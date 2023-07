Evo šta otkrivaju vodoravni ili okomiti nabori na noktima

Nabori na noktima mogu biti okomiti ili vodoravni, a znaju se formirati na svim noktima ili samo nekim. Razlog njihovog nastanka često je bezazlen i povezan je sa godinama, ali ima situacija kada je potrebno posjetiti liječnika.

1. Okomiti nabori na noktima

Okomite linije na noktima najčešći su oblik nabora na noktima. Pojavljuju se kod oko 20 posto odraslih. U velikoj većini slučajeva to je samo znak starenja, objasnila je američka dermatologinja Ivy Lee. Kaže kako se naši nokti sastoje uglavnom od keratina i bjelančevina koje se nalaze i u kosi te u vanjskom sloju kože. Nokti se mijenjaju s godinama jer tijelo teže zadržava vlagu, na isti način na koji koža postaje sve više suha, a kosa osjetljivija.

Dodaje kako u rijetkim slučajevima nabori na noktima mogu biti znak anemije, reumatoidnog artritisa ili kardiovaskularnih problema. Recimo, jedan nabor u sredini nokta mogao bi biti znak nedostatka hranjivih sastojaka, poput proteina ili folne kiseline. Stručnjaci u Klinici Mayo napominju da, ako uz okomite nabore postoje i crvene linije na dnu nokta, tad se može raditi o lupusu, autoimunoj bolesti kod koje imunološki sustav postane hiperaktivan i napada zdravo tkivo.

2. Vodoravni nabori na noktima

Ovakvi nabori na noktima su rjeđi, a poznate su i kao Beauove linije. One bi mogle signalizirati neku bolest ili biti samo ostatak stare povrede. Ti nabori nastaju zbog privremenog zaustavljanja rasta nokta, najčešće su benigne i nastaju zbog mehaničkih trauma, objasnila je dermatologinja. Ponekad ukazuju na kožnu bolest poput ekcema, psorijaze ili kronične paronihije, pa svakako pregledajte kožu i vrhove prstiju da li postoje znakovi crvenila i osipa, dodala je i napomenula kako u tom slučaju treba posjetiti dermatologa. prenosi 24sata

Kaže kako ovakvi nabori na noktima, također, mogu biti znak drugih sistemskih problema. Na primjer, javljaju se kada štitnjača radi previše ili premalo, a to pak ima utjecaj na hormone koji upravljaju rastom noktiju, kože i kose. Ukoliko se Beauove linije pojave istovremeno na svih 20 noktiju, to zna ukazivati na infekciju, poput upale pluća, zaušnjaka ili sifilisa, a zna signalizirati i na probleme sa srcem, jetrom ili bubrezima. Dr. Lee savjetuje da posjetite dermatologa ukoliko su vam, uz nabore, nokti postali tanji, listaju se, promjene boju ili im se promjeni oblik, piše Reader’s Digest

Promjene na noktima i što one mogu otkrivati

Promijenili su boju: prirodna boja noktiju je ružičasta, ali ako im je površina bijela, to može ukazivati na ozbiljne zdravstvene probleme. Bolesti jetre, probleme u radu srca, zatajenje bubrega ili dijabetes. Ponekad je bijela boja nokta povezana sa starošću. Žuti nokti koji sporo rastu mogu ukazivati na bolesti dišnog sustava, poput kroničnog bronhitisa, a mogu se povezati i s oticanjem ruku.

Imaju udubljenje: vodoravno udubljenje pojavljuje se kada nokti neko vrijeme ne rastu. Ali, može nastati i ako se radi o nekontroliranom dijabetesu, kod bolesti perifernih krvnih žila ili ako je temperatura tijela jako povišena. Takve linije su ponekad znak nedostatka cinka u tijelu.

Listaju se: moglo bi se raditi o poremećaju rada štitnjače, odnosno razina hormona u tijelu nije pravilna. Ponekad su nokti krhki ako su zahvaćeni gljivičnom infekcijom ili kod psorijaze. Zna se dogoditi da se listaju kao reakcija na neki kozmetički proizvod ili neke lijekove.

Savijaju se prema van: zovu ih i ‘žlica’ noktima. Vrlo su mekani i rubovi im se izvijaju prema van. Ovakvi nokti mogu biti znak anemije ili nepravilnog rada jetre uzrokovanog hemokromatozom. Ovakvi nokti ponekad su povezani s bolestima srca i usporenim radom štitnjače.

Imaju rupice: mogu signalizirati na bolesti vezivnog tkiva kao i na autoimunu bolest koja uzrokuje gubitak kose. Ovakve nokte često imaju ljudi koji boluju od psorijaze

Pojavile su se bijele točkice: to može biti uzrokovano mjehurićima ispod noktiju ili ozljedama, ali i nedostatka cinka i B vitamina.

Imaju smeđe ili crne linije: ovo se nikako ne smije ignorirati jer crne linije na noktima mogu biti znak opasne vrste tumora koji zahvaća kožu, a rano otkrivanje spašava život. Ponekad su upozorenje da imate trihinelozu, a tamne pruge se mogu pojaviti i kao reakcija na neki antibiotik, piše klinika Mayo

Facebook komentari