra, tj. da izgradi sebe da bi bila bolja osoba.

Komunikacija vam je jako bitna i sada s kim god da pričate, recite šta vam je na srcu, to će vam samo doneti dobro. Ako radite na nekom novom projektu, znajte da vam ide uspeh. Ne mora to biti odmah, ali znajte da ne trošite vreme bez veze.

Oni koji planiraju trudnoću, sada vam je dobro vreme za to. A osoba koja je povezana s vama emotivno ima dosta briga i malo bi trebalo da se distancira od osoba kojima je uvek bila tu.

Ne obazirite se previše na uznemirenost vašeg partnera, neka radi na sebi, vi se ne opterećujte previše time. Vi malo radite na sebi i na duhovnom nivou, biće vam lakše da preživite ovaj mesec, koji je, da opet napomenem, vama jako ubrzan.

Za slobodne, mogućnost poznanstva preko neke treće osobe i u početku dosta razgovora ili dopisivanja. Svakako stabilnost stoji. Ako u poslu prolazite kroz jako stresan period, do 15.9. probajte da se strpite, jer to će proći. Iz svega toga vam ide izlaz, ali i siguran uspeh.

DJEVICA

Velika većina pripadnika ovog znaka će u ovom mesecu sijati na poseban način. Neke istine koje već duže čekate, sada će se doslovno otvoriti prema vama. A to će vam dati neopisivo zadovoljstvo.

Vi koji se bavite nekom vrstom kreativnog rada, celog meseca je dobro vreme da radite koliko god možete na tome. Univerzum je na vašoj strani pa samo napred.

U ovom mesecu, nemojte previše davati oduška sebi u nekim zadovoljstvima, kako se ne biste osećali loše kasnije. Jako vam je dobar period, pa ga svakako iskoristite za bolje stvari.

Osoba s kojom se znate duži period pokazaće neke interese koji nisu samo bazirani na prijateljstvu. Ovo je dosta tajanstvena osoba pa ako odlučite da idete korak više u tom odnosu, budite iskreni, o kome god da se radi.

U vama je snaga koja će vas voditi ka napretku, toga se držite. Uz to sve se vidi vaša snaga i hrabrost, ovaj mesec vam je zaista poseban po ovome. Uz dobru komunikaciju, krajem meseca će se većina vas osećati kao pobednici u bilo kom smislu.

VAGA

Većina vas u ovom znaku dobiće šansu da imate kontrolu nad nekim stvarima nad kojima pre niste mogli. Što se tiče novca, tu se vidi prilika da ćete se osećati bolje nego u ranijim mesecima. Pojaviće se i osoba koja će vam upotpuniti to sve, jer nije sve samo u novcu.

Očekujte nenadanu komunikaciju s osobom koja će vam ulepšati dane, romantika će biti na vrhuncu, ovo se odnosi na slobodne pripadnike ovog znaka.

Vi koji ste malo izgubili veru u sebe, probajte da radite na tome da to popravite. I nemojte biti previše samokritični. Nemojte uzimati srcu kojekakve vesti koje čujete.

Vi ste dobre duše i nije vam potrebno da trpite verbalno nasilje od osoba koje nisu dostojne da koriste vazduh iste prostorije u kojoj se nalazite. Jasno je da je ovo malo surovo rečeno, ali nemam drugo poređenje. Pred takvim osobama, jako pazite kako i šta pričate, radije se sklonite i ignorišite ih.

ŠKORPIJA

Ovaj mjesec vam daje energiju koja će vas voditi ka tome da stavite veliku točku na neke patnje koje dugo već trpite u sebi. Dosta stvari oko vas će se mijenjati i to na bolje, samo morate ih znati na pravi način okrenuti u svoju vlastitu korist.

S vama je povezano dosta osoba koje nemaju iste manire kao vi, a i među vama je dosta barijera koje se neće srediti kako biste bili kompatibilni ma kako dugo vremena sebi dali, neće se to dogoditi. Ne treba vam to, vi sami po sebi ste moćni kao osoba i nije vam potrebno da budete podređeni bilo kome. Samo se vodite time, da zaslužujete najbolje jer tako i jeste.

Ne treba vam neko ko ne shvata suštinu života ozbiljno, a posebno obratite pažnju na to koliko je ta osoba okrenuta zabavama i porocima.

Ako neki od vas i u vezi s poslo, trpe nešto, sada je vreme da se malo pokrenete i potražite nešto bolje za sebe. Nemojte se previše razočarati u neke ljude, jer dosta je bilo da ikome dajete šanse unedogled. Ovo je mesec kada se budi vaša energija pa okrenite to u nešto najbolje za sebe.

STRIJELAC

Ovo je mesec kada se slobodnim Strelčevima pruža šansa za neki mogući novi emotivni odnos. Nemojte se voditi nekim okovima i ograničenjima, jer sada je vreme da idete napred. Postoji osoba koja će pokazati svoje emocije, ali i namere i znajte da se radi o nekom ko je iskren.

Raspoloženje te osobe će biti na vrhuncu, samo da vas pridobije. Nemojte postavljati blokade sami sebi. Bila bi šteta da ne date šansu toj osobi, a i na kraju zašto i vi ne biste bili srećni?

Ako ste opterećeni nekim greškama iz prošlosti, otpustite to i radije gledajte u budućnost. Imate potpuno pravo na to. Jasno je da je velika odluka pred vama, ali vi imate intuiciju samo nemojte postavljati zid oko sebe.

Ako ćete imati prilika, izađite na javna mesta, slede jako lepi trenuci. I tada, nemojte previše analizirati stvari. Osobe iz prošlosti, ako se nekome od vas pojave, razmislite koliko je dobro davati im šansu po ko zna koji put.

JARAC

Ovo je mesec koji vam nosi dosta dokazivanja, pre svega samom sebi. U ovom periodu život će vam pokazati da imate dobre osobe oko sebe. Nećete mirovati u ovom mesecu, a neće vam manjkati ni inspiracije, a sve kako biste stvorili nešto za sebe.

Te nove ideje mogu vas dovesti do novog početka. Nećete se plašiti niti rizika, što je i svojstveno vašem znaku, ali i treba tako jer nakon svega vam stoji uspeh.

Vama kojima u život uđe nova osoba, dobro pazite i otvorite oči, jer nećete po svemu biti na istoj talasnoj dužini. Vaša energija je dominantna, pa se zato zapitajte jeste li spremni da ikome budete podređeni.

VODOLIJA

U ovom periodu privući ćete ljude baš onakve kako se vi budete ponašali. Vi ste društvena osoba pa sada malo otvorite oči i unutar sebe se preispitajte. A posebno se to odnosi na vašu dušu, ko je vredan da svoju energiju trošite tek tako? Oko vas su osobe koje imaju dosta neiskrene namere, a prikazuju se kao prijatelji, ali sve su samo to ne. Ne trebaju vam osobe oko vas koje površno gledaju na život.

Od problema nema potrebe da se sakrivate i to sa strahom. Ovo je vreme kada treba sami sebi nešto da priznate. Dosta vremena niste vodili računa o tome da sebe stavite na prvo mesto, e sada vam to sve dolazi na naplatu.

Vodite računa o sebi, ne samo fizički nego i mentalno. Ako se ovako budete odnosili sami prema sebi, znajte da će to i brzo proći. Vama koji ste u vezi ili braku, partner može ubrzati izlazak iz izazovne faze.

Nekima od vas moguć je povratak osobe iz prošlosti, čak i na malo napadan način. Ne dajte da vas isprovociraju. A vaši unutarnji problem vi možete rešiti sami, a ne dati ovakvima da vam crpe vašu energiju. Kad se nađete u začaranom krugu, nema potrebe da se vrtite u krug s takvim osobama, nego izađite iz toga.

RIBE

Nekima u ovom znaku vidi se da slede dosta bitna događanja. Ipak, nemojte biti ničija žrtva i da živite od danas do sutra. Osobe koje su povezane s vama, svi oni imaju svoje živote, a gde ste vi u tome?

Što se tiče ljubavi, malo radite na tome da imate svoj stav, a neke principe od ranije sada malo korigujte. Ne kažem da ih menjate iz korena, nego mudro korigujte. Tako možete doći do cilja.

Ovog meseca zbog Saturna možete primetiti kod sebe oscilacije u ponašanju. To je stresno, ali će vam dati i neku vrstu osvešćenja. Nemojte se predugo zadržavati na nekom mestu gde se ne osećate srećno.

Vi ste spremni da rešite neku vašu situaciju, koja vas već dugo muči. Rešite to onda otvorenim razgovorom, a ne sami u sebi da gutate neke stvari, jer vas to neće dovesti nikuda. Samo ćete sebe opteretiti. Poslovni ili materijalni uspeh vam stoji, jako je dobro vreme za to. Ipak, na emotivnom polju, za sada je potrebno strpljenje.

