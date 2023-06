ĐINU JE MAJKA NATJERALA DA SE BAVI STRIPTIZOM SA 18 GODINA: Proživjela je PAKAO, a tek šta je uradila za 300 EURA

Striptiz je popularno zanimanje od davnina. U pitanju je egzotični ples, koji podrazumeva skidanje odeće pred ljudima, najčešće u noćnim klubovima, ili mestima koja su namenjena za te svrhe. Ovaj vid zabave je dugi niz godina bio predmet zakonskih i kulturoloških zabrana, neodobravanja i tabua. Zavisno od države do države postoje ograničenja i zakonske procedure koje se odnose na ovaj tip zanimanja. Svi klubovi prolaze kroz rigorozne provere, zato što se ponekad dešava da igračice postaju se*sualne radnice, ili žrtve trgovine ljudima.

Ovo je priča devojke koja je videla i jednu i drugu stranu medalje. Đina Valentina (26) je počela da se bavi striptizom kada je imala 18 godina, nakon što joj je majka to predložila, ali radoznalost ju je odvela u svet industrije gde je videla neke mračne stvari.

Đina je priznala je da je prodavala marihuanu da bi zaradila nešto novca pre nego što je njena majka saznala.

– Rekla sam sebi da moram da zaradim novac, a majka mi je rekla da bi me radije videla da plešem bez odeće. To mi je bilo “zeleno svetlo” i odlična ideja da brzo dođem do novca – rekla je u podkastu “Insajd Onli Fans.”

Počela je da pleše sa 18 godina i kaže da je tada bila previše mlada da bi se bavila tim poslom i da čak nije imala ni grudi.

– Bilo je čudno, definitivno sam izgledala previše mlado da bih se bavila tim poslom, ali imala sam 18 godina i bila sam punoletna – kaže Đina.

Tri meseca nakon što je počela da se bavi striptizom, prišao joj je prijatelj iz srednje škole koji je napravio karijeru u erotskoj industriji. Njen prijatelj ju je upoznao sa ljudima koje je poznavao i ona se prijavila da snimi svoju prvu erotsku scenu. Međutim, onda je upoznala mračnu stranu cele priče.

– Šef se zvao Bruno i bio je vrsta makroa. Ništa mi nije uradio jer sam bila bliska sa njegovim prijateljem, ali sam videla kako je tretirao mnoge devojke, šta se dešava i kako su one padale na njega i njegove prazne priče – rekla je Đina.

– Bio je veoma agresivan. Posle 4 meseca sam ih napustila i pronašla sam novog agenta. Međutim, devojke koje sam tamo upoznala su masovno počele da me mole da im nađem posao i izbavim ih odande, jer je on kontrolisao njihove prihode, rad, dovodio ih iz drugih država i nisu imale gde da odu – rekla je Đina.

Prva Đinina scena bila je deo jednog filma za odrasle i tvrdi da su je tada prevarili.

– Imala sam se*s sa dvojicom momaka i plaćena sam 300 dolara. Tada sam shvatila da je u pitanju velika prevara i da sam se samo srećom izvukla iz tog zla i shvatila sam da to ipak nije za mene – rekla je Đina. Kaže da je ovo za nju bilo veliko iskustvo. Dopalo joj se, ali je ipak odlučila da samostalno zarađuje igrajući.

– To sam shvatila kao iskustvo, a to nije bila poznata kompanija pa sam želela da probam i moram da priznam da mi se donekle svidelo, ali sam se ipak odlučila za ples – kaže Đina koja se sad aktivno bavi samo striptizom.

