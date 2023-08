KO IMATE OVE LINIJE PO NOKTIMA MORATE ODMAH KOD LJEKARA: Oni su ogledalo vašeg ZDRAVLJA

Vjerovatno ste primijetili da vam se ponekad na noktima javljaju nabori u vidu jedva primijetnih linija, koje mogu biti horizontalne ili vertikalne, a stručnjaci ističu da čak i to govori nešto o vašem zdravlju. Linije na noktima najčešće su vertikalne i one su primijećene kod oko 20 posto odraslih ljudi. Kako objašnja američka dermatološkinja dr Ajvi Li, u velikom broju slučajeva one su posljedica starenja.

“Nokti se u najvećoj mjeri sastoje od keratina i proteina, koji se mogu pronaći i u kosi i spoljnom sloju kože, a vremenom se mijenjaju. Koža je sve suhlja, kosa sve osjetljivija, pa se mogu pojaviti i promjene na noktima u vidu vertikalnih nabora. Međutim, u rijetkim slučajevima, ove linije mogu da budu znak da postoji neki problem u organizmu, a najčešće su uzroci: anemija, reumatoidni artritis, kardiovaskularni problemi”.

Kako ona ističe, vertikalna linija na sredini nokta može da ukaže na manjak nekog vitamina, minerala ili drugih vrste hranljivih materija, obično folne kiseline ili proteina. Prema objašnjenju eksperata ugledne američke klinike “Mejo” ponekad se uz vertikalne nabore javlja i crvena linija u podnožju nokta kao pokazatelj lupusa, autoimune bolesti koja se često dijagnostikuje nakon što već uznapreduje.

Horizontalni nabori su rijeđi, a one su poznate još kao Boove linije. “Nekada su one posljedica stare povrede, odnosno nastaju uslijed privremenog zaustavljanja rasta nokta.Čest uzrok su mehaničke povrede.U nekim slučajevima, horizontalne linije na noktima se javljaju kao pokazatelj kožnih oboljenja kao što su ekcem, psorijaza ili hronična paronihija, a ako postoje još neko crvenilo ili osip na koži zbog toga bi se trebalo obratiti dermatologu.

Međutim, horizontalni nabori na noktima ponekad mogu da ukažu i na ozbiljna stanja. Boove linije često se mogu uočiti kod ljudi koji su doživjeli infarkt ili su imali težu operaciju, ako primaju hemoterapiju. Ovi nabori mogu da se pojave kada štitna žlijezda ima povećanu ili sniženu funkciju, što utiče na rad hormona koji kontrolišu rast noktiju. Ukoliko se Boove linije jave istovremeno na svih 20 noktiju, to može da bude znak infekcije kao i signal da nešto nije u redu s radom jetre, srca ili bubrega” ističe dr Ajvi Li. prenosi novi

