DOKTOR IZ HITNE OTKRIVA DA LI SMIJE KLIMA DA RADI DOK SPAVAMO: Sve je šokirao 1 savjetom, pravimo greške OPASNE PO ZDRAVLJE

– U jako visokim temperaturama, treba biti umjeren u svemu. Hrana neka bude lakše svarljiva, jedite više voća i povrća. Unosite više tečnosti, a što se tiče klime, ne treba praviti veliku razliku u odnosu na spoljnu temperaturu – ističe dr Milosavljević.

A potom je sve iznendio savjetom korišćenja klima uređaja tokom spavanja.

– Pa, možda je i bolje spavati sa uključenim klima uređajem, naravno ne direktno ispod njega. Neka klima radi u nekoj susjednoj prostoriji, jer, ako se ne rashladimo, ne možemo da se odmorimo za naredni dan – naglašava doktor.

Dakle, nikako nije dobro spavati u sobi u kojoj je i klima. Tada je bolje uključiti je samo prije odlaska u krevet, a potom je ugasiti. U suprotonom, postoje velike šanse da se probudite ukočeni ili prehlađeni.

Posebno je istakao činjenicu da vrućina iscrpljuje i da je neophodno odmarati se preko dana.

– Lezite i odmarajte u rashlađenoj prostoriji, samo tako ćemo nakupiti energiju za naredni dan. Starijim sugrađanima, naravno, savjetujemo da ne izlaze kada je najtoplije, već da svoje obaveze završe tokom ranih jutarnjih, ili večernjih sati – zaključio je ljekar Goran Milosavljević.

Nepravilnim korišćenjem klima uređaja možete izazvati niz zdravstvenih problema, što se posebno odnosi na osetljive osobe i kardiovaskularne bolesnike, a osim kardioloških problema ne treba zaboraviti da se mogu pojaviti i ukočenost mišića lica i bolovi u vratu koji će nastati nakon što se mišići blokiraju na hladnoći.

Zato ljekari podsjećaju da prelazak iz toplog u hladnije okruženje i obrnuto ne treba činiti naglo i savjetuju da se pri izlasku iz rashlađene prostorije kraće vrijeme provede u prostoriji koja nije rashlađena kako bi se tijelo prilagodilo na nagli skok temperature.

Osim toga, doktori ističu da je veoma važno da klima bude dobro i pravlino očišćenja, u suprotnom može izazvati velike probleme kod asmatičara, djece, hroničnih bolesnika, ali i potpuno zdravog čovjeka.

– Prvo, klimu najprije treba očistiti jer ima dosta bakterija koje mogu izazvati upalu pluća. S druge strane, temperaturu ne smijemo držati s velikom razlikom, ona bi trebala imati samo par stepeni razlike. Treća stvar je da svi volimo hladiti prostorije ispod 20, ali to apsolutno nije zdravo iz mnogo razloga. To nije prirodna hladnoća, ako imamo strujanje vazduha u spavaćoj sobi koje može uticati na razne dijelove tijela. Klima je jedna vrsta strujanja vazduha na nekoj manjoj površini, pa tako često dolazi do upale mišića i ukočenosti, zato što klima jako utiče na naše tijelo – istakla je doktorica Biserka Obradović prenosi novi

