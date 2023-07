Nedovoljna konzumacija ovih šest namirnica može dovesti do bolesti srca i preuranjene smrti!

Sir, riba, punomasni mliječni proizvodi, mahunarke, orašasti plodovi i povrće esencijalni su u smanjenju rizika od srčanih i moždanih udara pokazala je velika analiza koja je obuhvatila gotovo 147.000 osoba. Unatoč čestim povezivanjima s rakom i srčanim problemima, za crveno meso je također rečeno da je dio zdrave prehrane sve dok se jede u umjerenim količinama. piše Gloria

Dok zagovornici protiv mliječnih proizvoda upozoravaju da su punomasno mlijeko, maslac i sir bogati kalorijama i zasićenim masnoćama te da mogu dovesti do niza zdravstvenih problema, globalna je studija potvrdila suprotno. Znanstvenici zaključuju da punomasni mliječni proizvodi mogu zaštiti od prerane smrti. Crveno neprerađeno meso i drugi životinjski proizvodi prema istom istraživanju također imaju povoljan učinak na zdravlje.

Optimalna zdrava prehrana

Pišući za European Heart Journal istraživači su rekli da optimalna zdrava prehrana, nazvana PURE, uključuje dvije do tri porcije voća dnevno, dvije do tri porcije povrća dnevno, tri do četiri porcije mahunarki tjedno, sedam porcija orašastih plodova tjedno, dvije do tri porcije ribe tjedno i 14 porcija mliječnih proizvoda (uglavnom punomasnog, ne uključujući maslac ili šlag) tjedno. Također, navode da se jednom dnevno mogu konzumirati umjerene količine cjelovitih žitarica i neprerađenog mesa. To može uključivati jednu krišku kruha, pola šalice kuhane riže, ječma ili kvinoje te otprilike 85 g kuhanog crvenog mesa ili peradi.

– Trebali bismo više dati dati prioritet orašastim plodovima, ribi i punomasnim mliječnim proizvodima kao prirodnim zaštitnicima protiv visokog krvnog tlaka i metaboličkog sindroma – upozorava glavni autor studije dr. Andrew Mente.

Ova velika studija pod Europskim društvom kardiologa dovela je do zaokreta i ponovnog propitkivanja prehrambenih smjernica koje su do sad sugerirale izbjegavanje punomasnih mliječnih proizvoda. Pozitivni učinak i moć prehrane koja među ostalim uključuje punomasne mliječne proizvode će, kako navode, spriječiti kontinuirani i razorni porast kroničnih bolesti.

Dodatno, relevantnost studije, osim velikog broja sudionika, podupire i činjenica da je provedena s dovoljnom zastupljenošću zemalja s visokim, srednjim i niskim dohotkom.

