Slatko od lubenice: NIKAD VIŠE NEĆETE BACATI KORU – ukus će vas oduševiti (VIDEO)

Slatko od lubenice se ustvari ne pravi od unutrašnjeg, roze dela, već od očišćene kore. Potrebno je da isječete koru na manje delove, ali i skinete zeleni deo.

U posebnu posudu sipajte kafenu kašičicu sode bikarbone i razblažite vodom, pa sipajte u činiju sa korama, da ih voda u potpunosti prekrije. Prekriti činiju i ostaviti u frižideru minimum 6 sati ili preko noći. Nakon toga, ocediti kore i isprati pod mlazom vode, nekoliko puta, kako bi isprali sodu bikarbonu. U dublji tiganj ili šerpicu sipati šolju vode, dve šolje belog šećera i pola šolje braon šećera, uključiti na srednju vatru i mešati. Cimet možete dodati po želji.

Staviti lubenice u šerpicu i pojačati malo temperaturu, dok se sve lijepo sjedini, pa ponovo smanjiti i ostaviti da se krčka oko 40 minuta (nekad i više), ali je potrebno miješati s vremena na vrijeme, na 5 do 10 minuta. Pred kraj kuhanja, ukoliko želite da vam slatko bude gušće, iscedite malo limete ili limuna, kuvajte još malo i to je to.

Prebacite slatko u staklene tegle i držite u frižideru. Može da se koristi 3 nedelje, do mjesec dana.

