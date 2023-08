4 zlatna pravila za održavanje bliskosti i veću intimnost u vezi

Bolja intimnost počinje boljim komunikacijskim vještinama. Mnogo toga čini intimnost. Za neke je riječ o napravama – igračke za seks, lubrikant i donje rublje koje održavaju iskru živom. No za druge, dobar seks znači zdrave komunikacijske vještine u vezi.

Sposobnost da istinski čujete partnera i potvrdite jedno drugo najvažnija je za vezu koja preživi test vremena. A to vrijedi i za seks. Ako želite poboljšati ljubavni i seksualni život, dobre komunikacijske vještine pomoći će da to postignete.

Evo 4 zlatna pravila za bolju intimnost u vezi:

1. Budite znatiželjni

Ako ste zajedno godinama, lako se osjećati kao da poznajete partnera ‘u dušu’. A na neki način i je tako. Ali opasno je misliti da sve znate. Ako se uvijek odlučite za predviđanje partnerovih osjećaja i reakcija, a ne za raspitivanje o njima, otklanjate svaku znatiželju, a kada prestanete biti znatiželjni u vezi s partnerom i njegovim unutarnjim svijetom, otvorena komunikacija umire – a tako i iskre u spavaćoj sobi. Zbog toga trebate prigrliti znatiželju. Kada možete zauzeti otvoren i znatiželjan stav prema partneru, veza postaje bolja, a tako i seksualni život. Umjesto da pretpostavljate da partner želi određeni položaj, voli seks samo u mraku ili želi određenu količinu pritiska da iskusi zadovoljstvo, pokušajte ga pitati što želi. Na taj način prirodno povećavate napetost u spavaćoj sobi. A s više noviteta obično dolazi i više želje i strasti.

2. Budite ranjivi

Da bi znatiželja napredovala – i u spavaćoj sobi i izvan nje – morate biti otvoreni prema ranjivosti. Zapravo, biti ranjiv jedna je od najvažnijih komunikacijskih vještina koje treba usavršiti. Ranjivost je davanje partneru do znanja što mislite i što osjećate, čak i kada je to zastrašujuće. Znači biti u mogućnosti povezati se i pokazati partneru ‘sebe’, čak i ako se sramite. Puštate ih unutra i dopuštate im da vas vide, čuju i potvrde. Ranjivost je jedan od najboljih načina da se još više zbližite. A kada to prakticirate iz dana u dan – to može strahovito poboljšati ljubavni život.

Biti ranjiv tijekom seksa različitim pojedincima znači mnogo stvari. Za neke se radi o dopuštanju partneru da vas vidi gole. A kada uzmete u obzir partnerovu zahvalnost, to povećava želju i zadovoljstvo. Za druge se radi o tome da partneru pokažete kako najbolje doživljavate zadovoljstvo ili da s njim podijelite svoje fantazije. To pak može povećati emocionalnu intimnost, zbog čega možete češće poželjeti biti intimni.

3. Ne osuđujte

Dio onoga što čini ranjivost teškom je strah od osuđivanja. Zbog toga je jako važno razmisliti prije nego što reagirate. Doduše, nitko nije savršen i svi griješe, ali vrijedi raditi na tome da partneru odgovarate s poštovanjem, a ne osuđivanjem. Čak i ako ne dijelite iste misli ili osjećaje o određenim temama – razmislite kako biste voljeli da se partner ponaša prema vama da je situacija obrnuta – i učinite upravo to. Što manje osuđujete partnerove snove, težnje i strahove, to bolji seks možete imati.

Kada je riječ o seksu, postoje mnoge nevidljive norme i smjernice kojih se možda osjećate prisiljenima pridržavati. To može otežati odnos prema seksu, jer seksualnost nije uvijek u skladu s općim vrijednostima ili moralom. A to može učiniti dijeljenje ovih fantazija ili želja s partnerom zastrašujućim. Na primjer, neke napaljuje ideja da nad nekim dominiraju, a druge ideja da budu dominirani. To ne znači da žele da ova neujednačena dinamika moći bude konstanta u njihovim životima. Ali to je ono što za njih čini dobar seks. Kako biste imali sjajan seksualni život, vježbanje reakcija bez osuđivanja na ono što uzbuđuje partnera odličan je način da to postignete. To ne znači da se morate boriti za sve što partner voli. Ali to uključuje potvrdu, čak i ako ne dijelite iste seksualne sklonosti. A ponekad je samo ova potvrda dovoljna. prenosi 24sata

4. Cijenite partnera

Potvrda je važan dio svake veze ili braka. Svatko ima duboku želju da bude viđen i voljen onakav kakav uistinu jeste. Kad vas partner cijeni, vi to duboko osjećate. To se može dogoditi na mnogo različitih načina – dodirom kada ste uzrujani, kontaktom očima dok pričate tešku priču ili usmenim komplimentima. A ova se potvrda događa i tijekom seksa. Kada postanete dobri u potvrđivanju svog partnera u svakodnevnom životu, to lako dolazi tijekom seksa. Za neke je provjera valjanosti tijekom seksa stvar samog čina. Samim time što se predajete jedno drugome i zajedno doživljavate zadovoljstvo, oboje se osjećate potvrđeno. Za druge, potvrda se odnosi na spremnost partnera da isproba nešto novo s vama, seksualno. Ili o njihovoj želji da vam pomognu ako imate poteškoća s doživljavanjem orgazma. Kada saznate kako vaš partner želi biti potvrđen i svjesno se trudite da se to dogodi svaki dan – vidjet ćete kako će veza i ljubavni život procvjetati.

Seks je povezan s toliko stvari, a zdrava komunikacija je ključ. Ako želite poboljšati seksualni život, udvostručenje vještina zdrave komunikacije u vezi odličan je način da to postignete. Prakticiranjem znatiželje o partneru, usuđivanjem biti ranjivim, reagiranjem bez osude i potvrđivanjem međusobnih iskustava i osjećaja, vidjet ćete da se ove osobine uvlače u vaš seksualni život. Zauzvrat, to će ga učiniti nečim čime ćete se željeti baviti, opet i opet, bez obzira na to koliko dugo ste zajedno, donosi YourTango.

Facebook komentari