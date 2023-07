Pet mitova o vezama i braku koje nam nameće okolina

Tokom odrastanja i sazrijevanja, posmatrajući okolinu, stičemo određene obrasce, u koje želimo da uklopimo svoju vezu, kada smo u zrelom dobu, međutim, često kada se nađemo oči u oči sa osobom do koje nam je stalo sve nekako pada u vodu i ti obrasci uopšte ne djeluju na naš odnos, što znači da o kvalitetu veze odlučujemo samo mi, kada se nađemo u nekom odnosu i uvidimo šta nam u njemu prija, dok je sve tokom života samo mit, koji zaista moramo ostaviti iza sebe.

Mitovi o vezama i braku koje smo naučili od bliskog okruženja:

1. Ako je suđeno – funkcionisat će

Veze, naročito ne one kvalitetne, ne funkcionišu same od sebe, one se ne dese tek tako, a čak i da se dese, ne mogu tek tako trajati u nedogled. Zaista je važno da oba partnera ulažu i grade odnos. Ako želite da vaša ljubav i strast uvijek budu rasplamsane, dajte sve od sebe da se partneru postepeno uvučete pod kožu.

2. Barem na početku nezadovoljstvo zadržite za sebe

Ako već na početku živite u strahu od toga kako će partner reagovati na vaše zahtjeve, onda to nije veza za vas. Zaista je važno da već na početku pokažete partneru do čega vam je stalo, kada ste u vezi, koja su vaša očekivanja, ali i ono što biste zaista mogli da pružite. Što otvorenije započnete jedan odnos, to su veće šanse da u njega uložite i izgradite stabilnu i čvrstu vezu u kojoj su obje strane veoma zadovoljne.

3. On zna kada je kriv

To je apsolutna zabluda! Iako mi imamo očekivanja, naši partneri zaista nisu u stanju da pročitaju naše misli i da predvide naše reakcije. Imajte na umu da on zna da je uradio nešto što vas je uznemirilo, ali ako nije siguran šta, nemojte to uzeti za zlo, već mu suptilno skrenite pažnju da to više ne ponavlja.

4. Dijete je rješenje svih problema

Iako je ovo nevjerovatno iskustvo, koje vam mijenja život iz korijena, ono bi zapravo moglo dodatno da poremeti vaš već kritičan odnos, zato je to korak na koji se odlučujete kada je veza najstabilnija, a ne kada je potpuno nestabilna.

5. U sretnim vezama nema mjesta za sukob

Sukob je neminovan da bi se do kompromisa došlo, a kvalitetan odnos odlikuje način rješavanja sukoba, konstruktivnom raspravom, kvalitetnim argumentima i uvažavanjem i poštovanjem partnera i njegovih stavova, prenosi PRESS.

Facebook komentari