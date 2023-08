Otac odgovorio Jusufu: Ako sam vas zlostavljao zašto si mi poslao Mercedes?

Mediji su najprije prenijeli intervju koji je dao Jusufov otac Hariz, u kojem se požalio da sin sa njim ne razgovara godinama, te da nije bio pozvan na Jusufovo vjenčanje, a nedugo zatim stigao je i odgovor samog košarkaša.

Mlađi Nurkić je optužio oca za zlostavljanje kroz dugi niz godina, ali u detalje nije želio ulaziti.

Danas je stigao novi odgovor Hariza Nurkića koji je u razgovoru za Avaz čestitao sinu na svadbi te poručio da mu pokloni i pare nisu potrebni.

“Bojim se da moj Jusuf ima lošeg savjetnika. Da, otac sam koji je “zlostavljao” sina, suprugu, baš kao što je trener Ozren Selesković, s kojim je načinio prve korake, učinio sve da uspije. Ovim je osramotio sebe i svoju porodicu. Nije on neka veličina, kako je umislio, želim samo da ga malo spustim na zemlju, da ga vratim na fabričke postavke. On je odgajan kako Bog nalaže i po propisu, a loši savjetnici pokušavaju utjecati na to. Sramotim se ovom pričom, ali hoću da mu pokažem da novac ne može kupiti karakter, jer najjače oružje nije novac, nego moral. Moral koji on posjeduje. Moj cilj kao roditelja je bio da odgojim djecu na ponos nacije i u tome sam uspio”, rekao je Hariz za Avaz i dodao:

“Ako sam zlostavljao tvoju majku, tebe, zašto si mi poslao Mercedes 2014. godine!? Ko je njemu napunio glavu tim pričama, ne znam, ko mu je takve stvari govorio, ne znam.”Također Hariz je istakao kako niko Jusufa ne može voljeti kao što ga on voli,piše N1

“Niko njega ne može voljeti kao što ga volim ja! Svoj djeci svijeta poručujem: vratite se na roditeljske postavke i ne zaboravite bosanski merhamet.”

