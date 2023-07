Oni su najslađi horoskopski znakovi

Prema jednom astrologu, neki znakovi imaju urođenu “slatkoću” koju drugi baš i ne posjeduju. Astrolog Liz Robi rekla je da su Ribe “najslađi” od svih 12 horoskopskih znakova.

– Najslađi horoskopski znak su Ribe, emocionalni i osetljivi vodeni znak poznat po tome što je promišljen i romantičan.

Objasnila je da Ribe imaju “urođeni dar” da znaju kako se drugi osjećaju.

Ovaj znak se može opisati kao “umirujući” u trenucima nevolje, a mogu biti i šarmantni i romantični kada to situacija zahteva.

Zabavljati se sa Ribama je sjajno jer su izuzetno pažljive i ponašaće se u skladu sa potrebama partnera, ali i sopstvenim. Ako su Ribe zaljubljene u vas, one su posvećene tome da se osjećate dobro.

Prema Liz, Vaga je još jedan slatki horoskopski znak, samo ne baš toliko emocionalno usklađen kao Ribe.

Vage su privržene i uvijek nastoje da učine da se oni oko njih osjećaju sigurno.

Prema riječima astrologa, ljudi rođeni u znaku Raka su skloni “njegovanju drugih do epskih razmjera”.

– Čine da se osjećate kao dio porodice i vaš su nezvanični terapeut. prenose nezavisne

Rak takođe ima neverovatnu sposobnost da pamti važne datume kao što su rođendani i godišnjice i nikada ne propuštaju priliku da kupe slatke poklone ili da napišu poruku.

Sljedeći je Bik, koji je poznat po tome što je praktičan, ali ima i sentimentalnu stranu. Međutim, oni se ne otvaraju bilo kome i moraćete da zadobijete povjerenje ovog znaka prije nego što vam pokažu svoju umiljatu stranu, priča Liz za “The Post”.

Ovaj znak je poznat po svojoj ljubavi prema hrani, pa će vjerovatno ponuditi svojim voljenima ukusne domaće specijalitete da pokažu svoju naklonost.

Konačno, Lav, uprkos svom egu, može biti veoma sladak i pažljiv prema ljudima do kojih mu je stalo. Lavovi koriste svoje sklonisti i mišljenja kako bi pokušali da se povežu sa vama. Jednom kada se usaglasite – to je to.

