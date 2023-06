DNEVNI HOROSKOP ZA 29. JUN 2023.

OVAN

POSAO: Važan sastanak sa inostranim partnerima daće dobru saradnju u budućnosti. Nije potrebno da sami bilo šta organizujete, jer oni donose gotova rešenja. LJUBAV: Ukoliko ste sami i slobodni potrebno je da uđete u vezu sa Škorpijom. Ona vas podiže iz korena. ZDRAVLJE: Ne dozvolite da drugi upravljaju vašim emocijama.

BIK

POSAO: Verujete Devici ili Vodoliji, jer će vas oni podržati u nekim novim projektima, posebno ako putujete sa njima. LJUBAV: Budite oprezni sa osobom iz znaka Ribe. Jeste suptilna, ali zna da izvuče najdublje iz vas i da drži kasnije sve u svojim rukama. ZDRAVLJE: Čuvajte se padova, uganuća noge, često se sapletete dok hodate.

BLIZANCI

POSAO: Dobar aspekat za one koji rade u javnim uslugama. Ako ste ugostitelj ili turistički radnik, uspeh i novac sledi. LJUBAV: Danas nije dan za neke prevelike zabave, izlaske. Čak i slobodni Blizanci razmišljaju da se odmaraju u kući. ZDRAVLJE: Razmišljate o nekom kratkom odmoru na planini.

RAK

POSAO: Saradnici koji rade sa vama moraju da se pokažu još bolje. Zahtevni ste prema radnicima, saradnicima. Svi moraju da pokažu znanje, ili za njih posla biti neće. LJUBAV: Nemate poverenja ni u sebe ni u partnera. Morate nešto da promenite kod sebe, a najbolje bi bilo da se rešite starih tradicionalnih ubeđenja. ZDRAVLJE: Protok energije zbog nervoze nije dobar.

LAV

POSAO: Imate konflikt u samoj svesti. Nikako da napravite konačnu odluku, šta ćete da radite dalje. LJUBAV: Kontrola vam je na nivou, a to pomalo guši vašeg partnera. Popustite, danas je dan za odmor, izlazak, prijatno društvo. ZDRAVLJE: Osetljivo čulo vida.

DEVICA

POSAO: Svesni ste sveta oko sebe. Danas bi trebalo da idete na važan sastanak u jednu veliku državnu instituciju. LJUBAV: Kontrolišete svoja osećanja. Nije baš dobra tolika kontrola, ali budite sigurni da je partner veran. ZDRAVLJE: Bolovi u leđima često vas muče.

VAGA

POSAO: Odlično se bavite problemima koji mogu ugroziti vašu poziciju. Ipak ste vi moćan znak, znate da poslujete, nema šanse da “potonete”. LJUBAV: Putovanje će obogatiti vaš ljubavni život. Odlično se osećate, podjednako u braku, kao i u vezi. Ako ste sami, društvo vam pravi Strelac. ZDRAVLJE: Dobro je.

ŠKORPIJA

POSAO: Nekima odgovara da ne rade, a vi to ne volite. Za vas je to propast sveta. Svaki saradnik može da radi sa vama, pod uslovom da pokaže dominaciju. LJUBAV: Spustite se na zemlju, prihvatite situaciju onakvu kakva je zaista. Ne očekujte previše od partnera, on je slobodan po načinu razmišljanja i neće pristati na stege koje mu namećete. ZDRAVLJE: Bolovi u nogama.

STRELAC

POSAO: Potrebno vam je mesto gde ćete se skloniti od svih. Morate da razmišljate duboko da biste ostvarili cilj, da dobijete ono što želite. LJUBAV: Jedno pričate, drugo radite. Konfuzija u glavi, a partner je neko ko se mnogo ne meša u vaše priče i odluke. ZDRAVLJE: Višak tečnosti u organizmu.

JARAC

POSAO: Svesni ste sebe i svoje okoline. Ne namećete se posebno, ali nećete ni da trpite pritisak ili neodlučnost saradnika u znaku Ribe ili Bik. LJUBAV: O ljubavi mislite sve najbolje, posebno ako vas partner sluša. Kako je njemu, on to jedino zna. ZDRAVLJE: Dobro se osećate.

VODOLIJA

POSAO: Kreativnost i vera su dva dobra uslova za početak novog posla. Mislite na sve, a posebno na novac koji treba da uložite. LJUBAV: Mislite na posao, a ljubav je drugom planu. Ako ste u vezi sa Devicom, ona je ljubomorna na vašu angažovanost, a ako ste u vezi sa Blizancima onda je to opuštenija varijanta. ZDRAVLJE: Šetajte, hodajte, trčite.

RIBE

POSAO: Sumnjičavi ste kada radite sa novim saradnicima. Ne prija vam kad neko nije suptilan. Blizanci vas nerviraju svojom brzopletošću i površnošću. LJUBAV: Privlačni ste suprotnom polu samo onda kada mislite da treba da budete, u suprotnom volite samoću. ZDRAVLJE: Noge otiču sve više,piše Lepaisrecna

