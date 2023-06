NAMIRNICE ZA ZDRAV GUBITAK KILOGRAMA

Ako hranu promatrate kao neprijatelja, donosimo vam namirnice koje će vas potaknuti da se predomislite. Iako je svaka dobra, nemojte svu svoju pažnju posvetiti samo jednoj namirnici. Ove namirnice svakako uvrstite u svoju prehranu jer ih uravnotežena i redovita konzumacija čini pravom hranom za mršavljenje. Ne morate odmah sve jesti, počnite svaki tjedan uvoditi nekoliko novih namirnica za mršavljenje koje sagorijevaju mast i ubrzo ćete shvatiti da jedete puno zdravije nego prije.

#1 Paradajz

Jesu li voće ili povrće? Koga briga? Sve što vi trebate znati jeste da paradajz sadrži puno dobrih stvari koje će dugoročno pomoći vašem tijelu, a kratkoročni učinak je mršavljenje i prevencija daljnjeg nakupljanja suvišnih kilograma. Sadrže jako malo kalorija, ali vas brzo zasite i odličan su izvor vlakana koji pomažu u radu probavnog sustava. Paradajz sadrži likopen koji ima antioksidacijsko djelovanje i za kojeg su istraživanja pokazala da pomaže u prevenciji različitih stanja i bolesti.

#2 Brokula

Brokula je uistinu čudesna. Osim što može pospješiti vaše zdravlje, ona može potaknuti i mršavljenje. Brokula će vas zasititi, ali i više od toga. Ona sadrži puno nutritivnih spojeva i odličan je izvor vlakana. Začinite ju začinima ili ljutim papričicama, ali izbjegavajte ju konzumirati sa sirom jer to neće dati dobre rezultate.

#3 Špinat

Špinat možete jesti na različite načine, svježeg kao salatu, kuhanog ili ga pripremati smrznutog. Odličan je za mršavljenje i gubitak kilograma na području stomaka. Špinat ćete htjeti kupovati u trgovinama s organskom hranom jer konvencionalno uzgajani špinat često sadrži visok postotak kemikalija.

#4 Gljive

Ako volite gljive, ali ih ne jedete često, obavezno povećajte njihove unos jer gljive sadrže malo kalorija, a puno vitamina. Isprobavajte različite vrste gljiva jer svaka od njih ima svoje posebne prednosti, a svima je zajedničko to što pospješuju skidanje suvišnih kilograma.

#5 Zobene pahuljice

Zobene pahuljice će zbog visokog udjela vlakana ubrzati rad metabolizma i pomoći će vam da se dulje osjećate sitima. Većina svjetskih stručnjaka će se složiti s time da su zobene pahuljice najbolji način da započnete dan. Zobene pahuljice sadrže antioksidante i minerale. Smanjenje kolesterola također može biti jedan od vaših ciljeva, a zobene pahuljice će vam u tome i pomoći.

#6 Lanene sjemenke

Sjemenke lana možete posuti po bilo čemu, a uvijek odaberite mljevene sjemenke jer čitave sjemenke samo prođu kroz probavni sistem, a tijelo ne uspije iskoristiti njihove hranjive tvari. One sadrži omega 3 masne kiseline i vlakna, zbog čega će vas dugo držati sitima. Esencijalne masne kiseline ubrzavaju rad metabolizma. Još jedan razlog zbog kojeg ih trebate početi jesti jest taj što reguliraju razinu holesterola.

#7 Orašasti plodovi

Ovo je jedna od namirnica koja se nalazi na jelovniku svih dijetalnih programa. Samo mala količina sirovih badema, oraha ili indijskih oraščića može biti međuobrok i učiniti da se osjećate dobro idućih nekoliko sati. Ako niste ljubitelj orašastih plodova, probajte ih nasjeckati i posuti po glavnom jelu. Na taj način ćete unijeti dobre masti koje oni sadrže, a istovremeno obogatiti okus jela.

#8 Leća

Leća postaje sve popularnija. Odličan je izvor vlakana koji će vas držati dulje sitima, a također će pomoći u prevenciji naglih promjena u razini šećera u krvi. Ako ste vegetarijanac, konzumirajte leću kao izvor proteina. Pomoći će u regulaciji razine kolesterola i pospješiti sagorijevanje i potrošnju ugljikohidrata.

#9 Batat

Istraživanja su pokazala da je batat odlična zamjena krompiru jer sadrži manje kalorija, a dulje će vas držati sitima. Ako ste ljubitelj hrane koja je često nepoželjna kada je u pitanju mršavljenje, zamijenite ju namirnicama kao što je batat i u svoj organizam unesite puno vlakana, vitamina C, kalija i vitamina B6.

#10 Grejp

Grejp se kod većine ljudi ne nalazi na svakodnevnom jelovniku, ali bi trebao. Klinička istraživanja su pokazala da uistinu može pospješiti mršavljenje. Možete piti i sok od grejpa umjesto da jedete cijeli grejp.

#11 Narandže

Odličan su izvor vitamina C koji omogućuje tijelu da nesmetano funkcionira. Ako želite izgubiti suvišne kilograme, trebate pripaziti na unos naranči jer sadrže dosta šećera. Šećer ima potencijal da se pretvara u mast koju tijelo ne troši. No, broj kalorija je uistinu nizak, a udio vlakana će vam pomoći u regulaciji razine glukoze u krvi. Kako biste iskoristili prednosti narandži, konzumirajte ih umjereno. Odaberite narandžu u trenucima kada žudite za nečim slatkim.

#12 Jabuke

Jabuke su toliko slatke da mogu pobijediti žudnju za slatkišima i upravo zbog toga se često koriste u pripremi deserta. No, one sadrže malo onoga za što upravo i želite da sadrže malo, a to su kalorije, masti i sol. Odličan su izvor vlakana. Vlakna će vas držati sitima i spriječiti da jedete između obroka. Također će potaknuti rad probavnog sustava. Jabuku dobro prožvačite i kupujte organske jabuke kako biste ih mogli jesti s korom.

#13 Kruške

Kruške imaju poseban okus i kriju brojne prednosti. Držat će vas dugo sitima, a imaju drugačiju konzistentnost od jabuke i drugog voća, zbog čega će vlakna biti još djelotvornija. Ako niste imali naviku jesti kruške, sada je pravo vrijeme da počnete.

#14 Borovnice

Borovnice potiču gubitak kilograma, a najbolje od svega jest to što naročito potiču gubitak masti. One će pomoći tijelu da razgradi masti i šećer. Odličnog su okusa i odlično se slažu s ostalim vrstama voća. Nemojte ih konzumirati s dodanim šećerom. Ostalo bobičasto voće također pospješuje mršavljenje, stoga ne morate nužno jesti samo borovnice.

#15 Dinja

Neki stručnjaci ističu da konzumacijom dinje potrošite više kalorija nego što ih unesete. Ona je slatka, ali ne sadrži puno kalorija. Također, sadrži vlakna iako nema okus kao da ih sadrži. Odlična je kao dodatak voćnim salatama, a još jedna dobra vijest je da će vašu kožu učiniti još ljepšom.

#16 Avokado

Iako sadrži puno masti, to su sve dobre masti. Konzumacija avokada je odličan način da pospješite gubitak suvišnih kilograma. Avokado će vam pomoći da potrošite pohranjene masti upravo visokim udjelom dobrih masti.

Tri najvažnija pravila kojih treba da se pridržavate

Ujutru se odmah bacite na doručak

Istraživanja su pokazala da doručak ubrzava naš metabolizam pa je zato veoma važno da jedemo u prvih sat vremena nakon buđenja kako bismo na najbolji način iskoristili potencijal tijela da sagorijeva masnoće. I ne samo to, ako odmah po ustajanju doručkujemo, tokom dana nećemo osjećati veliku glad i pravićemo zdravije izbore kada dođe vrijeme za ručak i večeru.

Nikako ne zaboravljajte na proteine

Doručak bogat proteinima – neka vam prvi izbor budu jaja ili grčki jogurt – organizmu pomaže da se izbori sa naletima gladi. Na ovaj način ćete jesti manje i vremenom gubiti kilograme. Jedno istraživanje pokazalo je da su djevojke koje za doručak jela jaja u prosjeku gubile duplo više kilograma od onih koje su dan započinjale nekim pecivom. Protein u jajima daje nam duži osjećaj sitosti i smanjuje glad i pomaže nam da tokom dana konzumiramo manje kalorija jer ih sporije varimo.

Pojedite bananu

Doručak bogat otpornim skrobom (posebna vrsta skroba koja se sporije vari i povećava osjećaj sitosti) pomaže nam da sagorimo više kalorija jer aktivira naše telo da koristi masti kako bi nam pružilo energiju. Ovaj skrob se može naći u bananama, ali i u zobenim pahuljicama.

Facebook komentari