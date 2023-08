KAKO BRZO DOĐU, JOŠ BRŽE ODU: OVI ZNACI ZODIJAKA SU OPASNI ZAVODNICI

Upoznali ste se, svidjeli ste mu se, i počeli ste da flertujete. I tu počinje igra zavođenja između vas. Što, naravno, ima krajnji cilj da vas odvede u krevet.

Ali, nemojte u startu previše očekivati od vatrenih znakova. Kako brzo dođu, još brže odu. Nastupaju toliko strastveno da biste pomislili da će trajati dovijeka. A u pitanju je samo enormna strast i seksualna energija kojom plijene. I nemojte se iznenaditi ako vas nakon lude noć više nikada ne pozovu.

Ovan

Jednostavna, sirova, primitivna seksualnost. Seksi izgled, seksi razgovor, smjelo flertovanje i direktan pristup. Ovan je super seksualni znak i zna kako da preuzme vođstvo. Nosiće svoj seksi donji veš kako bi vas maksimalno uzbudio, ali nemojte misliti da ne želi ništa zauzvrat. On će vam dati sve u krevetu, ali će isto to očekivati i od vas. prenosi hayat

Lav

Raskošni Lav voli da šarmira… sebe dok vas zavodi, pa očekujte divlji izlet uz hranu, piće i divlje zabave. Za Lava nema pretjeranog troška i nema stepena opasnosti, dok je u isto vrijeme strastveni zabavljač. Lav te želi, a to znači: “Hajde da se zabavljamo do kraja.” On će vam ponuditi cijelog sebe i obasuti vas vatrenom i strasnom ljubavlju. To je najidealniji znak za veze za jednu noć. Sljedećeg dana, on će jedva znati ko si.

Strijelac

Strelac zaista vjeruje da su superiorniji u odnosu na druge, a ova “oholost” je ono što ih čini tako seksi. I dok je on sam u lovu, sa strijelama spremnim u tobolcu, on vam dozvoljava da mislite da ga zavodite! Toliko je arogantan i snobovski da ćete ga odmah smatrati šarmantnim. I podjednako je vjerovatno da će vas uvući u divlje i nezaboravno seksualno iskustvo kao i da će vas… odgurnuti svojom arogancijom!, prenosi Lepota i zdravlje.

