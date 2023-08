Četiri znaka horoskopa do kraja avgusta očekuje sudbinski obrt: Evo kome stižu promjene

Četiri znaka biće na udaru sudbinskih promjena, kažu astrolozi. Evo šta horoskop predviđa za četiri znaka kojima stižu velike promejne!

Blizanci

Horoskop za Blizanca do kraja avgusta navodi da će promena biti izazvana osjećajem da nešto ne stižete, da nećete stići, da nemate dovoljno vremena. Blizanci, shvatit ćete da stvari nisu baš onakve kakvim vam se čine, zbog čega ćete osetiti jaku želju da nešto promijenite, i to pod hitno. Bilo da je pitanju posao ili ljubavni život, želja za promjenama vam je u srcu, ali triput mjerite, jednom sjecite, da se ne biste opekli, prenosi Mondo.

Lav

Horoskop za Lava do kraja avgusta predviđa promenu u profesionalnoj sferi. Možda ste nezadovoljni platom, atmosferom na radnom mestu ili uslovima, ali do kraja avgusta 2023. to se mijenja! Dobijate odličnu priliku da se izborite za sebe i dostignete novi nivo kada je posao u pitanju. Za neke Lavove, to znači unaprijeđenje, ali za druge, potpuno novi početak na potpuno drugom poslu!

Djevica

Djevice, vama horoskop poručuje da ne padate lako u vatru, a imat ćete puno prilike za to do kraja avgusta. Bićete osjetljiviji nego inače, ne na sitnice, već na stvari za koje u dubini duše osjećate da su u koliziiji sa vašim vrijednostima. Bilo da za sebe mislite da ste iskreni, pošteni, lojalni, nepogriješivi, to vjerovanje biće stavljeno na ozbiljan test. I moguće je da će odnos sa osobom koja učestvuje u tom testu biti zauvijek promijenjen. Ali ne brinite, Djevice, horoskop kaže da je za vas i bolje tako – osobe koje se vrijednosno ne uklapaju sa vama nemaju šta da traže u vašem životu.

Jarac

Ljubavna avantura stiže Jarčevima, navodi horoskop do kraja avgusta 2023! Bilo da ste u dugoj, ali dosadnoj vezi, ili ste već neko vrijeme „singl“, u vaš život ušetat će osoba kao stvorena za vas. Preokrenut će vam svijet naglavačke, imaće osobine za koje ste mislili da ih nikada više nećete sresti kod nekog drugog, i nećete moći da je izbacite iz glave, a potom i srca. Ljubavna promjena stiže Jarčevima i važno je da za nju budu spremni, jer imaju samo još nekoliko dana, sve će se desiti do kraja avgusta 2023. godine.

