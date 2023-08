“Tata, zašto mama kad dođe s posla sve radi po kući, a ti ne?” – Odgovor tate iznenadio mnoge

Naime, jedna žena je živjela dvadeset godina u srećnom braku sa svojim mužem, ali je tek nakon dvadeset godina saznala zašto je ona ta koja sve radi u porodici dok njen muž kada dođe sa posla legne i gleda televizor.

Jednog dana kada je njihova kćerka došla iz škole upitala je svog oca “Tata, zašto mama kada dođe sa posla radi sve po kući, a ti ništa?” Otac joj je odgovorio da je to zato što njena majka zarađuje tri puta manje od njega.

Te riječi su ženi zadale tako bolan udarac da se cijeli svijet okrenuo oko nje. Odjednom je shvatila da je sav njen trud da održi udobnost u domu, sva njena želja da ugodi svima u kući bila kazna za malu žensku platu koju je zarađivala.

Žena se u tom trenutku osjećala tako loše da je čak razmišljala da se razvede zbog te, naizgled, sitnice. Diskusija žena se vodila u nedogled. I dok su je jedne ohrabrivale da se razvede i ostavi svog muža, druge su govorile kako je to sasvim normalno razmišljanje njenog muža i da ona nema razlog da se ljuti.

Ipak je dužnost žene da brine o porodici, a muškarca da porodici obezbijedi sve što joj treba što je njen muž činio. Nisam protiv toga da muž radi i zarađuje,a žena se brine o porodici. I sama sam toliko puta rekla svom mužu da ne mogu više da radim i da želim da se posvetim porodici i kući,piše Infpultinfo

Ali sam protiv nepoštovanja žene. Muškarac bi trebao da poštuje trud koji žena ulaže da održi porodicu srećnom i na okupu. Muškarac treba da poštuje i cijeni to što svaki dan ima čistu i ispeglanu odjeću i što ga svako veče čeka topla večera na stolu.

Ako nema poštovanja u porodici, ta porodica ne može biti srećna. To što muškarac zarađuje više ne znači da on više doprinosi porodici. Ko bi radio sav posao koji je njegova žena radila da nje nema? Ili bi morao sam da zasuče rukave ili da debelo plati ženu koja bi obavila taj posao umjesto njega.

Ipak njegova žena sve to radi besplatno, a on to ne cijeni. Kada bismo više poštovali jedni druge i trud koji ulažemo da bi naša porodica bila srećna, bili bismo mnogo srećniji i zadovoljniji.

