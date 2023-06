Zbog čega tuguju horoskopski znakovi

Astrolozi su veoma rječiti kada su u pitanju pojedinačni pokretači mračnih misli, kao i koji horoskopski znaci najviše pate. Neki zaista ne mare uopšte i lako puštaju negativnost da “prođe” pored njih, dok drugi njeguju i “hrane” turobne misli sa još negativnosti i tuge. prenose nezavisne

Kako piše Your Tango, ovako su rangirani horoskopski znaci od najviše do najmanje depresivnih.

1. Rak

Rak je najnesrećniji kada ne izgleda dobro. Pošto su veoma emotivni, imaju tendenciju da budu tužniji od osoba rođenih u drugim znakovima Zodijaka.

Da, možda zvuči površno, ali Rakovi su veoma zaljubljeni u svoj izgled i ako ne izgledaju idealno, onako kako su zamislili, lako će postati tužni. Međutim, ako se fizičkim vežbama bore protiv te tuge, videćete da im se čak i “oči smeju”.

2. Vaga

Osobe rođene u ovom vazdušnom znaku su opsednute kontrolom i prilično su tužne ako ne mogu da kontrolišu svaku stvar koja postoji. Njihova neodlučna priroda takođe može da utiče na njihove emocije, što zna da ih dovede do toga da budu zbunjene kako se zaista osećaju. Kada im se život malo otme kontroli, Vage polude dvostruko zbog nedostatka iste. To može da izazove tugu, pa i anksioznost kod ovih osetljivih duša.

3. Ribe

Porodica deprimira Ribe, tačnije nesklad u porodičnim odnosima. One se drže reda i tradicije, a kada tu dođe do razdora, takvo stanje kod njih izaziva istinsku duboku tugu. Niko nije tužan kao Riba koja se bori sa porodičnim problemima.

4. Bik

Bika deprimira stagnacija. Kad oseti da je zaglavljen na jednom mestu, Bik postaje tužan. Bikovi se takođe i pripremaju za ovo stanje, jer imaju tendenciju da pronađu ugodne situacije u koje se ušuškaju, a onda im one kraju dosade. Bik će tada da se zadrži na tom mestu ili situaciji, iako zna da time sebi škodi. Promena i napredak — to su stvari koje će Bika otrgnuti od tuge.

5. Djevica

Devica postaje veoma depresivna kada razmišlja o sopstvenom životu. Pošto Device nikada ne prestaju da razmišljaju svojim usponima i padovima, to može da ih dovede do emocionalnog sagorevanja. Devica ima tendenciju da previše razmišlja i stvara izmišljene scenarije u svojim glavama, a ti scenariji se uvek završavaju katastrofom. Vole da predviđaju loše situacije i, čineći to, uništavaju svoju sadašnjost depresivnim mislima.

6. Škorpija

Strah deprimira Škorpije i dovodi ih do duboke tuge. Škorpije uživaju da žive neustrašivo, da rade šta žele i da ubiru plodove svojih napora, ali ujedno i to toliko vole da su stalno svjesne ideje da to neće trajati vječno. Strah od smrti i kraja proganja Škorpiju, što ih direktno gura u “zagrljaj” anksioznosti i turobnih misli.

