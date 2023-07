Ovih 5 znakova najčešće dobija otkaz

Međutim, izgleda da neki članovi zodijaka imaju poseban talenat za sukobe sa svojim nadređenima.

Ovih pet znakova treba da se opamete kako bi izbjegli sukobe na poslu, i eventualni otkaz.

Ribe

Ljubaznost i briga za druge je generalno vrlina, ali na poslu ova osobina mogla bi da ih čini nametljivim i nepouzdanim. Kada su pod stresom, oni obično imaju potrebu da pobjegnu, možda čak i otuđe od drugih. Previše neopravdanih “ dana mentalnog zdravlja“, uzetih kako bi se oporavili od emocionalnih opterećenja, može da izgleda negativno u očima poslodavca. Umjesto toga, Ribe treba ponekad da kontrolišu svoja osjećanja i da suzbijaju svoju želju da pomognu drugima, kako bi postali uzoran radnik.

Lav

Lavovi su poznati kao prirodne vođe, a kada nisu na čelu, oni mogu biti gordi zaposleni. Za neke Lavove naređenje je strani koncept koji može da im izazove nervozu. Da bi Lav stigao do vrha, treba da igra ulogu dobrog vojnika, da se prilagodi radnom okruženju, spusti loptu i pokuša da zauzda svoj naređivački stav.

Ovan

Ovnovi mogu se naći na udaru iz sličnih razloga. Ne samo da se ježe naređenja, već su su skloni da otvoreno zanemaruju zadatke nadređenih i rade stvari na svoj način umjesto toga. Nezavisni Ovnovi mogu da proizvode rezultate , ali kada je u pitanju rad sa drugima, njihov „moj način“ stav može da dovede do zle krvi. Ovan treba da traži način da preuzme odgovornost. Ukoliko može da pronađe šefa sa sličnim vizijom, povećat će svoje šanse za uspjeh.

Škorpija

Uprkos tome što je odana i privržena do srži, Škorpija može da reaguje na uočene nepravde podmuklo i tajnovito. Često su ljubomorni i skloni kontroli, a ponekad umiju da spletkare, što često izaziva suprotan efekat i pretvara kolege u neprijatelje. Ovaj znak bi trebao da poradi na svojim burnim ispadima. Umjesto da ljude gleda kao prepreke, Škorpije bi trebalo da počnu da ih gledaju kao saveznike.

Blizanci

Blizanci ima reputaciju kao pametne, komunikativne osobe, pune entuzijazma. Njihov najveći problem je što su neorganizovani i razbacani na više strana. Plus, njihova anksioznost može da ih čini stalno iznurenim pred klijentima ili nadređenima, a njihove tendencije da više stvari urade odjednom može da dovede do niza grešaka. Blizancima je put do uspjeha fokus na jednu stvar i završetak jednog zadatja prije prelaska na sljedeći, piše Krstarica.

