STIŽE RETROGRADNI SATURN, trajat će TRI MJESECA – Evo kako će uticati na SVAKI ZNAK pojedinačno, spremite se za RADIKALNE PROMJENE

Koliko god se retrogradnosti osjećale kao korak unazad, one su neophodan dio našeg puta naprijed. Retrogradne planete traže od nas da prestanemo da se krećemo dovoljno dugo da bismo mogli da pogledamo oko sebe i shvatimo šta se događa. One su dar refleksije koji omogućava uvid, introspekciju koja donosi samosvijesti prostranost koja omogućava asimilaciju već preduzetih akcija, piše Sensa.

Kao spoljna planeta, Saturn uglavnom provodi dve do tri godine u svakom znaku, dok unutrašnje planete, kao što je Merkur, provode samo nekoliko nedjelja u znaku. Ovi duži tranziti predstavljaju veća poglavlja u našim životima. Saturn je 7. marta 2023. godine ušao u novi znak, posebno u vodene dubine Riba i pretrpio je suštinsku promjenu.

Bio je to kosmički pokret koji je pokrenuo novo poglavlje u svima nama, pojedinačno i kolektivno.

Iako se Saturn povezuje sa svakim od nas na jedinstven način, njegova namjera ostaje ista — da nas dovede do ovladavanja sobom.

Predstavlja urođenu potrebu da ostvarimo svoj potencijal, da postanemo ono što treba da budemo, da putujemo putem koji je samo naš. To je put koji zahteva odgovornost, izazove, ograničenja, fokus, odlučnost, vreme, posvećenost i strukturu.

Saturnov lek je ograničenje. Iako to nije očigledno, postoji inherentno ograničenje u našem ljudskom iskustvu i fizičkoj stvarnosti. Dok su energija i duh po prirodi bezgranični, sam čin inkarnacije u ovu stvarnost je ograničavanje tog beskonačnog izraza.

Sa ezoterične tačke gledišta, Saturn se može tumačiti kao vladar nad našim zemaljskim ljudskim iskustvom.

Ograničenja koja nameće mogu se odnositi na vrijeme, mogućnost, zdravlje, kretanje, resurse, percepciju, razumevanje, izražavanje, vezu ili nešto drugo.

Dok je Saturn u Ribama, učimo kako da se duhovno podržimo, bilo kroz granice, strukturu da dovedemo svoju maštu u formu, majstorstvo umjetničkog izražavanja, odgovornost za naše mentalno i emocionalno zdravlje, ili otpornost koja seže do neopisivih visina jedinstva i empatija.

Retrogradni Saturn

Retrogradni Saturn, koji je počeo 17. juna 2023. godine, je naša prilika da budemo u miru sa ovim novim poglavljem i svim onim što nas poziva da doživimo. Bićemo u ovom prostoru do 4. novembra 2023. godine, kada Saturn ponovo kreće naprijed. Do tada, dozvolite sebi da usporite i posmatrajte pozive Saturna u Ribama koje ste doživeli posljednjih mjeseci.

OVAN

Saturn u Ribama je duboko unutrašnje poglavlje za vas. Ovo vreme govori o završecima, predaji, raščišćavanju i ponovnoj izgradnji vaše veze sa božanskim kroz uklanjanje onoga što vas više ne podržava.

Dok retrogradni Saturn prolazi kroz vašu dvanaestu kuću, on putuje kroz podzemni svet podsvesti gledajući prema vašim obrascima, sistemima verovanja i emocijama koji se nalaze u vašoj psihi i utiču na vaše iskustvo na beskorisne načine. Malo je važno da li oni pripadaju vama, vašim roditeljima, vašoj porodici ili kolektivu.

Ponudite sebi prostor i tišinu koji omogućavaju introspekciju. Istražite šta vam znače energetske i emocionalne granice i šta vam mogu ponuditi. Dok smo u 12. polju, mi smo usklađeni sa kolektivnom svešću gde razdvajanje prestaje da postoji. Iako ovde postoji predivan osećaj jedinstva, darovi koji se nalaze u ovom jedinstvu mogu se ponuditi samo kada postoje granice koje razlikuju ono što ste vi i vaše od drugih. Ne morate da preuzimate tuđe emocije, niti morate da držite težinu očekivanja, strahova ili bilo čega što nije vaše.

BIK

Kada razmišljate o svojoj budućnosti, kuda vas vode te misli? Kada razmišljate o budućnosti kolektiva, koje je vaše mesto u tome? Dok Saturn sedi u Ribama, ova retrogradnost vas poziva da razmislite o svom osećaju odgovornosti za svoju budućnost i svoju zajednicu. Koje su vaše vizije veće od života? I kako saturnovska područja istrajnosti, truda, discipline, odgovornosti i fokusa mogu podržati ove vizije?

Postoji prelepa veza sa zajednicom sa Ribama koje plivaju kroz vašu jedanaestu kuću koja sadrži intuitivno znanje i empatiju za ono što je kolektivu potrebno da napreduje. Ovaj tranzit traži od vas da uravnotežite ovu empatiju i brigu za svoju zajednicu sa brigom za sebe kako biste mogli da se pojavite sa svojim darovima za zajednicu.

Razmišljajte o emocionalnim granicama i energetskoj higijeni. Kako možete da se izgradite na način koji vam omogućava da se povežete sa potrebama svoje zajednice, a da ne budete preopterećeni, iscrpljeni ili zbunjeni u svom pravcu? Ovo vam nudi Saturn.

BLIZANCI

Saturn u Ribama vas poziva da savladate svoju karijeru, ambicije, osećaj autoriteta i svoju reputaciju, Blizanci. Tokom ove retrogradnosti, dozvolite sebi da razmislite o poslednjih nekoliko meseci. Kako se vaš osećaj odgovornosti promenio u vašoj karijeri? Kada razmišljate o ambiciji, gde vas odvode um, telo i emocije?

Saturn predstavlja potrebu da se ostvari urođeni potencijal. Ovo je vreme da izazovete sebe, preuzmete odgovornost za svoj put, ciljeve, ambiciju i strukturu. Ne na način koji vas iscrpljuje, već na način koji vam služi, služi vašoj viziji, služi vašem ispunjenju i služi snovima koje želite da živite. Zaslužujete da budete podržani u izgradnji svoje imperije, a Saturn želi da vam bude ta podrška čak i ako vam u početku bude teško.

Iako ova retrogradnost može da uspori stvari, dozvolite sebi da prvo razmislite o svom putu u karijeri i o tome šta želite za sebe, tako da kada se Saturn okrene direktno, možete iskoračiti napred jasno i inspirisano.

RAK

Ovo je filozofsko poglavlje za vas. Saturn u Ribama vam pruža priliku da ponovo izgradite bolje razumevanje smisla života i svog mesta u njemu. Ova retrogradnost poziva na prostranost kako biste mogli da razmislite i integrišete svoje dugogodišnje iskustvo u svijetu.

Tada možete doći do nijansiranijeg razumijevanja kako pronaći smisao u svemu. Bilo da se pronađe kroz studije, putovanja ili novi odnos sa duhovnošću, to je poziv da proširite i definišete svoja uverenja kako bi vas ona podržala dok se krećete kroz svet.

Vrata ka božanskom koje utelovljuju Ribe mogu biti podrška u ovom trenutku u uspostavljanju vaših sistema verovanja, bilo da to tražite kroz meditaciju, rad utelovljenja, kreativno izražavanje ili bilo šta što vas povezuje sa vašom duhovnošću.

LAV

Nije lako putovati kroz unutrašnju sjenku i suočiti se sa onim što se nalazi u našim odbačenim delovima. Ipak, to je ponekad put koji nas zove.

Retrogradni Saturn vas poziva da budete ranjivi dok vam ljušti slojeve kako biste mogli da se suočite sa onim što leži ispod – da sami vidite delove kojih ste se možda odrekli i bacili u senku – tako da možete posegnuti za prihvatanjem i povratiti sebe, deo po deo.

Dolazi do transformacije oko vašeg odnosa prema moći, kontroli, kompulzijama, vezanostima, zavisnostima i finansijama. Konkretno, kako ili da li imaju uticaj na vas, bez obzira da li se to manifestuje u uobičajenom razmišljanju, obrascima ponašanja i ponašanja, bekstvu ili temama u vašim odnosima. Ova retrogradnost je prilika da vidite šta vas je držalo u lancima, u mraku, nemoćne i uplašene da biste ponovo izgradili svoju slobodu, moć i svijetlost.

DJEVICA

Saturn je struktura koja nas drži na mjestu. To je infrastruktura koja omogućava da se nešto izgradi, ostane stabilno i proširi. To je i demontaža onoga što je izgrađeno na nestabilnim temeljima i ne može da izdrži test vremena.

Retrogradni Saturn je poziv da osetite temelje odnosa oko vas, bilo romantičnih, poslovnih ili prijateljskih. Na čemu su izgrađeni ovi odnosi? Koje su vaše potrebe u ovim odnosima? Koje su vaše odgovornosti? Da li su ove strukture bezbedne, sa ljubavlju i inspiracijom? Da li svojim bliskim ljudima nudite sigurnost, ljubav i inspiraciju?

Ribe su duboko intuitivne i podešene na vode emocija. Neka taj deo vas razmisli o ovim pitanjima. Neka vaše telo odgovori. Neka srce govori.

VAGA

Kakav je vaš odnos prema svakodnevnoj strukturi? Može li samodisciplina bit jezik ljubavi prema sebi? Da li organizacija i posvećenost mogu biti osnova na kojoj cvetate?

U celom Saturnu u Ribama postoji poziv na veću odgovornost za male korake u vašem životu. Mali koraci koji čine celinu. Svakodnevne navike, rutine, rituali i rasporedi koji utiču na to kako se osećate, način na koji podržavate svoje telo i kako se osećate u odnosu na sebe i svet. Ovo poglavlje je oslobađanje od neefikasnih navika i rutina i pojednostavljivanje i ulivanje svrhe u to kako se pojavljujete u svom svakodnevnom životu.

Ova retrogradnost je prilika da razmislite o tome kako želite da se brinete o sebi. Male navike koje vas mogu podržati. Način na koji se možete osnažiti kroz njih. Struktura na neki način omogućava veću slobodu i granice za veći pristup sopstvenoj energiji.

ŠKORPIJA

Postoji inherentna iskra vitalnosti, životne snage, kreativnosti i ljubavi koja živi u svima nama. Dok Saturn pleše sa Ribama, postoji poziv da ponovo izgradite svoj odnos sa tom vitalnošću, umećem i izražavanjem ljubavi.

Tokom ove retrogradnosti, dozvolite sebi prostor da razmislite o svom odnosu sa disciplinom, strukturom i navikama u svom umetničkom izražavanju. Inspiracija je blaženstvo kada nas pronađe. Ali inspiracija nije jedini izvor stvaranja. Disciplina, trud, doslednost i strpljenje omogućavaju vam ne samo da verujete u sebe, već i da stvorite samoizražavanje koje tražite.

STRIJELAC

Saturn u Ribama je povratak kući – sebi. Ovo vreme govori o izgradnji bezbednosti, teži ka vašem osećaju pripadnosti i stvaranju stabilnog i bezbednog kućnog okruženja.

Dok retrogradni Saturn prolazi kroz vašu četvrtu kuću, on putuje kroz duboke unutrašnje obrasce i uverenja koji prolaze kroz vaše pretke, obrasce koji su naučeni u ranom detinjstvu i koji još uvek utiču na vaše iskustvo. Ovo poglavlje je prilika da se preobrazite, da stvorite okruženje i dom koji su vam potrebni da biste cvetali. Možda imamo malo kontrole nad našim detinjstvom, iako je ovo vreme poziv da se negujete na način koji vam je potreban.

JARAC

Ribe koje plivaju kroz vašu treću kuću mogu inspirisati poetski i apstraktni um. Dok Saturn prolazi kroz ovaj prostor u vašoj karti, pozvani ste da unesete praktično znanje, strukturu, organizaciju i utemeljene metode za izražavanje tog vašeg umetničkog uma.

Tokom ovog retrogradnog perioda, dozvolite sebi da razmislite o tome kako se osećate u vezi sa svojim odnosom prema učenju i koliko se osećate slobodnim da komunicirate svoj unutrašnji svet sa drugima. Šta izlazi na površinu? Šta želite da izgradite u ovoj oblasti sebe? Ovo je vreme da učvrstite i uzemljite svoj um, bilo kroz učenje, čitanje, pronalaženje mentorstva ili angažovanje novog načina komunikacije.

VODOLIJA

Saturn vlada našim zemaljskim iskustvom. To su opipljivi, fizički i praktični aspekti života. To je naporan rad, stabilnost, namerna akcija i strpljenje. I poziva vas, Vodolije, da gradite strukture koje će vam donositi sigurnost u godinama koje dolaze.

Saturn u Ribama govori o povećanju vaše sigurnosti kroz materijalne i psihološke resurse, bilo da se radi o vašem odnosu sa sopstvenom vrednošću, novcem, veštinama, imovinom ili potencijalom za zaradu. To je način na koji gradite svoje znanje, povećavate svoje finansije i sposobnost za zaradu i bavite se svojim praktičnim poslovima.

Tokom retrogradnog Saturna, pruža vam se prilika da razmislite o tome kako vidite svoju vrednost, kako cenite sebe i kako doživaljavate svoj odnos prema novcu. S obzirom na empatičnu povezanost Riba sa kolektivom, nije retkost da se držite mnogih verovanja i obrazaca koji nisu vaši. Udaljite se od sveta oko sebe. Zapitajte se šta za vas predstavlja sigurnost? Šta vam je od vrednosti?

RIBE

Saturn u vašem znaku za vas znači obnavljanje. Obnova kroz iskrenu samorefleksiju, utemeljene i podržavajuće korake i odanost osobi koju postajete preko identiteta za kojim ste ostavljeni. Postoji prilika da dođete do razumevanja ko ste sa većom dubinom nego što ste ranije iskusili, da naučite šta vas čini jedinstvenim i da provedete vreme uzemljujući i integrišući ove nove informacije.

Dok Saturn bude retrogradan, pozovite sebe da razmislite o poslednjih nekoliko godina. Pre nego što se preselio u vaš znak, Saturn je prolazio kroz vašu dvanaestu kuću, putujući kroz skrivene dubine vaše svesti i transformišući vaš osećaj identiteta i individualnosti. Posle ove metaforičke smrti, stigli ste da se ponovo rodite i ponovo izgradite. Kako ste se transformisali? Koji identitet ostaje iza vas? A ko ostaje?

