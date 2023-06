Istine i mitovi o svim horoskopskim znakovima: Zašto ste pogrešno shvaćeni

U svijetu u kojem živimo, lako je biti skeptičan i sumnjati u sve. Možda zato što smo odrasli čitajući, gledajući i slušajući sve te čarobne priče o nevjerovatno supercool likovima kakvima težimo postati na sve moguće načine, po svaku cijenu.

Kad je riječ o astrologiji, ista je stvar. Astrologija kao studija bila je zlouporabljena, pogrešno interpretirana i tumačena pa je teško razlučivati ​​mitove od stvarnosti. Tokom godina, mi vjerujemo da su određene stvari o nama na temelju zodijaka istinite, a zapravo to nisu.

Iako neke karakteristike vašeg znaka zodijaka možda neće biti pogrešne za vas, postoje i druge koje vas savršeno opisuju. Postoji stara poslovica koja govori: “Iza svakog mita stoji neka istina”, a danas ćemo upravo rasvijetliti sve te mitove i istine za svaki znak zodijaka s ciljem otkrivanja istine koja leži iza svakog mita.

Ovan

Mit: Voli biti ljut i redovno ulazi u sukobe

Mnogi pogrešno shvataju stav Ovna prema životu. Ovan nikad ne radi nešto što mu se ne sviđa. Ako ga prisiljavate na tako nešto, ući će u sukob i neće vam pokazati nikakvu milost. Ali on ne ide okolo i ne započinje bezrazložnu borbu sa svima.

Istina: Odan je i poštuje one koji mu pokazuju poštovanje

Kad isprovocirate Ovna, on ne bira način na koji će izraziti svoje neslaganje, ali ako poštujete Ovna, on će vas takođe poštovati. Ovnovi nisu baš dobri u kanaliziranju vlastitih osećanja, zbog čega ih često izražavaju verbalnim akcijama koje se doživljavaju kao sukobi. Kad jednom shvatite da poštujete jedni druge, Ovan postaje jedan od najodanijih ljudi u vašem životu.

Bik

Mit: Izuzetno lijen i obožava hranu

Često se kaže da su ljudi rođeni pod ovim znakom lenji i pomalo tromi. S obzirom na činjenicu da imaju tendenciju biti najmarljiviji od svih znakova zodijaka, to je samo mit. Nema puno znakova zodijaka koji mogu raditi jednako vredno kao Bikovi kako bi postigli svoje ciljeve. Takođe, ukorenjeno je verovanje da oni vole hranu više od bilo kojeg drugog znaka zodijaka.

Istina: Marljivi pojedinci koji uvijek dobivaju najljepše stvari

Suprotno od mita, Bikovi su marljivi pojedinci koji ne štede energiju kako bi dobili tačno ono što žele u životu. Ti perfekcionisti nikada ne pristaju na manje od onoga što misle da zaslužuju i zbog toga bivaju nagrađeni svim luksuznim i finim stvarima koje žele. Sa sigurnošću se može reći, Bikovi nikada ne biraju lakši način.

Blizanci

Mit: Dvolični i pretvorni

Zbog dvostruke prirode Blizanaca zaradili su reputaciju dvoličnih ljudi, od kojih je jedno lice gotovo uvek opisano kao zlo ili lažno. Zbog toga se Blizancima često ne veruje i smatraju se nelojalnim.

Istina: Vrlo prilagodljivi i zabavni

Istina o Blizancima je da su oni neverojatno zabavni ljudi i mogu se prilagoditi svima i svakom okruženju. Njihova žeđ za znanjem podstiče konstantan rast, zbog čega mogu pristupiti svemu s različitih perspektiva. Blizanci znaju da život nije uvijek sav od leptirića i duga.

Rak

Mit: Nesposoban biti samostalan i vodi svoje vlastite bitke

Zbog njihove osetljive i emocionalne strane za koju svi znamo, smatra se da Rak ne može biti potpuno nezavisan. To je poznato kao jedna od njihovih najvećih slabosti, ali to nije istina. Rakovi su jedni od najotpornijih ljudi i zasigurno se mogu izboriti sami za sebe.

Istina: Otporni pojedinci koji se mogu nositi sa svim vrstama situacija

Kao što je gore navedeno, Rakovi su čvrsti i otporni. Osim njihove osetljive strane, oni imaju snage za rešavanje bilo kakve situacije. Posvećeni su pojedinci koji nikada ne odustaju i bore se za ono što žele. Oni će ići dalje od svojih sposobnosti kako bi došli do pravde.

Lav

Mit: Egocentrici koji nikad ne sumnjaju u sebe

Ponosni Lav uvek stavlja sebe i svoje potrebe na prvo mesto jer ne brine za ništa i nikoga na ovom svetu – to je mit o Lavu. Dok Lav zaista ostavlja dojam kao da ga doista ne zanima niko i ništa, on ima svoje nesigurnosti, jer nije sam na ovom svetu.

Istina: Može biti osjetljiv na ono što drugi misle o njemu

Kao i svi drugi znakovi zodijaka, Lav može biti nesiguran i osetljiv na ono što drugi misle. On to nikada neće pokazati, ali ima istinsku želju da se svidi drugima i da ga drugi poštuju, što ponekad dovodi do brige oko toga što drugi misle o njemu. Lavovi su neverojatno nesebični prema ljudima do kojih im je doista stalo.

Djevica

Mit: Ljuta i mrzi sve

Iz nekog razloga, Djevice su stekle reputaciju asocijalnih ljudi. Uobičajeno je vjerovanje da mrze sve, da se vrlo lako razljute, da se teško otvaraju ljudima. Kada se Djevica osjeća ugodno s nekim, izuzetno je zabavna i s obzirom na njen analitički um, možete imati neke od najintelektualnijih razgovora s njima.

Istina: Potrebno im je neko vrijeme prije nego što se otvore nekome novom

Istina je da Djevice trebaju malo vremena prije nego što se osete dovoljno ugodno da bi se otvorile nekome novom i započele pravi razgovor. U usporedbi s većinom znakova zodijaka, potrebno im je više vremena da se otvore drugima zbog toga što su obično sramežljivi.

Vaga

Mit: Pretvorna, neautentična i manipulativna

Kako bi zadržale ravnotežu, Vage se često oslanjaju na igru ​​manipulacije i koriste laži kako bi sakrile goruću istinu. Iako ovaj mit nije u potpunosti mit jer Vaga koristi neke male, bezopasne laži kako bi poštedele nečija osećanja, mogu biti iskrene, autentične i pouzdane kada se radi o važnim stvarima.

Istina: Oprezni pojedinci sa stalnom žeđi da pronađu kompromise

Ovi diplomati su oprezni kad se nešto tiče osećaja drugih i često izađu iz njihove zone udobnosti kako bi drugi bili sretni. Nikada vas neće odbiti zbog ponude koja im se ne sviđa. Umesto toga, pronaći će način da se nađete na pola puta kako bi pronašli kompromis.

Škorpija

Mit: Hladni i distancirani ljudi koji razmišljaju samo o se.su

Istina je, Škorpioni su doista malo hladni i distancirani ljudi i često razmišljaju o nestašnim seksualnim aktivnostima, ali to nije sve. Sa Škorpionom morate se potruditi ako želite prijateljstvo ili vezu, jer ne mogu lako verovati drugim ljudima. Jednom kada zaradite poverenje Škorpiona, budite uvjereni da imate vernog i pouzdanog saveznika za ceo život.

Istina: Veliki romantičari i pouzdani ljudi

Suprotno popularnom mitu, Škorpioni su zapravo vrlo romantični, što im daje visok, zdrav seksualni nagon. Takođe, unatoč imidžu hladnih i udaljenih ljudi, oni mogu biti neverojatno pouzdani i lojalni ako im date potrebno vreme i ako imate strpljenja.

Strijelac

Mit: Spreman za avanturu i zabavu 24/7

Optimistička i avanturistička osobnost Strijelaca donela im je reputaciju ljudi koji su uvijek raspoloženi za zabave, okupljanja, izlaske i razne avanture. Ali oni takođe mogu i odbiti poziv za avanturu. Ako nikada niste primetili Strelca u lošem raspoloženju, to je samo zato što oni imaju neverovatnu sposobnost da se zamaskiraju.

Istina: Skrivaju negativne osjećaje i nezadovoljstvo

Budući da Strijelci nastoje imati pozitivan život cijelo vrijeme unatoč znanju da je to teško, oni često prikrivaju negativne osećaje. Usprkos njihovom optimističnom pristupu prema životu, loša vremena moraju se dogoditi. Osim ako ste im vrlo bliski, oni će odbiti pokazati svoje istinske osjećaje i djelovaće pozitivno.

Jarac

Mit: Praktičan i dosadan

Ovi pojedinci obično deluju ozbiljno većinu svog vremena, što se ponekad doživljava kao dosadno. Vole zadržati svoje stvari praktičnima i ne žele mnogo improvizovati. Ali to ne znači da su dosadni i da se ne mogu se zabaviti. Kad im date prave prilike, shvatit ćete kako su zapravo zabavni.

Istina: Marljivi i zabavni pojedinci

Jarac je marljiv i ima um usmeren na cilj. Razmišljaju dugoročno i čine sve kako bi se što više približili svom cilju. A ako niste videli zabavnu stranu Jarca, ništa ne znate o njihovom mentalitetu.

Vodolija

Mit: Ima kameno srce i ne zna ništa o emocijama

Vodolijama je ponekad teško povezati se s nečim ili s nekim i ostavljaju dojam neemotivnih bića. Zbog toga se široko veruje da su njihova srca izrađena od kamena i da su nesposobni doživjeti emocije. Moguće je da njihove emocije nije lako verbalizovati, no oni su neverovatno duboki mislioci i u potpunosti su sposobni iskusiti emocije na najfinijoj razini.

Istina: Ljubazni i emotivni pojedinci i duboki mislioci

Ako se nikad niste približili Vodoliji, nemate pojma koliko oni mogu biti dragi i brižni ljudi. Vrlo pažljivo odabiru društvo, jer ovi duboki mislioci propituju sve pre nego što se osete slobodno. Kao vazdušni znak često žive u glavi i mogu biti tihi.

Riba

Mit: Luda osobnost

Ribe imaju nevjerovatno ludu osobnost; tako kaže mit. Oni donose odluke kao niko drugi i žive svoj život svoj način. To se često pogrešno shvata pa su Ribe označene kao ludi ljudi. Prava istina je da djeluju na drugačijim frekvencijama od svih ostalih i vide svet drugačije.

Istina: Eskapisti koji će učiniti sve kako bi izbjegli negativne vibracije

Iako su praktične po prirodi, Ribe uvijek zadržavaju nadu. Ovi sanjari više vole pobjeći od ovog svijeta i živjeti u oblacima, pogotovo kada postoji negativna energija koju Ribe tako očajnički pokušavaju izbjeći. Umjesto suočavanja s negativnom energijom i okrutnošću stvarnog svijeta, jednostavno odlaze u svoj svijet mašte i ostaju tamo neko vrijeme, piše atma.

