PANIKA I VRISKA NA MORU: 7-GODIŠNJAK ISTRČAO IZ VODE VRIŠTEĆI DA ĆE UMRIJETI, ZAVRŠIO NA HITNOJ

Opekla ga je morska anemona.

Porodica iz Flamanskog Brabanta dugo će pamtiti odmor u Barcaresu na jugu Francuske nakon što je sedmogodišnjaka opekla morka anemona. I sedmicu dana nakon incidenta dječak ima vidljive povrede i liječi se od opeklina u Neder-Over-Heembeeku.

Da je bio malo mlađi, možda ne bi preživio”, rekao je otac sedmogodišnjaka koji je želio je ostati anoniman, ali za belgijski portal 7sur7 ispričao je što se dogodilo i upozorio ostale roditelje na opasnost.

Uživali smo u posljednjem danu odmora na plaži Barcarès, blizu Perpignana, kad se to dogodilo. Dječak je izišao iz mora vrišteći, a uho je pretisnuo ramenom. Nikada nisam čuo dijete da tako glasno vrišti. Prvo sam mislio da je povrijedio vrat dok je ronio ili da ga je opekla meduza. Položili smo ga na leđa i postupno su mu se pojavili tragovi na koži. Otišli smo u ambulantu na plaži, ali tamo je bio 16-godišnji učenik koji nije znao kako mu pomoći. Ni u ljekarni nisu imali pojma kako mu pomoći”, ispričao je otac.

Kada vaše dijete vrišti od boli i viče: ‘Tata, umrijet ću’, strah vas pogodi ravno u srce”, rekao je otac, prenosi portal Fenix.

Dječaku su potom morem ispirali rane, no kad su one poljubičastile odveli su ga u bolnicu u Perpignan. Do tad je zahvaćena koža na dječaku već jako naotekla, vrat se iskrivio, a uho udvostručilo. Uz pedijatra bio je potreban toksikolg da utvrdi dijagnozu – opekla ga je morska anemona, a čak ni sedam dana nakon, djetetu rane nisu prolazile.

U bolnici mu se situacija čak i pogoršla, stalno je povraćao, no stanje mu se sad postepeno poboljšava.

Toksikolog Jan Tytgat kaže kako kupači rijetko dolaze u kontakt s morskim anemonama, jer su one obično drže za morsko dno ili stijenu. Kad čovjek dođe u kontakt s njima osjeća žarenje i trnce jer se žarnice anemone zabiju u kožu i ispuštaju toksine koji čine “otrovni koktel” koji širi otrov po tijelu.

Ističe kako je liječenje konvencionalnim lijekovima protiv bolova, poput paracetamola, beskorisno, a u slučaju da dođete u doticaj s anemonom savjetuje uronjenje zahvaćenog mjesta u toplu morsku vodu jer je otrov mnogih vrsta osjetljiv na toplinu.

Blago kisela otopina, poput limuna, također može pomoći u privremenom ublažavanju boli”, dodao je toksikolog. prenosi hayat

