Snimak koja ledi krv u žilama: Dva auta u sekundi su se pretvorila u hrpu metala

Nesreća se desila u okrugu Chumoukedima, između Dimapura i Kohime, oko 17 sati u utorak.

U stravičnom videu koji je sada postao viralan, vidi se masivna stijena kako se kotrlja i svom snagom udara u dva automobila jedan za drugim. Dva automobila u trenutku su pretvoreni u hrpu metala.

Nesreća je snimljena kamerom na instrument tabli vozila koje se nalazilo iza nastradalih automobila.

Jedna je osoba preminula na licu mjesta, dok je druga podlegla povredama u bolnici.

“Mjesto gdje se dogodila nesreća zove se “pakala pahar” i poznato je po odronima kamenja i odronima”, rekao je ministar Neiphiu Rio izražavajući sućut porodicama nastradalih.

Kako navodi Jutarnji, Rio je rekao da njegova vlada poduzima sve potrebne korake za pružanje potrebne medicinske pomoći ozlijeđenima. Također je najavio i financijsku pomoć za porodicu svake žrtve. prenosi radiosarajevo

