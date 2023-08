Veliki talas odnio je djevojku u more: Pogledajte snimak dramatičnog spašavanja

Potencijalno smrtonosna situacija spriječena je u Engleskoj zahvaljujući brzom reagovanju grupe ljudi nakon što je veliki talas oborio djevojku s nogu i odnio je u more.

Grupa od četvero mladih ljudi zabavljala se u blizini pristaništa u luci Ilfrakomb kada je veliki talas djevojku oborio, gurnuo između ograda i uvukao u more.

Na snimku se vidi kako djevojka stoji tokom plime kada se talas obrušio na nju. Nestala je i ponovo se pojavila nekoliko trenutaka kasnije, a možete vidjeti i njen očajnički pokušaj da se uhvati za ogradu prije nego što je izgubila stisak i pala u vodu. Opasna struja ju je tada odvukla daleko.

Grupa ljudi u blizini je brzo krenula u kaciju, pri čemu je jedna osoba bacila pojas za spašavanje djevojci, dok ju je druga uspjela uhvatiti.

Zvaničnici Sjevernog Devona upozoravaju ljude da poštuju moć mora nakon ovog incidenta.

– Ovaj incident je ozbiljan podsjetnik na opasnosti postavljanja nadgrobnih spomenika i drugih visokorizičnih aktivnosti u luci – rekla je lučka kapetanica Džordžina Karlo-Pat u saopštenju za javnost.

Zvaničnici su rekli da postoji podzakonski akt koji zabranjuje skakanje, ronjenje i kupanje u luci bez dozvole kapetana. Prema zvaničnicima Sjevernog Devona, kazna za skakanje iz luke može biti kazna od 1.000 funti nakon krivičnog gonjenja. prenosi Avaz

Sea conditions can be changeable and volatile, so please be mindful along the coast.

This incident took place at Ilfracombe Harbour on Thursday evening and could have been much more serious were it not for quick-thinking members of the public. pic.twitter.com/TA7r9Itz83

— North Devon Council (@ndevoncouncil) August 8, 2023