Veza vam ide nizbrdo? Ovo je 13 znakova da ste vi krivac za to

1. Obrambeni stav

Jeste li se ikada uzrujali i odbijali slušati kada se netko ne slaže s vama ili kaže nešto negativno o vama? Riječ o obrambenom stavu ili tzv. defenzivnosti.

Ovakvo ponašanje otežava razgovor, a malo ljudi zna kako premostiti takav stav. Bez dobre komunikacije bit će nevjerojatno teško rješavati probleme i doći do rješenja koja će oboje učiniti sretnima, piše Msn.

2. Stalna kritika

Nema goreg nego kad vas partner neprestano osuđuje, pronalazi vam nedostatke i zamjerke te vas ponižava. Vi biste trebali graditi partnera, a ne uništavati ga! Ovakav tretman stvara toksično okruženje, potkopava osobnost i prekida emocionalnu vezu između partnera.

3. Nedostatak empatije

Neuspjeh u razumijevanju i potvrđivanju emocija i iskustava vašeg partnera može učiniti da se on osjeća nevažnim. To vodi do osjećaja odvajanja. Empatija je ključna za izgradnju snažne emocionalne veze i međusobne podrške partnera.

4. Poteškoće u priznavanju pogrešaka

Činjenica da teško priznajete vlastite pogreške može jako otežati vezu. Zaustavlja osobni rast, otežava rješavanje problema i ruši povjerenje. Priznavanje pogrešaka može vam pomoći da preuzmete odgovornost za svoje postupke i pružiti vam spremnost da učite iz svojih pogrešaka.

5. Nemogućnost učinkovite komunikacije

Loše komunikacijske vještine, kao što je neaktivno slušanje, prekidanje ili izbjegavanje rasprava, mogu biti prepreke koje će jako otežati napredak u vezi. To dovodi do nesporazuma, neriješenih pitanja i nedostatka emocionalne povezanosti između partnera.

6. Kontroliranje ponašanja

Kada pokušavate nekoga kontrolirati, zapravo mu oduzimate slobodu i individualnost. Što više kontrole trebate, to će vaša veza biti gora. Takvo ponašanje će izazvati ogorčenje partnera.

7. Često prebacivanje krivnje

Ako vam se čini da neprestano prebacujete krivnju na druge, to bi mogao biti znak da imate poteškoća u preuzimanju odgovornosti za probleme ili za vlastite postupke. Ovo je oblik verbalnog zlostavljanja o kojem se nedovoljno raspravlja i može apsolutno uništiti vaš odnos.

8. Nepoštovanje osjećaja vašeg partnera

Kada ignoriramo partnerove osjećaje, nesvjesno im govorimo da njihov doprinos, odluke ili osjećaji nisu važni. Ako se partner osjeća nevažnim ili je njegovo mišljenje i razmišljanje nevažno, počet će se povlačiti i između vas dvoje će se stvoriti rascjep.

9. Nespremnost na kompromis

To ide ruku pod ruku s poteškoćama u prihvaćanju pogrešaka. Kako možete početi raditi na kompromisu ako ne možete shvatiti da biste mogli biti u krivu? Ako se opirete pokušajima da s partnerom nađete sredinu, nećete riješiti sukobe.

10. Emocionalna manipulacija

Koristite li partnerove osjećaje kako biste ih kontrolirali ili dobili ono što želite? Ako je tako, moguće je da ste vi krivi za toksičnost veze. Emocionalna manipulacija uključuje taktike poput izazivanja krivnje, psihološke igrice ili poticanja da se osjećaju loše zbog nečeg što su napravili. Ovakvo ponašanje šteti povjerenju u vezi, a partner će se početi povlačiti.

11. Odbijanje preuzimanja odgovornosti za svoje postupke

Ovo je situacija u kojoj ne želite priznati kada učinite nešto pogrešno. Ako ne možete preuzeti odgovornost za svoje postupke, to znači da ćete vrlo vjerojatno krivnju prebaciti na nekog drugog umjesto da se pozabavite problemima.

12. Česti sukobi i svađe

Kada su svađe i sukobi češći nego inače, nešto nije u ravnoteži. Mnogo je razloga za sukob, ali ako često započinjete svađu, to obično znači da nemate vještine potrebne za raspravu i zrelo rješavanje problema.

13. Nepristojno ponašanje

Ako se prema partneru ponašate na zao i neuljudan način te činite sve da se on osjeća malenim i nevažnim, stvarate nesigurnog čovjeka koji će početi preispitivati sve što govori i radi. Zbog toga će biti nesretan, a odnos postaje neprijateljski i pun pritajene ljutnje. Ne zaboravite odnositi se prema drugima onako kako želite da se oni ponašaju prema vama. prenosi 24sata

