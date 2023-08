ZNATE LI KOLIKO DUGO PILETINA MOŽE STAJATI U FRIŽIDERU A KOLIKO U ZAMRZIVAČU?

Pri tome bi bilo dobro znati koliko piletina može izdržati u frižideru, a koliko u zamrzivaču.

Problem s piletinom je u tome što čak i kad je poptuno svježa na površini nosi bakterije poput salmonele koja samo čeka povoljan trenutak da se razmnoži. prenosi hayat

Što meso duže stoji – to će na njemu biti više bakterija. Kako bi se bakterije razmnožile u što manjoj mjeri, meso čim prije nakon što ste ga kupili stavite u frižider, a nakon toga se pridržavajte navedenog roka upotrebe.

No to nije dovoljno. Kako biste bili sigurni da je meso ispravno za konzumaciju, obratite pažnju na znakove za uzbunu, no o tome malo kasnije. Najprije ćemo vas upozoriti da je piletinu uputno, bez obzira što je rok naveden na pakovanju možda nešto duži, potrošiti u roku od dva dana. Ako shvatite da ga nećete potrošiti, što prije ga zamrznite.

A sad nazad na znakove za uzbunu. Prvi je neugodan miris, jer to je pouzdan znak da su se bakterije razmnožile. Drugi je pomalo odvratan detalj da je meso na dodir postalo ljepljivo. Treći je promjena boje – piletina bi trebala biti blijedo ružičasta.

Ako je propisno zamrznuta, piletina u ledu može biti sigurna poprilično dugo, a koliko tačno to će ovisiti i od pozicije. Cijelo pile može se očuvati i do godinu dana, dijelovi do 9 mjeseci. Pileće iznutrice i mljeveno meso imaju znatno kraći rok u zamrzivaču: samo 3 do 4 mjeseca, piše Slobodna Dalmacija.

