Crnogorka dobila bakšiš od preko 100 hiljada KM, objasnila zbog čega

Maja Bučanin iz Crne Gore, koja radi kao stjuardesa na jahtama, na svom Tiktoku često objavljuje razne anegdote s posla, a jedna od zadnjih izazvala je veliko zanimanje korisnika.

Naime, bila je šokirana kada je posada njezine charter jahte dobila astronomsku napojnicu od jednoga gosta, kako je rekla ‘omiljenoga‘.

– Najam naše jahte stoji između 250.000 i 300.000 eura tjedno i oni potroše ogromne novce, oko 400 do 500 tisuća eura, i ostave napojnicu. Nije zapisano da moraju, ali uglavnom ostave 10 posto, objasnila je. Zatim je svojim pratiteljima opisala čovjeka iz Europe koji ima 71 godinu, došao je s obitelji i „cijelo vrijeme lovio ribu‘.

– Ništa drugo ga nije zanimalo, čudila se.

Ističe da je dobila posebne upute za gosta, uz napomenu da je taj gost na dijeti.

– Uglavnom, čovjek je došao s tonom alkohola i dvije ogromne kutije cigara, znala sam da taj ni na kakvoj dijeti neće biti. Jedan iznimno veseo čovjek, ali prilično zahtjevan, rekla je.

Maja potom nastavlja priču o napojnici.

– Dođe njemu izabranica, prijateljica, kako god da je nazovem, čovjek ima 71 godinu, a ona oko 60, jedna vrlo ugodna gospođa. Stvarno sam željela da se ona osjeća dobro, jer sam vidjela da to njemu baš puno znači. Kad god sam napravila nešto za nju, on je rekao ‘bravo Majo, to je to’. Uglavnom dva dana prije napuštanja broda, napravio je s kapetanom završni račun i ostavio nam napojnicu od 56.000 eura, što je bilo više od 10 posto. Nikada nam nitko nije ostavio toliko. Uvijek jednako dijelimo, ima nas devet, tako da je svatko dobio po 6.200 eura. Još nam je njegova sestra ostavila svima po 200 eura, pa smo za taj charter dobili 6.400 eura. Kad smo ga spakirali, nama stjuardesama je uputio toliko divnih riječi, da se sad ne hvalim previše. Dao mi je svoju posjetnicu i rekao da ako trebam bilo kakvu pomoć u poslovnom svijetu, mogu računati na njega. Kupila sam auto od napojnice, tako da ‘živio on meni stotinu godina‘, ispričala je zadovoljna Maja na TikToku.

Facebook komentari